Tempo

Onda de calor, porém, continuará atuando na capital durante o fim de semana; no interior, Jardim teve calorão de 39,3ºC

A chuva da tarde desta sexta-feira (15) trouxe alívio para quem mora em Campo Grande, e fez a temperatura despencar. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) fazia 35,6ºC às ao meio-dia quando o tempo fechou. Quando começou a chover, às 15h os termômetros do instituto passaram a registrar 28,3ºC. Depois, às 15h, os termômetros marcaram 23,5ºC.

Na estação meteoróliga do Inmet, que fica perto do Aeroporto Internacional de Campo Grande, a chuva não foi volumosa: 2,4 milímetros. Há relatos que em outras regiões da cidade o volume tenha se aproximado dos 5 milímetros.

O temporal chegou a provocar enxurradas e alguns alagamentos momentâneos, mas em comparação com o forte calor que fazia, não chocou a população.

Para o fim de semana a previsão é de calorão, mas, quem sabe, com uma chuva para aliviar, como a desta sexta-feira. Neste sábado as temperaturas devem oscilar entre 24ºC e 33ºC e no domingo, entre 23ºC e 32ºC.

A previsão do calorão é por causa da bolha de calor que está sobre o sudeste brasileiro, norte do Paraná e sul de Mato Grosso do Sul. Campo Grande está saindo do epicentro desta bolha, mas ainda sente os efeitos dela. Não é o caso, porém, do interior.

Calorão

No interior do Estado a recordista de temperatura alta foi Jardim. Nesta sexta-feira, na cidade do Sudoeste do Estado os termômetros marcaram 39,3ºC. Em Rio Brilhante, os termômetros marcaram 38,6ºC. Dourados (37,6ºC) e Ivinhema (37,1ºC) também tiveram dias quentes.

Assine o Correio do Estado