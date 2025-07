Prefeita veta projeto que obrigava ar-condicionado em ônibus de Campo Grande

SAÚDE

Segundo dados do Ministério da Saúde, o estado reduziu em 67% os óbitos por hepatite C entre 2014 e 2024

No Mato Grosso do Sul 1.188 pessoas receberam indicação para tratamento da hepatite B, e 430 iniciaram o acompanhamento Foto: Divulgação Ministério da Saúde

Número de mortes em casos de hepatite caem em Mato Grosso do Sul, mas dados do Ministério da Saúde indicam a necessidade de ampliação da testagem e a adesão ao tratamento, especialmente nos casos de hepatite B no Estado.

De acordo com o Ministério da Saúde o Mato Grosso do Sul reduziu em 67% os óbitos por hepatite C entre 2014 e 2024, saindo de 31 para 10 mortes registradas.

Dados consolidados de 2024 indicam que 115,3 mil pessoas foram indicadas para tratamento contra a hepatite B. Dessas, 58,8 mil iniciaram o tratamento e 14,8 mil o interromperam. É importante destacar que nem todas as pessoas diagnosticadas têm indicação para iniciar o tratamento.

No Mato Grosso do Sul, 1.188 pessoas receberam indicação para tratamento da hepatite B, e 430 iniciaram o acompanhamento.

Em relação à hepatite C, 12,5 mil pessoas receberam indicação para tratamento, e 9,1 mil já iniciaram o cuidado. Em Mato Grosso do Sul, 130 pessoas tiveram indicação para o tratamento e 96 foram tratadas.

TESTES

Com quase mil testes realizados por dia ao longo de 2024, Mato Grosso do Sul intensificou o diagnóstico precoce das hepatites virais, totalizando mais de 355,4 mil exames rápidos para os tipos B e C no último ano.

A testagem tem sido uma das principais estratégias adotadas pelo Governo do Estado para identificar precocemente a infecção, evitar complicações graves e interromper a cadeia de transmissão.

Em meio ao Julho Amarelo, que é a campanha nacional que reforça a importância da testagem regular, da vacinação e do tratamento gratuito oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Os testes rápidos para hepatites B e C estão disponíveis em todas as unidades de saúde.

O diagnóstico precoce é fundamental para impedir a evolução da doença para quadros graves, como cirrose e câncer hepático. Além disso, o SUS oferece tratamento e acompanhamento clínico para os casos confirmados.

Em 2024, como resultado dos esforços para intensificar a detecção precoce das hepatites virais, foram realizados 222.100 testes rápidos para hepatite B, e 133.325 para hepatite C em todo o Mato Grosso do Sul, totalizando 355,4 mil testagens.

Hepatite é uma inflamação do fígado, geralmente causada por vírus, mas também pode ser desencadeada por uso excessivo de álcool, medicamentos, substâncias tóxicas, doenças autoimunes ou metabólicas.

As hepatites virais, causadas por vírus, são classificadas em tipos A, B, C, D e E, cada um com suas características de transmissão e evolução.

Tipos de hepatite: