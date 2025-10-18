Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

GOLPE JURÍDICO

Prefeituras caem em "conto de fadas" de advogados e se afundam em dívidas

Prefeitos foram convencidos a não pagar impostos à Receita Federal, e sim destinar 20% do valor retido ao escritório

Neri Kaspary

Neri Kaspary

18/10/2025 - 08h00
A abertura de um inquérito civil pela Promotoria de Mundo Novo, nesta sexta-feira, para investigar a contratação de um escritório de advocacia, revela a possível existência de um grande esquema, supostamente ilegal, que pode ter provocado rombo milionário em pelo menos 12 prefeituras de Mato Grosso do Sul.

O inquérito aberto em Mundo Novo pelo promotor Fábio Adalberto Cardoso de Morais investiga a contratação, sem licitação, do escritório Nunes Golgo & Alves Sociedade de Advogados, que tem unidades em Campinas (SP) e Porto Alegre (RS). 

Sob a promessa de que faria a recuperação de R$ 2,16 milhões que a prefeitura supostamente tinha com a Previdência Social, o escritório recebeu em torno de R$ 430 mil da gestão pública, o que equivale a 20% do valor que supostamente conseguiu recuperar para os cofres municipais.

A dúvida, porém, é se este dinheiro realmente foi recuperado. E esta dúvida surgiu depois que o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) confirmou, em dezembro do ano passado, um prejuízo de R$ 2.169.494,71 nos cofres da prefeitura de Glória de Dourados.

Este rombo, segundo o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) e o próprio TCE-MS, teria sido provocado por este mesmo escritório de advocacia. 

Parte deste rombo, de R$ 1,003 milhão, é referente a pagamentos indevidos aos advogados, e o restante, de
R$ 1,165 milhão, relativo a juros e multas aplicados pela Receita Federal referentes aos valores indevidamente compensados.

Por conta do não pagamento de R$ 3.943.499,18 em tributos, da multa e dos juros, no fim do ano passado, a prefeitura de Glória de Dourados tinha uma dívida de R$ 5.618.751,73 com a Receita Federal.

Tudo porque durante vários anos seguiu a orientação dos advogados e deixou de recolher parte dos impostos trabalhistas. A prefeitura tenta parcelar a conta em 20 anos ou 240 vezes.

Ou seja, o TCE-MS descobriu que o escritório convenceu o prefeito a não pagar a Previdência sob o argumento de que os municípios tinham créditos relativos aos cinco anos anteriores.

Antes de o caso ter tramitado até as últimas instâncias, os advogados receberam os 20% do município. Mas depois a Receita Federal apareceu e agora cobra as dívidas, com juros e multa. 

Ao perceber o rombo, o TCE-MS pediu explicações ao prefeito de Glória de Dourados, Aristeu Pereira Nantes, que comandou a prefeitura de 2016 até o fim do ano passado. Ele informou ao órgão que instaurou procedimento interno na prefeitura, mas não conseguiu mais encontrar os advogados para exigir explicações. 

DESAPARECIDOS

Apesar de terem desaparecido do radar do prefeito de Glória de Dourados, estes mesmos advogados têm ou tiveram contratos semelhantes com outras 11 prefeituras de Mato Grosso do Sul (Selvíria, Inocência, Tacuru, Eldorado, Iguatemi, Bataguassu, Corguinho, Deodápolis, Figueirão, Chapadão do Sul e Mundo Novo), e a suspeita é de que todas elas tenham caído no mesmo “conto de fadas”.

Os advogados também já haviam sido questionados pelo Ministério Público de Glória de Dourados e alegaram que foi a prefeitura que perdeu os prazos e não soube se defender diante da Receita Federal.

O escritório informou, inclusive, que chegou a elaborar uma defesa a ser entregue à Receita, mas esta suposta defesa nunca foi apresentada ao TCE-MS ou ao MPMS.

O relator do caso relativo a Glória de Dourados no TCE-MS foi o conselheiro Márcio Monteiro, que já foi secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso do Sul e, supostamente, tem conhecimento sobre legislação tributária. 

