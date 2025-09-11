Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

INTERIOR | MS

Preso pelo Gaeco, prefeito de Terenos pede afastamento do cargo

Henrique Budke pediu o afastamento "para poder se concentrar em sua defesa", conforme repassado pelos advogados

Leo Ribeiro e Tamires Santana

11/09/2025 - 12h00
Nesta quinta-feira, cerca de 48 horas após a prisão do chefe do Executivo do município de Terenos, distante pouco mais de 30 quilômetros da Capital, o até então prefeito,  Henrique Budke (PSDB), pediu afastamento do cargo de principal cadeira da cidade. 

Conforme repassado pelo defensor de Henrique, o agora ex-chefe do Executivo de Terenos disse que "foi surpreendido com a operação". 

Vale lembrar que Henrique Wancura Budke foi preso ainda na segunda-feira (09), durante operação do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) batizada de "Spotless". Com 37 anos, ele foi reeleito no ano passado com 53,69% dos votos válidos, ou seja, 5.885 votos.

Agora, ele solicitou o afastamento da sua cadeira como chefe do Executivo, "para poder se concentrar em sua defesa". 

"Sempre pautou sua vida em honestidade e transparência. Pediu afastamento do cargo para poder se concentrar em sua defesa. E aguarda a evolução das apurações, depositando na Justiça a confiança de que a verdade provará sua inocência", complementa a defesa em nota. 

Entenda

Essa operação desdobrada pelo Gaeco mira um suposto esquema criminoso em Terenos, que seria voltado para fraudar licitações públicas locais, onde os contratos ultrapassam R$ 15 milhões, como bem acompanhou o Correio do Estado

Ao todo, foram cumpridos 16 mandados de prisão preventiva e 59 de busca e apreensão expedidos pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, com alvos nas cidades de Campo Grande e Terenos. 

Foi constatado em investigação a existência da organização criminosa, que agia com núcleos bem definidos contra a Administração Pública, se valendo de servidores corrompidos para fraudar o caráter competitivo das licitações públicas. 

Nesse sentido, haviam dois principais núcleos: 

  • o empresarial, composto por empreiteiros que se beneficiavam dos contratos fraudulentos.
  • o político-administrativo, formado por servidores como Isaac Cardoso Bisneto (ex-secretário de Obras) e Valdecir Alves Batista, responsáveis por direcionar editais

Assim, havia o direcionamento dos respectivos certames para beneficiar empresas participantes do esquema, com a elaboração de editais moldados e por meio de simulação de competição legítima. 

Além disso, havia o pagamento de propina para os agentes públicos que, falsamente, atestavam o recebimento de produtos, de serviços e, ainda, aceleravam os trâmites administrativos necessários aos pagamentos de notas fiscais decorrentes de contratos firmados entre os empresários e o poder público.

Com o desdobrar da situação, enquanto até a tradicional Festa do Ovo precisou ser cancelada, o vice-prefeito de Terenos é quem deve assumir o cargo interinamente já nesta quinta-feira (11).

 

CPI DO ÔNIBUS

Relatório final da CPI do Ônibus será apresentado nesta sexta-feira (12)

O documento foi aprovado por unanimidade pelos membros da Comissão Parlamentar de Inquérito e assinado pela relatora, vereadora Ana Portela (PL)

11/09/2025 11h30

Integrantes da CPI do ônibus durante reunião

Integrantes da CPI do ônibus durante reunião Gerson Oliveira/Correio do Estado

Nesta sexta-feira (12), os vereadores integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), que investiga irregularidades na prestação de serviços do Consórcio Guaicurus, apresentarão o relatório final da investigação que começou em março desse ano.

Conforme a vereadora, Ana Portela (PL), que é a relatora da comissão, o relatório foi aprovado por unanimidade. Além disso, integrantes da CPI confirmaram uma coletiva de imprensa para apresentar o relatório às 10 horas desta sexta-feira (12).

O primeiro prazo para entrega do documento estava previsto para o dia 15 de agosto, juntamente com a análise contábil. Entretanto, no dia 5 de agosto, o prazo foi estendido novamente por mais 28 dias, com a nova data limite para entrega no dia 31 do mesmo mês. 

Por último, no início de setembro, o prazo foi estendido novamente por mais 30 dias, o que terminaria no fim do mês. Sobretudo, a entrega foi adiantada para o dia 12 de setembro.

Como relatado pelo Correio do Estado, a justificativa para a segunda prorrogação do prazo era de que a investigação era complexa e o volume de depoimentos e documentos era grande, sendo necessário "assegurar uma apuração minuciosa e responsável que resulte em um relatório final robusto e embasado".

Cabe ressaltar que, a investigação começou em março desse ano, e durante o quatro meses, a CPI do transporte público custou mais de R$140 mil, com a contratação de advogados, que custou R$42,5 mil por mês, resultando em um montante de 85 mil; e na contratação de assessoria contábil, no valor de R$55 mil. As empresas foram contratadas de forma direta por inexigibilidade, ou seja, sem a necessidade de licitação.

Vale lembrar que, ambas as contratações passaram por análise da Controladoria-Geral e Procuradoria-Geral da Câmara Municipal, que não apontaram irregularidades.

Apesar do investimento, o presidente da CPI, vereador Dr. Lívio Leite (União Brasil), afirmou no último dia 24 de junho, que a comissão não vai discutir a rescisão contratual com o Consórcio Guaicurus. 

Segundo ele, o trabalho da CPI se concentrará em apontar dificuldades na execução do contrato, especialmente quanto ao equilíbrio econômico-financeiro, mas sem propor rompimento.

