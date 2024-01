Prefeitura escala mais profissionais de saúde em Upa após morte de mulher durante atendimento

Cidades

O Governo anunciou ainda que planeja investir R$ 6,8 bilhões na malha rodoviária do Estado até 2026

Nesta terça-feira (23), o titular da Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso do Sul (Seilog), Helio Peluffo, anunciou que o Estado planeja executar R$ 966,4 milhões em obras urbanas em 2024.

Já aprovado pelo governador Eduardo Riedel, o recurso será utilizado em obras de asfalto, drenagem, prédios e aeroportos, entre outras dentro dos municípios.

O planejamento foi apresentado durante a primeira assembleia geral do ano da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), conduzida pelo presidente da instituição, o prefeito Valdir Couto Júnior, de Nioaque. Prefeitos de todo o Estado participaram do encontro.

“O governador Eduardo Riedel vai se encontrar com os 79 prefeitos para alinhar esses investimentos, reforçando o caráter municipalista do Governo de Mato Grosso do Sul. Essas reuniões já começaram e, nos próximos dias, todos terão a oportunidade de sentar à mesa para destacar as prioridades de seus municípios”, destacou o secretário aos gestores.

Conforme planejamento da Seilog, os R$ 966,4 milhões de obras a contratar ou conveniar em 2024 estão divididos da seguinte forma:

R$ 653,9 milhões para infraestrutura urbana (pavimentação, recapeamento e drenagem);

R$ 137,1 milhões para obras civis (construções e reformas de prédios da segurança, da saúde e da cultura);

R$ 175,4 milhões para obras aeroportuárias.

No encontro com os prefeitos, Peluffo também pontuou os investimentos na malha viária do Estado.

Já para 2024, R$ 2,1 bilhões serão destinados para as rodovias, sendo R$ 1,7 bilhão para pavimentação, R$ 348,3 milhões para restauração, R$ 50,4 milhões para construção de pontes e R$ 22,8 milhões para execução de projetos de engenharia.

Conforme explicação do secretário, os projetos em desenvolvimento serão transformados em R$ 4,68 bilhões em obras (valor estimado). Com esse cálculo, o governo estadual planeja investir R$ 6,8 bilhões na malha rodoviária do Estado até 2026. Desse total, R$ 4,5 bilhões virão do Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário de Mato Grosso do Sul (Fundersul) e R$ 2,3 bilhões do Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES).

Além do secretário Helio Peluffo, estiveram presentes na assembleia geral da Assomasul os secretários Eduardo Rocha (Casa Civil), Pedro Caravina (Governo e Gestão Estratégica), Marcelo Simões (Saúde), Marcelo Miranda (Turismo, Esporte e Cultura) e Anderson Chadid (Assistência Social e Direitos Humanos). Todos apresentaram o planejamento das ações de suas áreas de governo para os próximos três anos.

Por participar do 1º Fórum de Governadores do Brasil Central – 2024 em Brasília (DF), nesta terça-feira (23), o governador Eduardo Riedel não pode estar presente no encontro dos prefeitos. Mas confirmou reunião com cada um deles para definir investimentos.

