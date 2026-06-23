Prefeitura reduz expediente nesta quarta devido ao jogo do Brasil na Copa do Mundo

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), decretou redução do horário de expediente dos servidores públicos da Capital nesta quarta-feira (24), devido ao jogo da seleção brasileira contra a Escócia na Copa do Mundo.
O decreto foi publicado em edição extra do Diário Oficial do Município desta terça-feira (23).
Conforme a publicação, fica estabelecido, em caráter excepcional, que em razão do jogo do Brasil, com início às 18h (de MS), o expediente nas repartições públicas municipais que funcionam além das 13h30, será encerrado às 16h30.
O decreto ressalta que a redução de horário não se aplica às unidades e serviços considerados essenciais no atendimento à população, como saúde e segurança.
Brasil x Escócia
Brasil e Escócia se enfrentam nesta quarta-feira, às 18h, no Estádio de Miami.
A partida encerra a participação brasileira na fase de grupos e vale também a briga pela primeira colocação do Grupo C.
A seleção está empatada em pontos com o Marrocos, e terminar na liderança pode mudar o adversário e o planejamento para a sequência do torneio.
Depois da atividade, a delegação brasileira segue para Miami, ondeo técnico Carlo Ancelotti e um jogador ainda não definido participarão da entrevista oficial da Fifa.
A seleção brasileira encerrou nesta terça-feira os trabalhos em Nova Jersey antes de viajar para Miami. A atividade serviu para Ancelotti ajustar os últimos detalhes da equipe e contou com mais uma participação de Neymar com o elenco, que segue evoluindo na recuperação de uma lesão na panturrilha e deve ficar no banco de reservas contra a Escócia
A grande questão para Ancelotti está no ataque. Sem Raphinha, que sofreu uma lesão muscular diante do Haiti, o treinador busca definir quem ocupará o lado direito do setor ofensivo. Rayan, Luiz Henrique e Endrick aparecem como as principais alternativas avaliadas pela comissão técnica.
Durante os últimos trabalhos, o italiano também fez testes em outras posições. Léo Pereira foi observado em uma formação defensiva, enquanto Endrick ganhou minutos em uma configuração mais ofensiva ao lado de Matheus Cunha. Os jogadores pendurados, como Douglas Santos e Casemiro podem ser preservados.
A tendência é que o Brasil entre em campo com Alisson; Danilo, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Alex Sandro; Bruno Guimarães, Casemiro (Danilo Santos) e Lucas Paquetá; Rayan (Luiz Henrique), Matheus Cunha e Vinicius Junior.
* Com Estadão Conteúdo