FESTA CANCELADA

Com prisão de prefeito, Terenos cancela tradicional Festa do Ovo

A previsão era que o vice-prefeito de Terenos, Arlindo Landolfi (Republicanos), assumisse o cargo interinamente nesta quinta-feira (11)

11/09/2025 11h00

Nota da Prefeitura Municipal de Terenos sobre o cancelamento da Festa do Ovo

Nota da Prefeitura Municipal de Terenos sobre o cancelamento da Festa do Ovo FOTO: Instagram Prefeitura de Terenos

Depois da operação do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado - (Gaeco), que prendeu diversos envolvidos em um esquema de desvio de verba pública por meio de licitações fraudulentas em Terenos, incluindo o prefeito da cidade, Henrique Budke (PSDB), a Prefeitura da cidade anunciou o cancelamento da tradicional Festa do Ovo, que estava marcada para acontecer nos dias 19 e 20 de setembro.

A Festa do Ovo de Terenos nasceu em 2008 para celebrar o centenário da imigração japonesa no Brasil e homenagear a colônia japonesa local, que é responsável pela alta produção de ovos no município, tornando a festa um evento cultural e econômico importante para a cidade.

A celebração foi criada para comemorar os 100 anos da imigração japonesa no Brasil e os 49 anos da chegada dos japoneses à Colônia Jamic (Comunidade Várzea Alegre), em Terenos.

Quem idealizou a festividade foi a Prefeitura Municipal, pensando na dedicação que o povo terenense têm com a produção de ovos, o que levou o município ao posto de maior produtor de ovos de Mato Grosso do Sul.

O comunicado de cancelamento foi emitido pelas redes sociais do Poder Executivo Municipal. Leia:

"A Prefeitura Municipal de Terenos informa que a realização da tradicional Festa do Ovo, prevista para setembro de 2025, será adiada.

A decisão foi tomada diante dos fatos amplamente divulgados pela imprensa nos últimos dias, que exigem da administração municipal prudência e responsabilidade.

Ressaltamos que a Festa do Ovo é um evento de grande importância cultural, econômica e turística para o município e será realizada em nova data a ser oportunamente divulgada.

A Prefeitura reforça seu compromisso em manter a transparência e assegurar que, no momento adequado, a população e os parceiros sejam informados sobre a nova programação."

Mesmo com o cancelamento, foi publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul - (DOE-MS), desta quinta-feira (11), a oficialização da contratação do Grupo “Canto da Terra”, para a realização de um show que aconteceria na tradicional Festa do Ovo, no dia 20 de setembro  na Praça Municipal de Eventos. Conforme a publicação, o valor da contratação é de R$ 35 mil. Veja:

Nota da Prefeitura Municipal de Terenos sobre o cancelamento da Festa do Ovo
Publicação do Diário Oficial de Mato Grosso do Sul desta quinta-feira (11) - FOTO: Reprodução

VICE-PREFEITO ASSUME O CARGO

De acordo com informações apuradas pelo Correio do Estado, o vice-prefeito de Terenos, distante aproximadamente 30 quilômetros de Campo Grande, Arlindo Landolfi (Republicanos), assumiria o cargo interinamente nesta quinta-feira (11).

Entretanto, até o momento, não há informações se a posse já aconteceu. A reportagem do Correio do Estado aguarda resposta do vice-prefeito para a atualização da matéria.

ESQUEMA CRIMINOSO

A operação do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO), que prendeu o prefeito de Terenos, na manhã desta terça-feira (9), mirou um esquema criminoso que fraudava licitações públicas. De acordo com o Ministério Público de Mato Grosso do Sul, apenas no ano passado, os contratos fraudulentos ultrapassaram R$ 15 milhões.

Intitulada como “Operação Spotless” - (referência à necessidade de os processos de contratação por parte da Administração Pública serem realizados sem machas ou máculas), a ação cumpriu 16 mandados de prisão preventiva e 59 mandados de busca e apreensão, nas cidades de Campo Grande e Terenos, expedidos pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.

A investigação constatou a existência de organização criminosa voltada à prática de crimes contra a Administração Pública instalada no município de Terenos, com núcleos de atuação bem definidos, liderada por um agente político, que atuava como principal articulador do esquema criminoso.

Conforme o MPMS, a organização criminosa se valia de servidores públicos corrompidos para fraudar o caráter competitivo de licitações públicas, direcionando os respectivos certames para beneficiar empresas participantes do esquema delituoso, mediante a elaboração de editais moldados e por meio de simulação de competição legítima, em contratos que, somente no último ano, ultrapassaram a casa dos R$ 15 milhões.

O esquema envolvia também o pagamento de propina aos agentes públicos que, atestavam falsamente o recebimento de produtos e de serviços, e ainda, aceleravam os trâmites administrativos necessários aos pagamentos de notas fiscais decorrentes de contratos firmados entre os empresários e o poder público.

A operação ocorreu na manhã de terça-feira (9), e foi coordenada pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul, por meio da Procuradoria-Geral de Justiça, com apoio dos seus órgãos, Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO)  e Grupo Especial de Combate à Corrupção (GECOC). A ação também contou com apoio operacional do Batalhão de Choque e do Batalhão de Operações Especiais (BOPE).

CONTINUAÇÃO

A Operação Spotless é uma continuidade da Operação Velatus, iniciada em 2024, que desvendou um esquema de fraudes em licitações de obras públicas. As investigações apontam que o grupo criminoso era dividido em dois núcleos: o político-administrativo, formado por servidores como Isaac Cardoso Bisneto (ex-secretário de Obras) e Valdecir Alves Batista, responsáveis por direcionar editais; e o empresarial, composto por empreiteiros que se beneficiavam dos contratos fraudulentos.

Conversas interceptadas em 2024 já mostravam combinação prévia entre empresários sobre quem venceria os certames, com indícios de que os resultados das licitações eram definidos antes mesmo da abertura oficial dos processos. 

