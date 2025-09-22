Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

INTERIOR

Prefeitura de MS abre licitação de R$ 286 milhões para coleta de lixo

Estimativa máxima de investimento do município atinge o empenho de 28.650.700,96 pelo período de doze meses, que pode ser prorrogado por até dez anos

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

22/09/2025 - 11h34
Longe aproximadamente 326,5 quilômetros da Capital, foi anunciado nesta segunda-feira (22) , por meio do Diário Oficial do Estado, a continuidade de uma licitação de R$286 milhões para coleta de lixo no interior de Mato Grosso do Sul.

Três Lagoas, município sul-mato-grossense conhecido como "Cidade das Águas” e “Capital Mundial da Celulose", é a Prefeitura em questão que, conforme previsto, abre essa licitação na próxima sexta-feira (26), às 09h pelo horário de Mato Grosso do Sul.

Segundo exposto, a contratação busca empresa de serviços técnicos especializados de engenharia, para prestação dos serviços públicos de manejo e destinação final de resíduos sólidos para o município de Três Lagoas. 

Contrato milionário

Em valores absolutos, a estimativa máxima atinge o empenho de 28.650.700,96 pelo período de doze meses que, considerando a possibilidade de prorrogação decenal (por dez anos), pode somar até 286.507.009,60 na próxima década. 

Da composição dos custos, os itens que devem demandar maior investimento são: a coleta convencional (R$10.356.713,04) e a operação de aterro sanitário (R$7.180.061,26), conforme os valores referentes ao período de 12 meses. 

Além disso, a contratação prevê os seguintes serviços, com as respectivas estimativas de valor máximo por 12 meses: 

  • Ampliação e manutenção do aterro sanitário - R$5.253.419,48
  • Coleta de distritos e lixeiras públicas na área rural - R$1.020.625,92
  • Coleta seletiva - R$3.867.959,76
  • Fornecimento de dispositivos para acondicionamento de resíduos sólidos domiciliares - R$ 971.921,50

Coleta em Três Lagoas

Pelos cálculos expostos na planilha orçamentária, do quantitativo de veículos exigidos para a contratação o edital aponta para a necessidade de pelo menos nove viaturas, levando em conta a quantidade de lixo a ser recolhida e as rotas a serem cumpridas. 

Isso porquê, conforme descrito em edital, por meio de uma correlação da população urbana estimada esse ano e foi estipulada uma geração per capita diária: 0,8464 kg/hab.dia. 
 
Ou seja, a quantidade total de resíduos sólidos a ser coletada pelo serviço de coleta convencional bateria 41.138,89 toneladas neste ano. 

"A título de exemplo, com 7 caminhões diurnos, cada um teria de coletar ~10,3 t e percorrer ~32,8 km, o que extrapola o tempo de jornada. Por outro lado, adicionar mais veículos tornaria cada roteiro menor que o ideal (subutilizando as equipes), elevando custos desnecessariamente", cita trecho do edital.

No final das contas, seriam necessários oito veículos para atender a demanda por coleta no município, com um caminhão adicional na frota como reserva técnica, que não rodaria diariamente, mas apenas para substituição em caso de quebra/manutenção de algum titular ou em atendimento à situações excepcionais (picos de geração, operações especiais).

Pelo documento elaborado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio de Três Lagoas (Semea), o município precisará de equipes compostas por: oito motoristas e 24 coletores de resíduos durante o dia, além de sete condutores e 21 outros funcionários para coleta no período noturno. 

Importante frisar que o edital pode ser localizado através da plataforma integrada ComprasBR, do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) ou Portal da Transparência de Três Lagoas.

