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Presidente da CBF é exaltado por vereadores mesmo sem resultados concretos em MS

Em sua primeira agenda oficial no Estado, Samir Xaud recebeu título de Visitante Ilustre e foi apresentado como símbolo de "transformação", embora o centro inaugurado tenha sido planejado antes de sua gestão e o Morenão continue fechado.

Welyson Lucas

03/09/2026 - 16h12
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Em sua primeira agenda oficial em Mato Grosso do Sul e ainda sem um histórico próprio de resultados consolidados para o futebol do Estado, o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud, foi recebido com homenagens e discursos entusiasmados de vereadores de Campo Grande.

A cerimônia foi realizada nesta quarta-feira (2), no Bioparque Pantanal, antes da inauguração do Centro de Desenvolvimento do Futebol, ocorrida na manhã desta quinta-feira (3). Durante o evento, Xaud recebeu da Câmara Municipal o Título de Visitante Ilustre de Campo Grande.

A homenagem foi entregue pelo presidente da Casa de Leis, vereador Epaminondas Vicente Neto, o Papy (PSDB), e pelo vereador Herculano Borges (Republicanos).

Além de reconhecerem a passagem do dirigente pela Capital, os parlamentares atribuíram à presença de Xaud um significado de renovação para o futebol sul-mato-grossense.

Papy afirmou que a visita representa um “contexto de esperança” para a retomada dos grandes jogos, o fortalecimento do esporte de alto rendimento e o desenvolvimento das categorias de base em Campo Grande.

Ao falar sobre a atual gestão da CBF, o vereador também atribuiu a Xaud um papel de renovação dentro da entidade e demonstrou expectativa sobre os rumos do futebol brasileiro.

“Esse momento é histórico e, talvez daqui a alguns anos, a gente olhe para trás e vá lembrar desse dia de uma transformação vivida pelo esporte sul-mato-grossense, principalmente no futebol. A pessoa do presidente Samir já é uma transformação da CBF, quando a gente fala de produtividade, de mudança; é uma figura jovem, com muita energia, trazendo um discurso do novo e de esperança. Para quem assiste e consome futebol, a gente percebe a credibilidade que o futebol brasileiro vai ter nos próximos anos”, destacou Papy.

O discurso, porém, antecipou resultados que ainda não podem ser medidos em Mato Grosso do Sul. A passagem por Campo Grande marcou a primeira agenda oficial de Samir Xaud no Estado desde que assumiu o comando da CBF e também a primeira visita de um presidente da entidade ao território sul-mato-grossense em 17 anos.

Durante o evento, Xaud afirmou que a presença da CBF no Estado faz parte de uma estratégia de aproximação com as federações e destacou a entrega do Centro de Desenvolvimento do Futebol, em Campo Grande, como uma das iniciativas para ampliar o apoio à formação de novos atletas.

“Nossa presença em Mato Grosso do Sul dá continuidade a nossas atividades de olhar com carinho para as federações. Em Campo Grande entregamos o Centro de Desenvolvimento. Vamos disponibilizar essas ferramentas para cada Estado para trabalhar e fomentar o futebol de base. Tudo isso estará à disposição de Mato Grosso do Sul”, disse Samir Xaud.

A dimensão das homenagens, no entanto, contrasta com a própria história de Mato Grosso do Sul no futebol. Em sua primeira agenda oficial no Estado à frente da CBF, e antes que os efeitos de sua gestão possam ser efetivamente medidos no futebol sul-mato-grossense, Samir Xaud foi recebido sob um discurso que o colocou como símbolo de renovação e esperança para a modalidade.

O tratamento ganhou ainda mais peso com a concessão do Título de Visitante Ilustre pela Câmara Municipal de Campo Grande, honraria que reforçou o protagonismo atribuído ao dirigente em uma passagem marcada mais pelas expectativas em torno de sua gestão do que por resultados já consolidados no Estado.

Durante a solenidade reproduzida pela Câmara, não foram anunciados novos investimentos com valores e prazos, programas de apoio financeiro aos clubes locais ou medidas imediatas para fortalecer as competições estaduais. As manifestações se concentraram principalmente em expectativas para o futuro.

Centro não foi concebido na atual gesttão 

A principal entrega da agenda foi o Centro de Desenvolvimento do Futebol, construído na Avenida Tamandaré, em Campo Grande. A estrutura representa um reforço importante para as categorias de base e para o futebol feminino, mas não nasceu na gestão de Samir Xaud.