BLOQUEIO DE BENS

Com base neste conhecimento, no dia 5 de dezembro do ano passado, Monteiro atendeu a um pedido do MPMS e concedeu liminar bloqueando bens do prefeito e de três advogados (Michelle Soares Nunes Golgo, André Golgo Alves e Cláudio Roberto Nunes Golgo).

Depois deste bloqueio de bens para tentar devolver aos cofres de Glória de Dourados o valor de R$ 2,169 milhões, a Promotoria daquele município acionou os promotores das outras cidades onde os advogados emplacaram contratos semelhantes.

Resumidamente, o golpe consiste em convencer os prefeitos a não pagar determinados impostos federais sob o argumento de que em anos anteriores pagaram além do previsto. Do valor que os prefeitos deixavam de recolher, 20% eram repassados aos advogados.

Depois do fim do contrato, a Receita Federal começou a cobrar as prefeituras e ainda aplicou pesadas multas e juros. Os advogados, porém, já haviam recebido seu pagamento.

E foi com base no caso de Glória de Dourados que a Promotoria de Mundo Novo abriu, no começo deste ano, uma investigação, transformada agora em inquérito civil. Até agora o promotor já descobriu que o escritório recebeu pouco mais de R$ 432 mil em Mundo Novo.

A Promotoria não descobriu, no entanto, se a Receita Federal também está fazendo cobranças retroativas dos impostos que deixaram de ser recolhidos de 2022 a 2024 em Mundo Novo.

LEVANTAMENTO PRECISO

O escritório de advocacia atua em prefeituras de Mato Grosso do Sul desde 2018 e o contrato mais recente foi assinado em Chapadão do Sul, no ano passado.

Antes de assinar contrato, os advogados chegavam às prefeituras dizendo que foram realizados levantamentos precisos dos valores pagos a mais, com a respectiva indicação individualizada do amparo jurídico, possibilitando relacionar cada um deles à sua origem, bem como ao tipo de crédito e fundamentação.

Eles citavam, por exemplo, o recolhimento de imposto relativo a adicional por tempo de serviço, horas extras, auxílio-educação, um terço de férias e outros benefícios salariais de servidores.

Na alegação deles, os impostos relativos a estas parcelas dos salários não deveriam ser pagos e era possível recuperar este dinheiro. Os prefeitos acreditaram, assinaram contrato sem licitação e agora estão caindo na mira do MPMS e do TCE-MS.

*SAIBA

Advogados diziam ter feito levantamento

Os advogados diziam que haviam feito levantamentos precisos dos valores pagos a mais, com a respectiva indicação do amparo jurídico. Eles citavam, por exemplo, o recolhimento de imposto relativo a adicional por tempo de serviço, horas extras, auxílio-educação, um terço de férias e outros benefícios salariais de servidores. Eles convenciam a administração pública de que não precisava pagar esses valores à Receita Federal, que agora cobra dos municípios os impostos devidos.

Meio ambiente

STJ manda tribunal de MS revisar desmate de 20,5 mil hectares no Pantanal

Desmatamento da Fazenda Santa Mônica, no Pantanal do Paiaguás, pivô de denúncias de devastação que culminaram na criação da Lei do Pantanal, terá de ser revisto; pedido do MP foi atendido

17/10/2025 17h39

Fazenda Santa Mônica, no Pantanal, tem mais de 24 mil hectares, área superior a toda zona urbana de Campo Grande

Fazenda Santa Mônica, no Pantanal, tem mais de 24 mil hectares, área superior a toda zona urbana de Campo Grande

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) mandou o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) reavaliar a autorização para desmatar 20,5 mil hectares — área superior à zona urbana de Campo Grande — na Fazenda Santa Mônica, localizada no Pantanal do Paiaguás, uma das maiores microrregiões do bioma, no município de Corumbá, perto da divisa com o Estado de Mato Grosso.

A licença a ser reavaliada pelo TJMS foi concedida em 2017 pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) para supressão vegetal e substituição da pastagem e mata nativa por pastagens exóticas ao bioma.

A fazenda, na época da concessão da licença, pertencia ao produtor rural de Maracaju (MS), Elvio Rodrigues. Na ocasião, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul apontou 21 irregularidades no licenciamento ambiental e alertou para danos irreversíveis ao bioma pantaneiro ao entrar com ação para anular os efeitos da licença emitida pelo Imasul.

