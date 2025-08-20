Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Prefeitura vai recorrer de decisão que aumenta tarifa técnica do transporte coletivo para R$ 7,79

Na terça-feira (19), o juiz Marcelo Andrade Campos Silva, da 4ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos determinou o reajuste de R$ 6,17 para R$ 7,79

Tamires Santana

20/08/2025 - 12h15
A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, afirmou que a Prefeitura Municipal de Campo Grande vai recorrer da decisão do juiz Marcelo Andrade Campos Silva, da 4ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos, que determinou que o Poder Executivo Municipal aumentasse, no prazo de 15 dias, a tarifa técnica do transporte coletivo de R$ 6,17 para R$ 7,79.

"A Procuradoria vai recorrer com certeza, porque nós temos meios e mecanismos para isso, e a gente vai seguir acompanhando o desfecho desse assunto, que é uma pauta relevante para o Estado de grandeza. Nós vamos seguir na defesa do usuário do transporte esportivo", enfatizou Adriane Lopes.

Cabe ressaltar que, a tarifa técnica não é o valor pago pelos usuários do transporte coletivo. Isso porque, atualmente, quem utiliza o transporte coletivo paga R$ 4,95 a cada viagem, e a o restante do valor é pago ao Consórcio Guaicurus com recursos já repassados pelo Poder Executivo Estadual e Municipal. Ou seja, a Prefeitura arca com R$ 1,22 por cada passagem.

Em contrapartida, se a tarifa técnica, de fato, aumentar para R$ 7,79, o Poder Executivo sofrerá um grande impacto econômico, tendo em vista que,  ao invés de arcar com R$ 1,22 por cada passagem, arcaria com R$ 2,84, o que representa um aumento de mais de 132% para os cofres públicos.

Levando em consideração que, conforme o Consórcio Guaicurus, mais de 150 mil pessoas utilizam o transporte coletivo diariamente, o 'rombo' seria de mais R$ 426 mil por dia, se considerados apenas os dias úteis, o que mensamente, somaria mais de R$ 8 milhões de 'prejuízo' para a Prefeitura. Atualmente, com a tarifa técnica em R$  6,17, a Prefeitura arca com aproximadamente R$ 183 mil por dia, se comparado com o número de usuários, o que em dias úteis, soma mais de R$ 3 milhões.

Nesse sentido, para que o Poder Executivo não sofresse um impacto tão severo, seria necessário aumentar o valor da tarifa para os usuários. 

ENTENDA

O pedido de aumento partiu de uma solicitação do Consórcio Guicurus grupo responsável pelo transporte coletivo e urbano de Campo Grande. No texto, a concessionária afirmou que a situação do grupo tem sido agravada por “calote” de R$ 8,4 milhões do Executivo.

No documento, a concessionária pede tutela de urgência para determinar o “cumprimento das obrigações entabuladas na cláusula 5ª do termo de ajustamento de gestão – TAG, dentre elas, a aplicação da tarifa técnica de R$ 7,79, apresentada pela requerida Agereg [Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos], que deveria ter iniciado em janeiro/2023”.

O valor é referente à revisão do contrato no que diz respeito ao equilíbrio econômico-financeiro, que deveria ser feito a cada sete anos, e que não foi realizado em 2019.

No TAG, assinado com o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) em 2020, uma das cláusulas estabeleceu que a Agereg deveria realizar a revisão do contrato a fim de saber se havia necessidade de reequilíbrio da concessão.

Em sua análise, apresentada em 2022, a autarquia afirmou que a tarifa do serviço estaria defasada e que o valor que deveria ser cobrado, considerando o reequilíbrio, deveria ser de R$ 7,79.

Desde então, a concessionária busca na Justiça que esse valor seja colocado em prática, porém, isso ainda não aconteceu.

Agora, porém, o Consórcio Guaicurus alega que o TCE-MS teria reconhecido, em publicação sobre a reativação do TAG, que a cláusula que determinou a revisão contratual seguia em vigor e que, por isso, o valor apontado de R$ 7,79 deveria ser cumprido.

“O TCE-MS reconheceu, expressamente, que a cláusula 5.1, bem como as disposições a ela relacionadas, permanecem vigentes, incluída, portanto, a tarifa de R$ 7,79.

Por consequência, como o TJMS já havia determinado a sua aplicação, o TCE-MS sobrestou o monitoramento da citada cláusula até o trânsito em julgado da ação de obrigação de fazer em apenso”, afirmou na peça.

A concessionária afirma ainda que, em razão do não recebimento de parcelas do subsídio pago pelo poder público ao serviço, referentes às gratuidades do transporte coletivo, a empresa vive “situação financeira gravíssima”.