 

MATO GROSSO DO SUL

Na mira do MP, empresa defende manutenção de contrato com prefeitura do interior

Engeluga cita que já desenvolveu 24 projetos em Ladário, em obras que passam de R$ 16 milhões em investimentos, e aponta para a falta de corpo técnico para atender as demandas de elaboração, além do acompanhamento e supervisão de trabalhos

22/09/2025 13h00

MPMS recomendou a revogação/rescisão/anulação do contrato firmado em 12 de março deste ano entre a Prefeitura de Ladário e a Engeluga Engenharia

MPMS recomendou a revogação/rescisão/anulação do contrato firmado em 12 de março deste ano entre a Prefeitura de Ladário e a Engeluga Engenharia Reprodução

Na mira do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) - que inclusive pediu rompimento de contrato à Prefeitura de Ladário -, ao Correio do Estado a Engeluga Engenharia defendeu a manutenção do acordo com o município apontando, entre outros motivos, a ausência de um corpo técnico suficiente para atender à "crescente demanda" local dos mais variados serviços que oferece. 

Como bem acompanha o Correio do Estado, após uma série de considerações, o MPMS recomendou a revogação/rescisão/anulação do contrato firmado em 12 de março deste ano entre a Prefeitura de Ladário e a Engeluga Engenharia, empresa criada em 12 de março de 2015 em Campo Grande. 

Sendo que esse contrato foi firmado pela chamada "inexigibilidade" (dispensa) de licitação, além da expressa falta de concorrência, o MPMS aponta ainda para "total ausência do objeto especificado à excepcionalidade inerente à falta de licitação". 

Com atuação em mais de 38 municípios sul-mato-grossenses, a Engeluga detalhou ao Correio do Estado que foi procurada pelo próprio município de Ladário, que teria solicitado orçamento referente aos serviços de assessoria em engenharia.

"... E, posteriormente, orientar a empresa a encaminhar a documentação necessária para contratação via inexigibilidade de licitação, conforme prevê o artigo 74 da Lei nº 14.133/2021", complementa a nota assinada pelo engenheiro civil Fábio Marques Ribeiro, da Engeluga.

Eles reforçam que a contratação pelo município de Ladário está amparada, também, pela jurisprudência consolidada do Tribunal de Contas de MS, que reconheceria a possibilidade de contratação direta em hipóteses de inviabilidade de competição, quando presentes a singularidade do objeto e a notória especialização do prestador.

É exatamente o que se verifica neste caso: a Engeluga Engenharia reúne experiência consolidada, equipe técnica multidisciplinar e histórico de entregas que demonstram a capacidade singular de oferecer soluções em engenharia pública, dificilmente replicáveis em condições de igualdade por outros fornecedores.

Contra o rompimento

Para a Engeluga, a recomendação pelo rompimento do contrato com Ladário foi recebida "com surpresa", argumentando que a empresa sempre se pautou pela legalidade, transparência e eficiência, "princípios que norteiam nossas atividades e os contratos firmados com o poder público".

"Entendemos que o eventual cancelamento do contrato traria prejuízos significativos não apenas aos projetos em andamento no município, mas sobretudo à população de Ladário", cita a nota. 

Em complemento, a empresa diz reconhecer a competência dos técnicos da Prefeitura, mas afirma ser inegável que o quadro reduzido de profissionais em municípios de menor porte, como no caso de Ladário, tornam impossível atender à crescente demanda com a "profundidade técnica necessária". 

Segundo a empresa, desde o início de sua atuação em Ladário já foram desenvolvidos 24 projetos, que viabilizaram obras que somam um total aproximado de R$16,7 milhões em investimentos. 

Nas palavras da Engeluga, o trabalho técnico realizado garantiu uma economia de R$250,9 mil aos cofres públicos, o que por sua vez representa 35,42% de redução de custos em projetos. 

Justamente em pequenos municípios, seria necessário, segundo a Engeluga, o emprego desse corpo técnico externo com experiência singular e comprovada em serviços de engenharia de alta complexidade. 

" A exigência de prazos curtos e a complexidade dos trâmites de financiamento inviabilizam a simples substituição por equipes sem vivência consolidada nesse campo, o que poderia acarretar atrasos e, mais grave ainda, a perda de oportunidades de captação, já verificada em outros municípios que não dispunham de apoio técnico especializado", cita. 

Para eles, é nessa lacuna da notória especialização que a Engeluga se encaixaria, com sua equipe composta por mais de 40 profissionais, aliando conhecimento técnico aprofundado e experiência acumulada para alcançar as soluções que "dificilmente seriam replicadas em condições de igualdade por outros prestadores". 

