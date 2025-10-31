Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

CAMPO GRANDE

Prefeitura contraria própria lei ao contratar empresa para decoração de Natal

Lei sancionada em agosto garantia parceria entre executivo e empresas privadas para ornamentação natalina sem dinheiro público

João Pedro Flores

31/10/2025 - 17h32
A Prefeitura de Campo Grande anunciou, nesta quinta-feira (30), a empresa vencedora da licitação referente a decoração natalina: Construtora JCL Ltda. Porém, a contratação no valor de R$ 1.756.999,98 contraria uma lei sancionada pelo próprio Executivo, em agosto deste ano, que tinha como objetivo reduzir gastos e otimizar recursos públicos.

A Lei 7.464/25, sancionada em 4 de agosto e que ainda está em vigor, prevê que a iluminação e ornamentação natalina em espaços públicos será realizada por meio de parcerias com a iniciativa privada, sem custos para a Prefeitura. Com isso, as empresas interessadas poderão patrocinar a decoração e, em troca, divulgar suas marcas nos locais iluminados.

Lei aprovada pela prefeita Adriane Lopes

O programa "Natal de Luz", inserido na lei, tem vigência anual, entre 1º de novembro e 10 de janeiro, permite que empresas patrocinem a instalação das luzes e enfeites em locais públicos previamente definidos pela administração municipal.

O vereador André Salineiro (PL), autor do projeto de lei, divulgou em sua rede social que irá lutar pela suspensão do processo licitatório e solicitar a abertura de um chamamento público para que as empresas interessadas possam participar do certame.

O Correio do Estado entrou em contato, por meio de e-mail, com a Prefeitura de Campo Grande para saber os motivos da contratação, mas não obteve resposta até o momento da publicação.

Licitação

Na quinta-feira (30), a Construtora JCL Ltda. venceu licitação e será a responsável pela decoração natalina de Campo Grande neste ano, pelo valor de R$ 1.756.999,98. O valor ficou 9,55% mais barato do que o previsto em edital, que era de R$ 1.942.572,45. 

Conforme o edital, para a decoração natalina está prevista a instalação de mangueiras luminosas de led branco quente (âmbar), verde e azuis pelas avenidas Afonso Pena, Duque de Caxias e Mato Grosso.

Na 14 de Julho, a decoração terá flâmulas natalinas, bolas metálicas iluminadas, árvores naturais de porte médio, árvores em formato de cone, anjo iluminado e pórticos metálicos.

A Praça Ary Coelho também será decorada, desde os portais de entrada até o coreto, além de iluminação nas árvores naturais.

Complementam a decoração em outras vias estrelas dos mais variados tamanhos, árvores de arabesco, cometas, botas, bicicletas, pirâmides e pórticos, entre outros.

Além dessas, receberão decoração as rotatórias da Ceará com Joaquim Murtinho; Duque de Caxias com a Entrada da Nova Campo Grande; da João Arinos com Pedrossian; Três Barras com Marques de Lavradio; Consul Assaf Trad com Zulmira Borba; Gury Marques na rotatória da Coca-Cola; Filinto Muller no Lago do Amor; dentre outras.

A iluminação compreende ainda o Paço Municipal.

A empresa responsável terá o prazo de 15 dias corridos após o desligamento da iluminação para a retirada do material.

Levantamento

Transporte por aplicativo cresce 68,8% em MS

Dados correspondem à Pesquisa de Informações Básicas Municipais, divulgada nesta sexta-feira (31) pelo IBGE

31/10/2025 17h06

Crédito: Rovena Rosa / Agência Brasil

Mato Grosso do Sul apresentou um aumento de 68,8% no transporte por aplicativo, o que corresponde a uma expansão do serviço de 16 para 27 municípios, no levantamento realizado em 2024.

O levantamento sobre o transporte por aplicativo foi incluído pela primeira vez na pesquisa em 2020. Naquele período, o serviço era oferecido em 16 municípios; em 2024, saltou para 27 cidades mais populosas de Mato Grosso do Sul.

Os dados correspondem à Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC) e à Pesquisa de Informações Básicas Estaduais (ESTADIC), realizadas pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e divulgadas nesta sexta-feira (31). O levantamento apontou que 12 municípios de MS têm Plano Municipal de Transporte.

Plano Municipal de Transportes

Embora o percentual ainda seja pequeno, ele representa um aumento de 200% em comparação a 2020, quando apenas quatro municípios contavam com o plano.

Os melhores resultados ocorreram em cidades de 20 a 100 mil habitantes, que apresentaram elevação de 25,8% no número de localidades com Plano Municipal de Transportes.

“Esse ainda é um resultado aquém do que se almeja para um bom planejamento da política de transporte, o que retrata as grandes dificuldades técnicas e financeiras enfrentadas para a elaboração do plano municipal de transporte e mobilidade urbana, sobretudo por municípios de pequeno e médio portes”, explicou a gerente da MUNIC, Rosane Oliveira.

Serviços de transporte

Os serviços de transporte mais utilizados no estado foram táxis, presentes em 72 municípios, vans (63 municípios) e mototáxis (53 municípios).

Já os serviços de metrô e trem são inexistentes em Mato Grosso do Sul.

Outro destaque é o transporte por aplicativo, incluído na pesquisa pela primeira vez em 2020. O serviço apresentou crescimento de 68,8% entre 2020 (16 municípios) e 2024 (27 municípios), concentrando-se nas cidades mais populosas.

PRISÃO

Homem invade creche, furta TV e troca por R$100 de drogas

O jovem, de 18 anos, é apontado como autor de diversos furtos no município

31/10/2025 16h45

Sede da Polícia Civil em Aparecida do Taboado

Sede da Polícia Civil em Aparecida do Taboado Foto: Divulgação

Na manhã de hoje (31), a Polícia Civil, por meio da equipe do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Aparecida do Taboado, prendeu em flagrante um rapaz, de 18 anos, que furtou uma televisão na Creche Municipal “Rosália Queiroz de Oliveira”.

Durante a abordagem, ele confessou a prática do furto e relatou que havia trocado a televisão por porções de crack, no valor aproximado de R$ 100, com um indivíduo, em frente ao estabelecimento conhecido como “Skinão Bar”.

O indivíduo invadiu a creche durante a madrugada para furtar o eletrônico. A ação foi registrada pelas câmeras de segurança do local, possibilitando a identificação do autor, que trajava bermuda listrada, camiseta e sandália Crocs, além de fazer uso de tornozeleira eletrônica.

De posse das imagens, a equipe iniciou investigações nas proximidades do local do crime, especialmente na região do Terminal Rodoviário, área já conhecida por intensa movimentação de usuários e traficantes de drogas. 

Pela manhã, o criminoso foi localizado e abordado na esquina das ruas Recife e Maceió, trajando as mesmas vestimentas observadas nas filmagens.

O jovem deixou o sistema penitenciário recentemente, em 19 de setembro de 2025, e, mesmo fazendo uso de tornozeleira eletrônica, vem sendo apontado como autor de diversos furtos ocorridos em Aparecida do Taboado, a maioria praticada durante a madrugada, tendo como alvos residências e comércios variados. 

Ele possui extensa ficha criminal, com diversas passagens anteriores por crimes da mesma natureza.

Diante dos fatos, o rapaz foi preso em flagrante delito e apresentado à autoridade policial, que ratificou a prisão. Após realização do exame de corpo de delito, o conduzido foi recolhido às celas anexas à Delegacia de Polícia Civil de Aparecida do Taboado/MS, onde permanece à disposição da Justiça.