Ao Correio do Estado, o Consórcio Guaicurus afirmou que parte deste valor de R$ 8,4 milhões foi pago pela prefeitura e que, por isso, o salário dos funcionários da concessionária foi quitado e está atualmente em dia.

Entretanto, no pedido de cumprimento de decisão, o grupo responsável pelo transporte coletivo na Capital pede que, “no prazo de 15 dias”, a tarifa técnica, que hoje é de R$ 6,17, passe a vigorar a R$ 7,79, “sob pena de multa diária no importe de R$ 200.000,00, em caso de atraso”.

Diante dos fatos e atendendo ao pedido do Consórcio, o juiz Marcelo Andrade Campos Silva estabeleceu o prazo de 15 dias para que a Prefeitura de Campo Grande aumente a tarifa, entretanto, o Poder Executivo deve recorrer da decisão.

*Colaborou Daiany Albuquerque

EMERGÊNCIA

Contrato sem licitação em hospital rende R$ 47 milhões a Ong

Estado rompeu com o Instituto Acqua e contratou o Instituto Mais Saúde para administrar por seis meses o hospital de Ponta Porã

20/08/2025 11h24

Hospital Regional de Ponta Porã está nas mãos de nova Ong desde o dia 8 de agosto

Contratado sem licitação, o Instituto Social Mais Saúde vai receber R$ 47,28 milhões para administrar por seis meses o Hospital Regional Dr. José de Simone Netto, em Ponta Porã, conforme publicação do diário oficial desta quarta-feira (20).

O valor equivale a R$ 7,88 milhões por mês e a escolha do Mais Saúde teria ocorrido pelo fato de ela ter ficado em segundo lugar na licitação realizada há cinco anos, segundo a Secretaria de Estado de Saúde. 

Em até seis meses, conforme promessa da Secretaria de Saúde anexada a uma investigação do Ministério Público sobre esta contratação emergencial, será concluída licitação para escolher uma nova Ong para administrar o hospital de Ponta Porã.

A contratação do Instituto Mais Saúde, que já administra o Hospital Regional de Cirurgias da Grande Dourados, ocorreu depois que a administração estadual decidiu romper com o Instituto Ácqua, que desde 2019 administrava o hospital de Ponta Porã. 

O contrato original do Acqua acabou em fevereiro, mas desde então vinha sofrendo prorrogações, que acabaram no dia 7 de agosto. A Ong demitida agora em Ponta Porã também administra o hospital regional de Três Lagoas.

E, conforme as explicações dadas pela Secretaria de Estado de Saúde, o contrato relativo ao hospital de Ponta Porã não foi renovado pelo fato de o Instituto Acqua ter tido as contas reprovadas  pelo Tribunal de Contas da Paraíba em seis contratos.  

Agora, conforme as alegações do Governo de MS, a legislação impede que o contrato, assinado originalmente no começo de 2020, seja renovado por mais cinco anos. O contrato inicial previa que o acordo poderia ser renovado por até três vezes e estendido por 20 anos, caso não houvesse impedimento legal e interesse das duas partes.

Mas, logo na primeira renovação o Estado avisou que estava impedido legalmente de renovar por conta das irregularidades do Instituto apontadas pelo Tribunal de Contas da Paraíba.

E, por conta destas irregularidades, automaticamente o Estado ficará impedido de renovar o contrato com o Instituto Acqua em Três Lagoas, cujo contrato acaba em abril de 2027, a não ser que até lá a Ong consiga “limpar seu nome” no Tribunal de Contas da Paraíba. 

Ao longo dos pouco mais de cinco anos que administrou o hospital de Ponta Porã, o Instituto recebeu do Governo do Estado pelo menos R$ 498,4 milhões, conforme documento anexado na investigação do Ministério Público. O hospital tem cerca de 350 funcionários e 112 leitos.

Pela administração do hospital de Três Lagoas, o Governo do Estado repassou, em maio deste ano, R$ 10,14 milhões. Levando em consideração esse valor mensal, o contrato garante ao Instituto Acqua faturamento da ordem de R$ 600 milhões ao longo dos cinco anos. E isso, sem contabilizar aditivos para obras e compra de equipamentos. O hospital Magid Thomé começou a operar em 2022 com 116 leitos, mas com as ampliações, vai chegar a 186. 

DEFESA DO ACQUA

Em sua defesa, também conforme documentos anexados à investigação do MP, a direção do Acqua diz “ver com estranheza” a insistência do Governo do Estado em não querer renovar o contrato. Diz ter recebido uma série de pedidos de explicações sobre os contratos com o Governo da Paraíba e assim que mandava os esclarecimentos sobre um contrato, de imediato recebia questionamentos sobre outras impugnações de contas naquele estado. 

