Prefeitura quer R$ 80 milhões do governo Lula para solução parcial da Rachid Neder

A Prefeitura de Campo Grande refez o pedido ao governo federal para que fosse incluso no Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) o projeto que prevê R$ 80 milhões para uma solução parcial ao problema de enchentes na Avenida Rachid Neder.
Na terça-feira, após uma forte chuva atingir a região com acumulado de 70 milímetros, segundo dados do titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), Marcelo Miglioli, o asfalto na Rachid Neder foi arrancado em parte da avenida, principalmente nos cruzamentos com as ruas Pedro Celestino e Padre João Crippa.
Esse problema foi registrado quase dois meses depois que outra chuva arrancou parte do asfalto também na avenida, só que, daquela vez, o problema havia sido registrado na rotatória com a Avenida Ernesto Geisel.
Como da primeira vez, a Sisep deve assumir a revitalização do trecho com recursos próprios para o recapeamento dos pontos em que a pavimentação foi arrancada, no entanto, o secretário de obras já avisou que essas são soluções paliativas, mas que o problema só seria resolvido caso o projeto antigo saísse do papel.
Para isso a Prefeitura de Campo Grande refez o pedido que havia feito em 2023, na época do lançamento do Novo PAC, por R$ 80 milhões para serem investidos na margem direita do Córrego Segredo.
Segundo Miglioli, a obra seria feita na Rua Corguinho, mas resolveria parte do problema, já que a margem esquerda do Segredo ainda ficaria para um futuro. Somando as duas margens, o projeto totalizariam R$ 200 milhões, verba que o secretário afirma ser mais difícil de conseguir.
“É um problema complexo, é uma drenagem muito antiga, muitos condomínios foram abertos naquela região desde que essa drenagem foi feita e quando acontece uma tromba d’água como a de ontem [terça-feira] a tubulação não aguenta. A obra que solicitamos é na [Rua] Corguinho, mas com a margem esquerda fica R$ 200 milhões. Sabemos da dificuldade de conseguir esse montante, então se conseguirmos os R$ 80 milhões já resolve parte do problema”, alega o secretário.
Conforme o titular da Pasta de obras, o projeto também foi apresentado à bancada federal, porém, eles optaram por outros projetos, que preveem asfalto novo em outras regiões da cidade.
“Todo mundo é conhecedor desse problema, mas a bancada fez a opção de colocar R$ 100 milhões para novas pavimentações. Eles não estão errados. Campo Grande tem problemas muito grandes que necessitam de muito dinheiro, o que a prefeitura não tem neste momento”, explicou Miglioli ao Correio do Estado.
Enquanto o dinheiro federal não vem, a prefeitura já iniciou ontem mesmo os reparos na via. Segundo o secretário, o primeiro passo será avaliar a base para saber se haverá necessidade dela ser refeita antes do recapeamento.
Conforme a engenheira da Sisep, Débora Barbosa, a via precisará passar por um processo completo de reconstrução da base antes da aplicação de nova capa asfáltica.
“Vamos tirar esse asfalto danificado, fazer a limpeza das bocas de lobo e depois a recuperação da base. Em alguns pontos vai ser preciso recortar e retirar o que foi danificado para refazer tudo e lançar uma capa nova”, explicou.
Ela alertou que a situação ainda é considerada delicada e pode se agravar caso volte a chover com intensidade. “Do jeito que está, se vier uma chuva forte de novo, é capaz de prejudicar mais ainda, porque a base está exposta e o asfalto levanta com mais facilidade”, disse.
Segundo Débora, a previsão inicial é de que a liberação do trecho só ocorra no fim da semana. “Hoje [quarta-feira] é feita a retirada mais pesada da capa danificada. Depois entra outra equipe para os recortes e a recuperação total. Eu acredito que talvez só sexta-feira”, pontuou.
Por conta dos estragos na Avenida Rachid Neder, a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) interditou três pontos estratégicos da região.
Segundo o auditor de mobilidade urbana da Agetran, Jeová Vitor, a pista da Rachid Neder no sentido leste/oeste foi totalmente interditada, assim como o cruzamento da Rua Pedro Celestino com a Rua Padre João Crippa. Já na Pedro Celestino com a Rua João Dinarte, foi mantido apenas o acesso local.
OUTROS ESTRAGOS
Além da Avenida Rachid Neder, a chuva de terça-feira também causou alagamentos severos na Avenida Três Barras, onde moradores registraram ruas completamente submersas e a queda de granizo. Em vídeos enviados à reportagem, é possível ver veículos atravessando a via tomada pela água.
A engenheira da Sisep informou ainda que outros trechos também apresentaram danos pontuais, como as vias Joaquim Murtinho, Gabriel del Pino e Fábio Zahran, que devem passar por vistorias para definição dos reparos necessários.
*Saiba
Na primeira vez em que a Prefeitura de Campo Grande solicitou os recursos para a solução parcial do problema pelo Novo PAC, o governo federal negou.
Colaborou Alicia Miyashiro