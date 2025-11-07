Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Cônsul Assaf Trad

Prefeitura pede mais prazo para revitalizar parque abandonado há 16 anos

Parque Cônsul Assaf Trad já foi incluído em entregas do aniversário da Capital, mas abertura nunca saiu do papel

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

07/11/2025 - 17h31
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Prefeitura de Campo Grande apresentou embargos de execução contra decisão que a obrigava a revitalizar o Parque Cônsul Assaf Trad no prazo de 60 dias. O Executivo Municipal alega a necessidade da elaboração de um novo projeto de revitalização e pede mais prazo para demonstrar o andamento dos procedimentos.

A ação foi impetrada pelo Ministério Público Estadual (MPMS), em ação de execução de obrigação de fazer, sob alegação de que em março de 2021 foi firmado entre as partes um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), com a finalidade da revitalização do parque.

O parque está localizado na Avenida Cônsul Assaf Trad, entre o Residencial Alphaville e o Shopping Bosque dos Ipês, mas está fechado ao público há anos.

No TAC, a prefeitura se comprometeu a revitalizar o parque, conforme proposta apresentada em 2020. No entanto, até abril de 2022, quando foi protocolada a ação, o local não foi devidamente revitalizado, o que comprovaria que o TAC não foi cumprido. A situação persiste até hoje.

Em decisão, a Justiça citou a prefeitura a cumprir as obrigações constantes no TAC no prazo de 60 dias. Em caso de descumprimento, foi fixada multa diária de R$ 10, limitada a 30 dias, a ser revertida ao Fundo Estadual de Reparação de Interesse Difusos e Lesados. Também foi estipulado um prazo de 15 dias para o Município opor embargos.

No embargo à execução, a prefeitura pleiteia o reconhecimento da regularidade das ações empreendidas pelo Município e a concordância quanto à prorrogação do prazo, não inferior a 90 dias úteis, "para demonstrar o andamento dos procedimentos para elaboração de um novo projeto de revitalização do Parque Cônsul Assaf Trad, sem a imposição de multa diária por descumprimento do referido Termo de Ajustamento de Conduta".

Ainda no documento, a prefeitura afirma que chegou a firmar contrato, em 2021, com a empresa Orkan Construtora, para a execução de obras visando a revitalização e abertura do Parque Cônsul Assaf Trad.

"Tal informação evidencia que, à época dos fatos, o Município cumpriu a Cláusula Segunda do referido TAC, a qual previa a obrigação de celebrar contrato com a empresa responsável pela execução das obras e serviços necessários à revitalização do Parque em comento", diz a defesa.

No entanto, segundo o Município, ao longo da execução dos serviços foram verificadas adversidades que impediram o avanço das obras, especialmente em razão das alterações características do solo, ocasionada por processos erosivos e movimentação de terra para conter a erosão.

Esses procedimentos de estabilização em diferentes pontos do parque teriam transformado de forma expressiva a estrutura do terreno e comprometeu as atividades originalmente planejadas, o que acarretou na rescisão do contrato com a construtora para que fosse realizada nova análise técnica das condições da área e redimensionamento do projeto.

Dentre as alterações realizadas desde então, a prefeitura cita autorização concedida pela Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), em fevereiro de 2022, permitindo a deposição de materiais como blocos de concreto e rocha para não agravar as erosões, assim como nova autorização em junho do mesmo ano para continuidade da deposição de resíduos de construção civil no local, dentre outros.

Em agosto de 2024, teriam sido realizadas fiscalizações para monitorar a área do parque e propor medidas para recuperá-lo ambientalmente, no qual foi solicitada a apresentação de um Plano de Recuperação de Área Degradada e/ou Alterada (Prada).

Para a elaboração deste Prada, a prefeitura argumenta ser exigida a observância de etapas técnicas essenciais, como diagnóstico minucioso da área impactada, verificação das condições atuais do solo, flora e fauna existentes e circunstância que levaram a degradação da área.

"De igual modo, faz-se imprescindível o desenvolvimento de um plano de intervenção devidamente estruturado, mediante a definição das técnicas de recuperação ambientais mais adequadas para local em questão, tais como a erradicação das espécies exóticas invasoras e recomposição da vegetação com espécies nativas, a implementação de práticas conservacionistas do solo e o monitoramento sistemático das intervenções executadas, suscetíveis, inclusive, às oscilações e intempéries climáticas", diz o embargo.

Atualmente, o Município afirma que o local passa por uma nova avaliação, que está sendo realizada pela Secretaria Municipal De Infraestrutura E Serviços Públicos (Sisep), visando a elaboração de um novo projeto embasado em diagnósticos recentes e detalhados da área afetada, citando que a reformulação do projeto não deve ser entendida como atraso ou descumprimento do TAC, pois visa a solução de problemas encontrados no parque.

É citado ainda que o Termo de Ajustamento de Conduta previa que o prazo previsto poderia ser prorrogado "sempre que ocorra fato imprevisível ou de natureza alheia à vontade das partes", o que seria o caso.