Depois de obter vitórias no fim da década passada, em 1ª instância, em Corumbá, e também em 2ª instância, em corte colegiada do Tribunal de Justiça, a licença para desmatar os 20,5 mil hectares da fazenda — de pouco mais de 24 mil hectares — só foi possível por meio de um instrumento de uso incomum na Justiça, o pedido de suspensão de liminar (PSL), uma espécie de “bala de prata”, em que o governador endereça a ação diretamente ao presidente do Tribunal de Justiça.

O governador da época, Reinaldo Azambuja (PL), ajuizou o pedido, via Procuradoria-Geral do Estado (PGE), ao presidente do Tribunal de Justiça de MS naquele mesmo período, Divoncir Schreiner Maran, que suspendeu as liminares concedidas em 1ª e 2ª instâncias e validou a licença emitida pelo Imasul.

Para justificar o uso de um mecanismo tão raro, o governo do Estado, por meio da PGE, alegou que o Imasul perderia, por ano, R$ 7 milhões em taxas pagas para emissão de licenças ambientais, se tal decisão administrativa fosse suspensa pela Justiça.

A licença emitida pelo Imasul em 2017 ainda produz efeitos, muito embora a legislação que a embasava — um decreto de 2015, considerado por ambientalistas como um catalisador do desmatamento no Pantanal — tenha perdido efeito em 2023, ano em que o atual governador, Eduardo Riedel (PP), sancionou a Lei do Pantanal, que muda os critérios para supressão vegetal no bioma.

Na Operação Vostok, desencadeada em setembro de 2018, Elvio Rodrigues, proprietário da fazenda, chegou a ser preso temporariamente. Na época, a Polícia Federal suspeitava que a propriedade (que custou mais de R$ 25 milhões à época) teria sido paga com propina do grupo JBS.

Reviravolta

O STJ, em decisão do ministro Benedito Gonçalves, relator do caso, atendeu recursos e pareceres dos Ministérios Públicos de Mato Grosso do Sul e Federal e mudou entendimento anterior.

Ele reconheceu omissão no julgamento pelo TJMS e determinou a devolução dos autos à corte local para nova apreciação.

“Reconsidero a decisão de fls. 4.172/4.174 e conheço do agravo e dou provimento ao recurso especial, para, consoante o parecer ofertado pelo Ministério Público Federal, anular o acórdão dos embargos de declaração e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao tribunal de origem, a fim de que seja realizado novo julgamento, com o expresso enfrentamento das questões suscitadas”, concluiu o relator.

Os problemas identificados incluem riscos irreversíveis ao ecossistema pantaneiro, falhas no licenciamento e ausência de medidas adequadas para mitigação e compensação dos impactos ambientais.

Reportagem do Correio do Estado de 2018, feita com informações do Núcleo de Georreferenciamento do MPMS, mostrou que os proprietários haviam feito uso da licença em meio ao imbróglio jurídico e desmatado a propriedade.

Na época, menos de um ano após a emissão da licença, pelo menos 855 hectares de vegetação nativa haviam sido derrubados na fazenda.

Fazenda Santa Mônica, no Pantanal, tem mais de 24 mil hectares, área superior a toda zona urbana de Campo GrandeEm 2018, MPMS verificou o desmatamento na Fazenda Santa Mônica, mesmo sob efeito de liminar

Segurança Rodoviária

Fórum que discute Rota Bioceânica em Campo Grande terá participação do ministro João Parkinson

A segunda edição do Fórum Centro-Oeste de Segurança Rodoviária será nos dias 29 e 30 de outubro, no Bioparque Pantanal

17/10/2025 17h00

Ministro João Carlos Parkinson abre circuito de palestras no Fórum

Ministro João Carlos Parkinson abre circuito de palestras no Fórum

Campo Grande será palco de discussões sobre mobilidade e prevenção de acidentes com o 2º Fórum Centro-Oeste de Segurança Rodoviária, nos dias 29 e 30 de outubro, no Bioparque Pantanal. 