O projeto começou a ser idealizado em 2015, dentro do programa financiado pelo Fundo de Legado da Copa do Mundo de 2014. As obras em Mato Grosso do Sul foram iniciadas em março de 2024, mais de um ano antes de Xaud chegar à presidência da CBF.

O complexo já estava pronto antes da Copa do Mundo de 2026, mas a inauguração dependia da agenda do dirigente. Dessa forma, embora tenha comandado a cerimônia de entrega, Xaud não foi o responsável pela concepção nem pelo início da construção do equipamento. 

Avaliado em aproximadamente R$ 14 milhões, o centro possui campo de grama sintética com dimensões oficiais, arquibancadas, vestiários, iluminação, estacionamento e espaços administrativos.

A proposta é receber projetos de formação de atletas, competições amadoras, atividades do futebol feminino e cursos para treinadores e árbitros.

A entrega física do espaço, entretanto, é apenas a primeira etapa. O impacto sobre o futebol estadual dependerá da criação de projetos permanentes, da definição de critérios para utilização, da manutenção da estrutura e da capacidade da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) de garantir que clubes e atletas tenham acesso ao complexo.

Até agora, não foram apresentados publicamente o calendário completo de atividades, o orçamento anual de manutenção nem as metas de atendimento do centro.

Morenão continua sem receber jogos

Outro ponto da agenda foi a visita ao Estádio Pedro Pedrossian, o Morenão, principal palco esportivo de Mato Grosso do Sul. Samir Xaud acompanhou por cerca de 30 minutos os trabalhos relacionados à implantação do novo gramado.

A vistoria também ganhou caráter simbólico, uma vez que o estádio não recebe partidas profissionais desde 2022 e permanece sem os laudos necessários para eventos com público desde 2023. 

A contribuição concreta da CBF citada durante a agenda é de quase R$ 1 milhão para o novo gramado. O restante da recuperação depende principalmente do governo de Mato Grosso do Sul, que assumiu a gestão do estádio e prevê investir R$ 16,7 milhões em intervenções estruturais.

Os serviços planejados incluem adequações nas arquibancadas, cabines de imprensa, instalações elétricas e hidráulicas, acessibilidade, refletores e placar. Até a visita do presidente da CBF, porém, a licitação dessas obras ainda aguardava publicação.

A previsão é de que o Morenão seja reaberto parcialmente em 2027, inicialmente com capacidade para aproximadamente 12 mil torcedores. Portanto, a visita de Xaud não representou a volta imediata dos jogos nem a solução definitiva para os problemas acumulados pelo estádio.

O presidente da FFMS, Estevão Petrallás, agradeceu o apoio da CBF e afirmou que a federação assumirá a chamada “parte de baixo” do Morenão, envolvendo o gramado. Não foram detalhados, contudo, outros aportes da confederação na recuperação estrutural do complexo.

Futebol local segue distante do cenério nacional

As homenagens também ocorreram em um momento de dificuldades esportivas para os clubes da Capital. O Operário-MS, principal representante campo-grandense no cenário nacional em 2026, foi eliminado ainda na primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro.

O clube terminou sua participação com apenas duas vitórias em dez partidas e nunca conseguiu avançar à fase eliminatória da quarta divisão nas quatro vezes em que disputou o torneio. 

Além da baixa competitividade nacional, Campo Grande enfrenta há quatro anos a ausência de seu principal estádio. Nesse período, os clubes ficaram restritos principalmente ao Estádio Jacques da Luz, nas Moreninhas, com capacidade muito inferior à do Morenão.

Esse cenário dá dimensão ao desafio existente entre os discursos de retomada e aquilo que ainda precisa ser entregue.

A inauguração de um centro de treinamento e o investimento no gramado representam avanços, mas não são suficientes, isoladamente, para promover a transformação anunciada pelos vereadores.

A passagem de Samir Xaud pode marcar o início de uma aproximação entre a CBF e Mato Grosso do Sul.

A efetividade dessa relação, contudo, será medida pelo funcionamento permanente do novo centro, pela conclusão do Morenão, pelo fortalecimento dos clubes e pela recuperação da presença do Estado nas competições nacionais, e não pelo número de homenagens entregues durante uma visita institucional.

Moda com Desconto

Bazar tem peças de marcas famosas a partir de R$ 10 em Campo Grande

Evento reúne mais de 12 mil itens com descontos de até 90% no Clube Estoril

03/09/2026 18h15

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Quem gosta de garimpar roupas de marca por preços baixos terá uma nova oportunidade neste domingo (6), em Campo Grande. O Breshop, Bazar Beneficente reúne mais de 12 mil peças no Clube Estoril, no Jardim Autonomista, com valores a partir de R$ 10 e descontos que chegam a 90%.