"Assim, nosso compromisso permanece voltado a assegurar que os investimentos cheguem de forma efetiva e responsável à comunidade, fortalecendo o desenvolvimento municipal e demonstrando, na prática, a inviabilidade de competição no atendimento da demanda contratada", justificam. 

Engeluga em MS

Em balanço sobre 2024, a Engeluga aponta ser responsável pela elaboração de mais de 400 projetos em Mato Grosso do Sul, totalizando R$695 milhões em investimentos viabilizados. 

Neste ano, até o momento, foram entregues 235 projetos em obras para diferentes municípios, que somam R$318 milhões, com uma atuação simultânea em 12 cidades sul-mato-grossenses atualmente. 

Com um capital social que saltou de R$200 mil para atuais R$1,5 milhão, a empresa passou a levantar suspeitas de que estava sendo favorecida em licitações, mas dizem que a "tradição e confiança" que marcam a história da empresa é que explicam a razão pela qual os gestores municipais acabam recorrendo aos serviços. 

"Em um cenário de crescente responsabilização pessoal, o prefeito, enquanto ordenador de despesas, busca segurança jurídica e técnica ao contratar, ciente de que seu próprio CPF se encontra no centro das análises de órgãos de controle", afirmam em nota. 

Essa mesma resposta discorre que a contratação da empresa acontece estritamente dentro da legalidade (conforme artigo 74 da Lei nº 14.133/2021), que trata das inexigibilidades de licitações para serviços técnicos especializados de natureza singular, prestados por profissionais ou empresas de notória especialização

"É justamente esse o caso: não se trata de favorecimento ou de qualquer forma de facilitação, mas do cumprimento rigoroso do que prevê a legislação", completa.

Escândalos e suspeitas

Em 08 de fevereiro de 2024, como bem acompanhou o Correio do Estado, a Engeluga Engenharia apareceu como "pivô" no centro de um suposto esquema criminoso, que levantou desconfianças de práticas de peculato, contratação e lavagem de dinheiro. 

Justamente a "inexigibilidade de contrato" de R$930 mil entre a Engeluga e o município de Selvíria levantaram suspeitas do MPMS e do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco), que nessa ocasião em fevereiro de 2024 colocou os agentes na rua para cumprimento de nove mandados de busca e apreensão. 

Por sua vez, a Engeluga Engenharia diz que nunca foi acusada ou condenada por superfaturamento, afirmando que seus projetos seguem  referenciais oficiais de preços utilizados por órgãos estaduais e federais, o que assegura transparência, legalidade e economicidade

Para eles, essa uma década consolida a empresa como referência em assessoria de engenharia em Mato Grosso do Sul, citando ainda alguns diferenciais que colaboram para a escolha da Engeluga por parte dos municípios. 

"A legislação atual de obras públicas passou a exigir a elaboração de projetos em metodologia BIM (Building Information Modeling), que demanda profissionais especializados, softwares licenciados e equipamentos de alto valor agregado. Nesse contexto, a Engeluga oferece suporte técnico qualificado, garantindo que os municípios consigam atender às exigências legais e avançar em seus projetos com segurança e eficiência".

Além desses 930 mil reais em contrato com Selvíria, o Dracco detalhou que os contratos administrativos com municípios sul-mato-grossenses já somavam pelo menos R$ 11.804.947,05, sendo que a Engeluga chegou até mesmo a assumir a reforma e ampliação da sede da Câmara Municipal de Dourados, que também entrou na mira devido aos custos elevados e suspeitas de sobrepreço e superfaturamento na execução do projeto.

"Assim, permanecemos à inteira disposição dos órgãos de controle para prestar todos os esclarecimentos necessários, confiantes não apenas na legalidade da contratação, mas também no respaldo jurisprudencial e na solidez de nossa atuação, que asseguram ao gestor municipal tranquilidade quanto às suas escolhas e à população de Ladário a efetividade das obras e projetos que lhe são destinados. ", conclui a Engeluga em nota retorno.

