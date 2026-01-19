Prefeitura retoma tapa-buracos em diversas regiões de Campo Grande - Divulgação Prefeitura Municipal de CG

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Passada a chuva que causou estragos em diversas regiões da Capital, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) intensificou o trabalho de tapa-buracos e manutenção em diferentes pontos de Campo Grande.

Entre eles está o viaduto da Ministro João Arinos, na saída para Três Lagoas, um trecho crítico que constantemente deixa motoristas “ilhados”, como ocorreu há cerca de seis dias, quando a via foi tomada pela água e o tráfego ficou paralisado.

As equipes realizaram serviço de limpeza no canteiro que ladeia a pista, local onde, inclusive, motoristas que tentaram pegar desvios para fugir do trecho alagado chegaram a atolar durante outra das chuvas que atingiram a Capital.

Em outra região, na Avenida Ernesto Geisel, um importante corredor viário que interliga diversas regiões, o serviço que havia sido interrompido no córrego Segredo foi retomado, com a instalação de placas de concreto que haviam cedido.

O serviço é apontado pela pasta como fundamental tanto para a durabilidade da pavimentação quanto para a fluidez do trânsito, uma vez que um lado da pista precisou ficar interditado naquele trecho.

Reparo na Avenida Ernesto Geisel no Córrego Segredo

A Rua Joaquim Murtinho também passou por limpeza e serviços de manutenção, assim como:

Avenida Mascarenhas de Moraes;

bairro Monte Castelo;

Rua Jaci Rios, no Tayama Park;

Rua Ministro José Linhares e Rua Marlúce, no cruzamento com a Rua Tamandaré.

São frentes de trabalho em que os serviços de tapa-buracos, limpeza urbana e manutenção estrutural estão ocorrendo em bairros e corredores com grande fluxo de veículos, conforme levantamento realizado.

A Sisep destacou que a ação contempla o cronograma de zeladoria da cidade, atendendo a população em pontos identificados previamente pelas equipes técnicas.

Segundo a Prefeitura de Campo Grande, os trabalhos prosseguem em todas as regiões da cidade, conforme as condições climáticas e a programação dos serviços.

Processos licitatórios

A reestruturação do asfalto tomou "fôlego" com o anúncio deito no Diogrande, desta segunda-feira (19), em que o Executivo Municipal divulgou contratos formados de R$ 12 milhões para o tapa-buracos.

Pelo Diogrande, esses tratam-se dos dois primeiros contratos firmados em 2026, voltados para

recomposição de capa asfáltica, recomposição de capa asfáltica e da estrutura do pavimento, com os lotes atuais (02 e 05) atendendo as regiões do Bandeira e Lagoa respectivamente.

Assine o Correio do Estado