Além disso, alega o Instituto, as impugnações na Paraíba seriam impeditivos para assinatura de contrato novo, não para renovação. O Estado, porém, entende que elas impedem inclusive a renovação. 

As impugnações são relativas a 2019 e mesmo assim o Governo assinou contrato com o Instituto Acqua em Três Lagoas em abril de 2022, quando o TCE da Paraíba já havia rejeitado suas prestações de contas.

O Instituto questiona, inclusive, a idoneidade do conselheiro paraibano que reprovou suas contas. Na investigação no MP estão anexadas reportagens mostrando que o conselheiro André Carlo Torres Pontes foi alvo de uma operação da Polícia Federal no final de 2019 por suposto envolvimento em um esquema de corrupção no TCE paraibano.

Ele chegou a ser afastado de suas funções e com base nisso o Instituto requisitou a anulação de todos os embargos de contas que ele havia feito. Até hoje, porém, esse pedido de suspeição não foi julgado. Se o pedido tivesse sido acatado, alega o Instituto, deixaria de ser ficha-suja e poderia renovar o contrato de Ponta Porã sem qualquer tipo de impedimento.

Outro argumento usado pelo Instituto e desconsiderado pela administração de Mato Grosso do Sul é o fato de que todas as supostas irregularidades encontradas na Paraíba terem sido decorrentes da falta de repasses financeiros do Governo do Estado e não por má gestão ou fraude do Acqua.
 

EVENTO

Campo Grande recebe pela primeira vez o Encontro Nacional de Lideranças Femininas

Com programação até às 17h, o evento vai tratar assuntos como orçamento público com enfoque de gênero e raça, justiça climática, dignidade menstrual e empreendedorismo feminino

20/08/2025 11h20

Prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes

Nesta quarta-feira (20), durante o dia todo, o Grand Park Hotel, em Campo Grande, recebe o evento “Elas Governam", que reúne lideranças femininas na gestão do orçamento e das finanças públicas. O encontro reúne prefeitas, vice-prefeitas, secretárias de Fazenda e de Políticas para Mulheres de todo o Brasil. 

Pela primeira vez, este evento nacional da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP) acontece fora de Brasília, em parceria com a Prefeitura de Campo Grande, e foca em orçamento e finanças, temas tradicionalmente dominados por homens e não comumente discutidos em encontros de mulheres gestoras.

Anfitriã do evento inédito em Mato Grosso do Sul, a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes destacou o prazer em receber o evento. "Após 126 anos de emancipação política, Campo Grande tem sua primeira prefeita mulher, e hoje, pela primeira vez na história, um evento nacional de prefeitas para discutir orçamento e finanças, porque nós também podemos discutir", disse.

Adriane ainda falou sobre os desafios encontrados por uma mulher ao assumir a gestão da cidade. "Quando eu assumo a gestão da prefeitura, do meio para o fim de um mandato, eu tive que buscar novos caminhos para gerir a nossa cidade. Começou este mandato, e em oito meses com uma reforma administrativa, com um plano de equilíbrio fiscal, mostrando para a cidade que as mulheres também têm competência para gerir uma Capital, para gerir a prefeitura e propor novos caminhos diante de uma crise que o país exige", completou.

Convidada especial do evento, a Márcia Conrado Prefeita de Serra Talhada (PE), e presidente da Comissão de Prefeitas da FNP, falou sobre a importância de descentralizar uma pauta tão importante como gestão e finanças para as mulheres. "A Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos vai nos dar a liderança necessária para que a gente possa não só falar sobre as desigualdades que a gente enfrenta todos os dias, todos os minutos, mas que também mostre o nosso potencial, a nossa liderança familiar", afirmou.

Também presente no encontro, a presidente da Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais - (ABRASF), e secretária da Fazenda de Florianópolis, Michele Roncálio, ressaltou a importância de mulheres ocuparem cargos importantes na gestão municipal, e ainda falou sobre os assuntos a serem tratados.

"Hoje a gente vai discutir os grandes desafios de manter o equilíbrio das contas fiscais frente às várias demandas que as prefeitas já falaram aqui na nossa sociedade. Nós temos limite de endividamento, limite de mínimos constitucionais de áreas específicas e é isso que a gente vai discutir hoje", explicou.

O encontro integra a agenda da Comissão Permanente de Prefeitas da FNP, criada em 2023 para fortalecer a governança feminina, ampliar a troca de experiências e estimular políticas públicas inclusivas. Atualmente, apenas 13% dos municípios brasileiros são governados por mulheres, e apenas duas capitais — Campo Grande (MS) e Aracaju (SE) — têm prefeitas à frente da gestão.