"Dessa forma, considerando a necessidade de reavaliação das condições do terreno e de atualização dos estudos técnicos que subsidiarão o novo planejamento, impõe-se a necessidade de prorrogação do prazo para demonstrar o andamento dos procedimentos voltados à elaboração um novo projeto de revitalização do Parque Cônsul Assaf Trad", conclui a prefeitura.

Assim, o Município pede o reconhecimento da regularidade das ações empreendidas e a concordância quanto à prorrogação do prazo, para que o Executivo demonstre o andamento dos procedimentos para elaboração de um novo projeto de revitalização, sem a imposição de multa diária por descumprimento.

Os embargos de execução foram protocolados no dia 6 de novembro e ainda não há decisão.

Abertura do parque já entrou no calendário por várias vezes, mas nunca saiu do papelAbertura do parque já entrou no calendário por várias vezes, mas nunca saiu do papel (Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado)

Parque Cônsul Assaf Trad

Em 2006, o empreendimento Alphaville doou à Prefeitura uma área de 302.032,54 metros quadrados, como compensação ambiental pelo empreendimento. 

Em parte desta área, foi implantando o Parque Cônsul Assaf Trad, inaugurado em 2008.

A área conta com aproximadamente 25 hectares em área verde, com três lagos, e está abandonada e fechada para o público. 

No interior, funciona o Projeto Florestinha, da Polícia Militar Ambiental (PMA), que atende crianças e adolescentes promovendo educação ambiental, como plantio de árvores para recuperação das matas ciliares das lagoas existentes no parque.

Em 2014, denúncias de abandono e degradação ambiental, com formação de erosões, levou o Ministério Público Estadual (MPMS) a se reunir com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, onde foi estabelecido prazo para limpeza, manutenção e abertura a população, que não foi cumprido.

No ano seguinte, um inquérito civil público foi instaurado pela 42ª Promotoria de Justiça para apurar a situação, com informações da PMA de que a galeria de águas pluviais localizada no parque estaria provocando o surgimento de diversas ravinas que poderiam se tornar voçorocas.

Foram solicitados laudos de vistoria e relatórios técnicos, comprovação de limpeza e abertura e da inexistênciua da degradação ambiental.

Onze anos depois, o parque continua fechado para uso da população.

Cidades

Hotel que perdeu cachorro terá que indenizar tutores

Faltando dois dias para o retorno dos tutores, a empresa enviou uma mensagem informando que a cachorra havia desaparecido

07/11/2025 17h15

Compartilhar

Crédito: Freepik / Imagem Ilustrativa

Continue Lendo...

Por determinação da 10ª Vara Cível de Campo Grande, um hotel para cães terá que indenizar em R$ 20 mil os tutores que deixaram a cachorra de estimação no local, e ela terminou desaparecendo.

Os donos do animal, que tinham uma viagem marcada, contrataram o serviço de hospedagem para que a cachorra ficasse no local entre os dias 18 e 29 de novembro de 2022.

No dia 27 de novembro, faltando dois dias para o retorno, eles receberam uma mensagem da empresa, enviada por um aplicativo, informando que o animal havia fugido.

Assim que retornaram, os proprietários começaram a divulgar, por meio das redes sociais, fotos da cachorra e procuraram por ela nas ruas, mas até o momento não conseguiram encontrá-la.

O animal, que convivia com a família há mais de cinco anos, permanece desaparecido.

A juíza Sueli Garcia, em sua decisão, pontuou que ficou comprovada a falha na prestação do serviço por parte do hotel, uma vez que a empresa não apresentou justificativa plausível, tampouco adotou medidas efetivas para encontrar o animal.

A magistrada ressaltou que a situação extrapola um simples aborrecimento, levando em consideração o vínculo afetivo entre os tutores e o animal de estimação e o sofrimento causado pela perda.

“Não pode ser desprezada a dor e a angústia experimentadas pelos autores, que perderam, por negligência da ré, o animal de estimação que com eles convivia há mais de cinco anos”, pontuou a juíza em sua sentença.

Como o processo ocorreu sem que a empresa apresentasse defesa, tudo o que os tutores disseram foi acatado.

Por isso, a juíza determinou o pagamento de indenização por danos morais no valor total de R$ 20 mil, sendo R$ 10 mil para cada autor, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Assine o Correio do Estado

 

 

Cortes

Adriane reduz pela metade o valor dos plantões de profissionais da saúde

Para o presidente do Sindmed, a prefeitura está "punindo os servidores" com as medidas

07/11/2025 17h05

Compartilhar
Adicional de plantão em fim de semana e feriados agora é de 10%

Adicional de plantão em fim de semana e feriados agora é de 10% FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Continue Lendo...

Um novo decreto publicado na edição extra do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) nesta sexta-feira (7) afetou a classe trabalhadora da área da saúde municipal. 

Assinado pela prefeita da Capital, Adriane Lopes, o Decreto nº 16.440 reduz em 10% o valor pago aos médicos, odontólogos, veterinários, técnicos, enfermeiros e demais servidores na área da saúde no regime de escala em plantão nos finais de semana, feriados e pontos facultativos. 