O evento busca promover uma ampliação das discussões sobre a segurança no trânsito e busca soluções conjuntas para esses desafios no País, com foco na Rota Bioceânica que ligará Mato Grosso do Sul ao Chile.

São esperados 250 participantes para ouvir palestrantes de renome nacional, gestores públicos, entidades ligadas ao transporte e pesquisadores com dados atualizados, experiências e propostas para transformar a realidade das estradas brasileiras. 

Serão apresentados dados atualizados em palestras, além de 10 painéis e mesas de diálogo que abordarão temas como Inovação Tecnológica e Segurança Viária, Impactos Sociais e Econômicos dos Acidentes de Trânsito, Gestão de Riscos e Boas Práticas no Transporte de Cargas e O Papel do Poder Público, da Iniciativa Privada e da Sociedade Civil na Construção de Uma Cultura de Prevenção. 

André Ferreira, organizador do Fórum, afirma que a missão do evento de ampliação do diálogo sobre a segurança viária é essencial. 

“Nossa região é estratégica para o transporte de cargas do País, mas também registra altos índices de acidentes. Reunir especialistas, gestores e a sociedade é fundamental para salvar vidas e construir políticas mais eficazes”, ressalta. 

Palestrantes

Quem abre o ciclo de palestras no primeiro dia do evento é o Ministro das Relações Exteriores, João Carlos Parkinson, que irá falar sobre a circulação de carga e a logística regional e nacional, além dos impactos que a movimentação dessas cargas têm na integração regional global. 

“É importante que Campo Grande entenda, se envolva, participe do processo de construção do Corredor Rodoviário Oceânico, que será diretamente impactado. Que construam, em Campo Grande, um ecossistema que seja favorável ao município e ponha a Capital no seu devido lugar, ou seja, na entrada do corredor, na liderança do Centro-Oeste brasileiro”, destacou o diplomata. 

Além do ministro, estarão presentes outros nomes ligadas aos temas como Kassio Seefeld, fundador e CEO da Truckpag, uma startup de meios de pagamento de frotas pesadas; o Coronel Ângelo Rabelo, fundador do Instituto Homem Pantaneiro; e o francês Guilles-Laurent Grimberg, que está a 12 anos à frente do desenvolvimento técnico e comercial da Actioil do Brasil e América Latina. 

Como participar

Os que desejam participar do evento devem realizar a inscrição através do canal de inscrição Sympla. O investimento é de R$129,90 para os dois dias de evento. 

O Fórum também será um espaço para networking e fortalecimento de parcerias. Ao final, os inscritos terão direito a um certificado digital de participação. 

Acidentes

As rodovias estaduais e federais que cortam Mato Grosso do Sul registraram cerca de 1,5 mil acidentes até o mês de setembro, uma média de cinco acidentes por dia. Os dados são da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), enviados ao Correio do Estado.

De janeiro a agosto deste ano, as rodovias federais de Mato Grosso do Sul (BR-060, BR-158, BR-163, BR-262, BR-267, BR-376 e BR-487) somaram 1.090 acidentes, dos quais 320 foram graves e 91 foram com mortes. Além disso, 99 pessoas morreram e 1.140 ficaram feridas.

A BR-163 e a BR-262 foram as que apresentaram números mais preocupantes em ambos os anos. Este ano, elas apresentaram 32 mortes (em 516 acidentes) e 28 óbitos (em 197 acidentes), respectivamente. No ano passado, elas somaram 70 óbitos (46, na BR-163, e 24, na BR-262), além de mais de 800 acidentes.

A fim de melhorar as condições das estradas do Estado, o vice-governador de Mato Grosso do Sul, Barbosinha, disse que há um grande pacote de concessões das rodovias, nos quais envolvem pavimentação e restauração das mesmas. 

Como exemplo, ele cita a BR-163, que tem a previsão de contar com mais 147 quilômetros de faixas adicionais e 203 km de duplicação, como reportado pelo Correio do Estado em julho.

O contrato com a antiga CCR, a Motiva Pantanal, está em andamento e as obras já tiveram início. Porém, além da BR-163, há também a concessão da Rota da Celulose, composta por trechos de cinco rodovias que totalizam 870 km de melhorias.


 