Entre os itens estão roupas, calçados e acessórios de marcas como Ralph Lauren, Armani, Adidas, Lacoste, Farm, Animale, Le Lis Blanc, Arezzo, Zara, Calvin Klein, Santa Lolla e John John, entre outras.

As peças estarão disponíveis para públicos de diferentes idades e estilos. Os pagamentos poderão ser parcelados em até seis vezes sem juros.

Além dos preços mais baixos, o evento tem caráter beneficente. Parte da renda das vendas será destinada a projetos sociais como a Casa da União Lar de Santana, o Projeto Notas de Alegria e o Viver Bem.

A edição anterior do bazar, realizada em 2025, arrecadou mais de 10 mil peças. Cerca de 7 mil foram vendidas durante o evento, que recebeu aproximadamente 2,2 mil pessoas.

Segundo a organização, mais de 150 famílias atendidas pela Casa da União Lar de Santana foram beneficiadas com a arrecadação daquela edição.

A proposta do Breshop é dar novo destino às peças que seriam deixadas de lado e transformar as vendas em recursos para os projetos sociais.

Serviço

Breshop – Bazar Beneficente

Data: 6 de setembro
Horário: das 12h às 17h
Local: Clube Estoril
Endereço: Rua Silvina Tomé Veríssimo, nº 20, Jardim Autonomista
 

Caso Fabiola Marcotti

Médico acusado de matar esposa é preso pela 3ª vez em Campo Grande

Cardiologista João Jazbik Neto, de 78 anos, havia sido solto há apenas 14 dias; perícias levaram a Polícia Civil a descartar a hipótese de suicídio de Fabiola Marcotti.

03/09/2026 17h54

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Polícia Científica e equipes da Polícia Civil durante as investigações na chácara onde Fabiola Marcotti foi encontrada morta, em Campo Grande.

Polícia Científica e equipes da Polícia Civil durante as investigações na chácara onde Fabiola Marcotti foi encontrada morta, em Campo Grande. Foto: Gerson Oliveira/Correio do Estado.

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Pela terceira vez desde a morte da fisioterapeuta Fabiola Marcotti, de 51 anos, o médico acusado pelo caso voltou a ser preso em Campo Grande. João Jazbik Neto, de 78 anos, foi detido nesta quinta-feira (3), apenas 14 dias depois de ter deixado a prisão por força de um habeas corpus.

A nova detenção ocorre em meio a uma investigação que sofreu uma reviravolta desde 18 de maio, quando Fabiola foi encontrada com um tiro na cabeça na chácara onde vivia com o marido, na região da Chácara dos Poderes, em Campo Grande.

Inicialmente apresentada como um possível suicídio, a morte passou a ser tratada pela Polícia Civil como feminicídio após o avanço das perícias e das diligências.

O caso começou a ser apurado sob uma versão completamente diferente daquela sustentada atualmente pela Polícia Civil.

Quando Fabiola foi encontrada morta, em 18 de maio, na chácara onde vivia com o marido, na região da Chácara dos Poderes, a ocorrência foi inicialmente comunicada como possível suicídio. João Jazbik Neto nega envolvimento na morte da esposa.

Ao longo da investigação, entretanto, exames periciais, depoimentos, dados extraídos de celulares e outros elementos reunidos no inquérito levaram a Polícia Civil a descartar a hipótese de suicídio e indiciar o cardiologista por feminicídio, além de outros crimes. 

Morte foi apresentada como suicídio

De acordo com o relatório final da investigação, Fabiola foi encontrada por volta das 11h do dia 18 de maio, dentro de um quarto da residência do casal.

A Polícia Civil registra que João fez uma ligação antes do acionamento policial e, posteriormente, passou a informar que a esposa teria cometido suicídio. Quando os investigadores chegaram ao imóvel, porém, a análise inicial da cena levantou questionamentos sobre essa versão. 

Entre os pontos observados estavam a posição em que Fabiola foi encontrada, marcas de sangue e a trajetória do projétil.

A investigação também registrou que, durante as primeiras diligências, testemunhas disseram que João teria determinado a retirada de armas e munições existentes na propriedade.

Segundo o relatório policial, um “expressivo arsenal” acabou localizado durante buscas no imóvel, incluindo armas de uso restrito, carabinas, espingardas e centenas de munições. 

