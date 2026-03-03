Prefeitura afasta secretário alvo de denúncia de assédio sexual

A Prefeitura de Campo Grande afastou o secretário executivo da Juventude, Paulo Lands, alvo de denúncia de assédio sexual no fim de fevereiro último. O servidor foi afastado de suas funções até a conclusão das apurações pelas autoridades competentes.
Em nota, a administração municipal também comunicou que o próprio Lands solicitou, na noite desta segunda-feira (2), seu afastamento do cargo justamente para dedicar-se ao "esclarecimento dos fatos".
De acordo com informações registradas em boletim de ocorrência, um ex-servidor municipal procurou a 3ª Delegacia de Polícia Civil no dia 27 de fevereiro e denunciou Lands por assédio sexual e estupro de vulnerável.
O denunciante, de 22 anos, relatou que teria sido alvo de investidas sexuais e condutas abusivas por parte do secretário enquanto era subordinado de Paulo Lands.
Segundo a denúncia, os fatos teriam ocorrido entre julho de 2025 e janeiro de 2026, em diferentes locais, incluindo o ambiente de trabalho, vias públicas e até mesmo a casa do investigado.
Cabe destacar que Paulo Lands foi empossado vereador de Campo Grande em 2022, em cerimônia realizada no plenário da Câmara Municipal.
Ele assumiu a cadeira deixada por Sandro Benites em dezembro daquele ano, que na época passou a comandar a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).
A reportagem entrou em contato com Paulo Lands e não obteve retorno até o fechamento do material. O espaço segue aberto.