Além disso, a medida também altera a bonificação de plantões no final do ano, reduzindo o adicional de 100% para 50% sobre o valor pago aos profissionais que trabalharem nos dias 25 de dezembro de 01 de janeiro. 

A alteração aparece no Diogrande sem nenhuma justificativa para a decisão e pegou os profissionais de surpresa. 

Para o presidente do Sindicato dos Médicos de Mato Grosso do Sul (Sindmed), Marcelo Santana, a medida é um “desrespeito” com os profissionais na saúde, que, segundo ele, vem sendo desvalorizada a cada ano. 

O presidente afirmou ao Correio do Estado que, na reunião convocada pela Prefeitura com os presidentes dos sindicatos na semana passada (31), onde foram comunicadas as reduções de jornada de trabalhos dos servidores municipais, o Órgão alegou que os trabalhadores da área da saúde não sofreriam as mudanças, nem em carga horária, nem salarial, por ser considerado um serviço essencial. 

Uma semana depois do comunicado, o novo decreto foi publicado, jogando por terra o que havia sido afirmado aos trabalhadores. 

“Para nossa surpresa, numa sexta-feira, vem esse decreto, e esse decreto vem como ilegal, porque reduz o valor dos rendimentos dos profissionais. A Prefeitura municipal não concede reajuste aos servidores nos últimos cinco anos e ainda pra completar, vem numa véspera de final de ano, a comunicação de que vão reduzir o valor dos plantões, principalmente os plantões de final de semana. Nós entendemos isso como uma falta de respeito”. 

De acordo com o decreto de junho de 2024, os profissionais podem trabalhar em escala de plantão de 4 horas, 6 horas ou 12 horas. De segunda a sexta-feira, no período diurno, o valor pago mantém sem alteração, passando a ter acréscimo de 10% nos plantões noturnos e de 20% nos plantões de finais de semana e de feriados e pontos facultativos, como mostra a tabela. 

Adicional de plantão em fim de semana e feriados agora é de 10%Diogrande nº 7.524 de 04 de junho de 2024 - Edição Extra

Com a alteração do decreto divulgado hoje, o valor acrescido aos plantões de finais de semana, feriados e pontos facultativos será de apenas 10%, metade do valor, como se pode ver abaixo. 

Adicional de plantão em fim de semana e feriados agora é de 10%Diogrande nº 8.119 de 07 de novembro de 2025 - Edição Extra

Para Marcelo, as medidas de contingência de gastos da Prefeitura servem apenas para atingir os servidores e a população, que sofre paralelamente com a redução de profissionais e serviços. 

“Entendemos a situação financeira e fiscal da prefeitura, mas não foi causada pelos servidores. A culpa foi da má gestão financeira ao longo dos anos. Fazer isso é punir o servidor público da área da saúde que é tão importante para a sociedade, que até pouco tempo atrás arriscou sua vida na epidemia da Covid e só vem sendo desvalorizada. Essa é uma situação de total desrespeito”. 

O médico também ressaltou que a diminuição não vem acompanhada de uma diminuição na carga horária dos profissionais, já que os horários de plantões são fixos. 

“A tendência é, com o final do ano, aumentar o trabalho. A rede já está sobrecarregada, está se formando uma situação que deve se converter em uma crise gravíssima na área da saúde. O valor do plantão em Campo Grande é um dos menores entre as capitais, é um plantão defasado e agora, aparece isso”, lamentou Marcelo. 

O médico afirmou que “as entidades sindicais já estão se reunindo para avaliar a melhor forma de ir contra esse tipo de determinação que vai prejudicar mais ainda mais o servidor da saúde, que vai ser o único servidor que vai ter uma redução no valor da hora. Estamos estudando juridicamente para irmos contra essa decisão”.  

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Lucas de Lima está a dois votos de ser o 2° deputado cassado na história de MS
política

/ 1 dia

Lucas de Lima está a dois votos de ser o 2° deputado cassado na história de MS

2

Adriane cria feriadão inédito de 16 dias na prefeitura no final do ano
sem precedentes

/ 1 dia

Adriane cria feriadão inédito de 16 dias na prefeitura no final do ano

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 6872, quinta-feira (06/11)
Loterias

/ 22 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6872, quinta-feira (06/11)

4

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1138, quinta-feira (06/11)
Loterias

/ 22 horas

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1138, quinta-feira (06/11)

5

Adriane republica resolução e reduz feriadão para 9 dias
voltou atrás

/ 1 dia

Adriane republica resolução e reduz feriadão para 9 dias

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 18 horas

Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?
Leandro Provenzano: Distrato em Imóvel Multipropriedade
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Leandro Provenzano: Distrato em Imóvel Multipropriedade
Dinâmica Empresarial em Campo Grande e MS: uma análise (2024-2025)
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Dinâmica Empresarial em Campo Grande e MS: uma análise (2024-2025)
Juliane Penteado: Câncer de mama aposenta?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: Câncer de mama aposenta?