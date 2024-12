Preso bando especializado em assaltar joalherias em shoppings

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Um ano depois de invadirem uma joalheria no shopping Norte Sul Plaza, em Campo Grade, e levar joias avaliadas em cerca de R$ 600 mil, a polícia conseguiu identificar e prender os quatro envolvidos no assalto.

No começo da noite do dia 30 de novembro do ano passado, três homens armados entraram na joalheria e renderam funcionários e clientes sem serem percebidos por pessoas que passavam do lado de fora.

Enquanto dois deles vigiavam os reféns, o terceiro fazia uma espécie de limpa, recolhendo dinheiro do caixa e joias com os maiores valores. Experientes neste tipo de crime, os ladrões entraram e saíram pelas portas de acesso convencional do shopping sem chamar atenção e sem serem vistos pela equipe de segurança.

Conforme a investigação, eles fugiram em motocicletas estacionadas no entorno do shopping. Uma delas foi localizada horas depois na mesma região, no Vila Nhá Nhá.

A atuação deles foi flagrada em diferentes circuitos de câmeras de segurança, mas somente um ano depois foram capturados, uma vez que dois são do Espírito Santo e um terceiro estava em Cuiabá. Somente um foi preso em Campo Grande.

Imagens das câmeras da joalheria mostram (veja o vídeo abaixo) que os três estavam com pastas penduradas nos ombros, nas quais portavam as armas usadas para render os funcionários. Um destes funcionários chegou a ser obrigado a entregar uma corrente que usava no pescoço. O vídeo também mostra que ele chegou a entregar o relógio, que foi devolvido pelo bandido, já que havia o risco de este relógio ser rastreável.

Por serem de outro estado, dois dos bandidos nem se preocuparam em esconder o rosto, usando apenas um boné. O outro bandido, que é de Mato Grosso do Sul, utilizava máscara, pois poderia ser identificado por alguém.

Conforme nota divulgada nesta quarta-feria pela Polícia Civil, “durante nove meses equipes da DERF dedicaram esforços investigativos e troca de informações com a comunidade de inteligência, sendo possível comprovar por meio de documentos que J.F.R. (46); F.W.L.S. (25); R.P.O.S. (23) e C.H.M.M. (23) em conluio concorreram para a prática do roubo apurado.”

Conforme a investigação, o homem de 46 anos “é especializado em roubos a joalherias no interior de shoppings, acumulando passagens criminais pela prática de crimes quase idênticos em pelo menos outros dois Estados (ES e MT)”.

Ainda de acordo com a Polícia, esse “especialista”, que é de Mato Grosso do Sul, chamou dois comparsas, ambos de 23 anos, do Espírito Santo para trazer as armas e praticar o assalto. Depois disso retornaram para seu estado e origem, onde foram presos agora.

O quarto homem preso, de 25 anos, que também é de Mato Grosso do Sul, deu somente apoio logístico. Ao ser preso, ele confessou que conhece os outros três envolvidos no crime.

Os dois capixabas, segundo a investigação, integram uma facção criminosa naquele estado e por isso tinham facilidade ao acesso de armas. Ao serem presos, estavam com três armas, sendo que pelo menos uma delas foi identificada como tendo sido utilizada no assalto em Campo Grande.

Bem antes de o caso do Norte Sul Plaza ser esclarecido, o chamado especialista em roubo a joalherias acabou sendo preso em flagrante ao tentar assaltar uma joalheria em um shopping de Cuiabá, em março deste ano.

Porém, no momento da prisão ele e seu comparsa apresentaram documento falso à polícia de Mato Grosso e somente agora foi descoberta sua real identidade.

De acordo com a polícia, os quatro tem diversas passagens por crimes como roubo, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, uso de documento falso, associação criminosa e homicídio.

A operação que resultou na prisão dos últimos três envolvidos teve apoio de policiais de Mato Grosso e do Espírito Santo. A polícia não informou se conseguiu recuperar parte das joias ou se identificou os compradores.