Perícias contrariaram hipótese de suicídio

A mudança no rumo da investigação ganhou força com os resultados dos exames periciais. Conforme o relatório final da Polícia Civil, a perícia realizada no corpo e na cena apontou elementos considerados incompatíveis com um disparo autoinfligido, ou seja, provocado pela própria vítima contra si mesma.

Os peritos analisaram, entre outros fatores, a trajetória do projétil, o posicionamento do corpo, vestígios de sangue e as características do ferimento. A conclusão registrada pela investigação foi de que a dinâmica encontrada não correspondia à hipótese inicialmente apresentada de suicídio. 

O laudo necroscópico também foi considerado relevante. Segundo o relatório policial, os exames realizados pelo Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL) convergiram para a conclusão de que a vítima não teria cometido suicídio. 

Outro elemento citado pelos investigadores é o exame de confronto balístico. A Polícia Civil afirma que a análise relacionou o projétil encontrado no quadro que ficava atrás do corpo de Fabiola ao revólver Smith & Wesson calibre .357 localizado na ocorrência.

Exame apontou resíduos na mão do médico

Um dos elementos destacados no relatório final é o resultado de exame para detecção de resíduos de disparo de arma de fogo.

Segundo a Polícia Civil, a análise apontou resíduos na mão direita de João. Para os investigadores, o resultado indica que ele efetuou ou manuseou recentemente uma arma de fogo. 

O dado foi incorporado ao conjunto de provas analisado no inquérito, ao lado dos exames da cena, dos laudos médico-legais, do confronto balístico e das declarações colhidas ao longo das diligências.

A investigação também analisou informações extraídas dos aparelhos celulares apreendidos, com autorização judicial, e identificou conversas consideradas relevantes para a reconstrução dos acontecimentos.

Diário de Fabiola entrou na investigação

Outro documento considerado importante pela Polícia Civil foi um diário atribuído a Fabiola. Uma perícia grafotécnica, exame que analisa características da escrita para identificar sua autoria, confirmou, segundo o relatório, que as anotações foram feitas pela própria fisioterapeuta.

Os investigadores passaram então a analisar as anotações como parte da apuração sobre o relacionamento do casal. 

De acordo com a interpretação apresentada pela Polícia Civil no relatório final, os registros descrevem episódios de controle, isolamento, medo e sofrimento psicológico.

Familiares e outras testemunhas também foram ouvidos durante a investigação. Para a Polícia Civil, o conjunto formado pelos depoimentos e pelas anotações reforçou a hipótese de um histórico de violência psicológica anterior à morte.

Polícia indicou médico por feminicídio

Ao concluir o inquérito, a Polícia Civil sustentou que havia materialidade do crime e indícios de autoria suficientes para o indiciamento de João.

Além do feminicídio, o relatório policial atribuiu ao cardiologista suspeitas de fraude processual, violência psicológica e crimes relacionados à posse de armas de fogo. O documento foi encaminhado ao Poder Judiciário para prosseguimento do caso.

O material reunido pela investigação inclui dezenas de armas e munições submetidas a exames. Entre os itens encaminhados à perícia aparecem carabinas, espingardas e diferentes calibres de munição. 

João, contudo, mantém a negativa de participação na morte da esposa. A responsabilização criminal definitiva dependerá do andamento do processo e das decisões da Justiça.

Terceira prisão

Desde a morte de Fabiola, a situação do cardiologista diante da Justiça sofreu sucessivas mudanças. A prisão desta quinta-feira representa a terceira vez em que João é levado ao sistema prisional no decorrer do caso.

Na detenção anterior, ocorrida em 15 de agosto, ele permaneceu preso por cinco dias, até deixar a cadeia em 20 de agosto após a concessão de habeas corpus.

Agora, duas semanas depois de recuperar a liberdade, o médico volta a ser preso enquanto o caso segue sob análise do Judiciário.

A nova ordem acrescenta mais um capítulo a uma investigação que começou com a comunicação de uma possível morte por suicídio e, após meses de perícias e diligências, terminou com o cardiologista indiciado pela Polícia Civil pela suspeita de matar a própria esposa.

O que diz a defesa

A equipe de reportagem do Correio do Estado procurou a defesa de João Jazbik Neto para obter um posicionamento sobre a nova prisão e os elementos apontados pela investigação. Até a publicação desta reportagem, não houve retorno. O espaço permanece aberto para manifestação.

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