 

CHUVA CHEGOU

Apesar dos alertas, chuva chega fraca e sem vendaval a Campo Grande

Para as próximas horas do dia, há previsão de mais chuvas para Campo Grande e para os municípios de Ribas do Rio Pardo, Camapuã, Inocência e São Gabriel do Oeste

22/09/2025 12h00

A chuva chegou em Campo Grande por volta das 10h, desta segunda-feira (22)

A chuva chegou em Campo Grande por volta das 10h, desta segunda-feira (22) FOTO: Marcelo Victor

Continue Lendo...

Para se despedir do inverno e dar boas-vindas à primavera, a chuva chegou a Campo Grande por volta das 10h desta segunda-feira (22). Mas diferente do esperado, ela não veio acompanhada de vendaval, como estava sendo alertado nos últimos dias pelos institutos de meteorologia.

Na região oeste da cidade foram em torno de 11 milímetros, bem abaixo dos 62 milímetros previstos na semana passada. Na região da UPA do bairro Universitário, 15,6 milímetros. Na região da Vila Nasser, o pluviômetro do Inmet registrou 13 milímetros. 

Entretanto, diferente da Capital, chuva e vento forte chegaram nas primeiras horas da manhã nos municípios da região sul do Estado, como: Dourados, Itaporã, Maracaju, Nova Alvorada do Sul, Rio Brilhante, Naviraí, Laguna Carapã, Amambai, entre outros.

Além disso, de acordo com o meteorologista Natálio Abrahão, choveu 27 milímetros em Mundo Novo, 28 milímetros em Sete Quedas, 53 milímetros em Iguatemi, 16 milímetros em Itaquiraí, 7 milímetros em Naviraí, 44 milímetros em Amambai, 50 milímetros em Aral Moreira, 12 milímetros em Laguna Carapã, 29 milímetros em Ponta Porã, 13 milímetros em Itaporã, 10 milímetros em Rio Brilhante e 9 milímetros em Maracaju.

Ainda conforme Natálio, para as próximas horas do dia, há previsão de mais chuvas e ventos para Campo Grande e para os municípios de Ribas do Rio Pardo, Camapuã, Inocência e São Gabriel do Oeste. 

O meteorologista ainda ressaltou que, a previsão para terça-feira (23), é que uma frente fria chegue a Mato Grosso do Sul, informação que também foi confirmada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) que divulgou alertas de tempestade, vendaval e declínio de temperatura para todo o Estado:

  • Vendaval – alerta amarelo – perigo potencial: vento com intensidade de 40 km/h a 60 km/h; baixo risco de queda de galhos de árvores
  • Declínio de temperatura – alerta laranja – perigo: declínio maior que 5ºC; risco à saúde
  • Tempestade – alerta laranja – perigo: chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos de 60 a 100 km/h e queda de granizo; risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

PRIMAVERA

A Primavera começa oficialmente às 15h19 desta segunda-feira (22), e segue até às 12h03 de 21 de dezembro de 2025 em Mato Grosso do Sul. A estação é caraterizada por:

  • Floração de plantas
  • Aumento da umidade
  • Retorno das chuvas
  • Dias mais longos/noites mais curtas
  • Transição entre inverno (seca) e verão (chuvoso)

Essa estação é considerada um período de transição entre o período quente e seco do inverno para uma estação mais chuvosa.

É nesta época que há o início da convergência da umidade oriunda da Amazônia, que favorece as precipitações, sendo comum ocorrerem tempestades severas com maior frequência. Elas costumam ser de curta duração, mas com chuvas intensas, descargas elétrica, fortes rajadas de vento e, por vezes, queda de granizo.

Há também maior incidência de radiação solar, o que faz com que as temperaturas se elevem, resultando em uma maior frequência de dias quentes.

Conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul - (Cemtec), em Mato Grosso do Sul, os meses de primavera estão entre os mais quentes do ano, sendo outubro, historicamente, o mês com as maiores temperaturas em diversos municípios do Estado.

Para este ano, a tendência climática é de irregularidades nas chuvas, que podem ficar abaixo da média histórica no trimestre de outubro a dezembro.

