Fim de semana tem chuvas isoladas mas mês de junho começa quente e seco em MS

Inverno será quente e seco, segundo previsões, mas passagem de massas de ar frio não são descartadas na região Centro-Sul do País - FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O último fim de semana de maio deve ser marcado pela ocorrência de chuvas isoladas na região sul de Mato Grosso do Sul. Especialmente nesta sexta-feira (29), pelo menos 51 municípios do Estado das regiões sudoeste, leste, pantais e centro norte estão em alerta para tempestades.

Nessas condições, são esperadas chuvas de até 30 milímetros por hora ou 50 milímetros no dia, além de rajadas de vento de até 60 km/h e queda de granizo. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as chuvas fortes podem causar estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos. As pancadas ocorrem devido a atuação de um cavado atmosférico aliado ao avanço de uma frente fria oceânica.

A partir do sábado (30), a atuação do fenômeno perde força e a previsão indica tempo com sol e variação de nebulosidade. As altas temperaturas voltam a ganhar espaço em MS e são esperadas máximas acima de 30ºC bem como baixa umidade relativa do ar, de 25 a 40%.

Entre o domingo (31) e a segunda-feira (1), podem voltar a ocorrer pancadas de chuvas, mas o Centro de Monitoramento do Tempo e Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec) afirma que essas chuvas devem ocorrer de forma irregular e com baixos acumulados.

Nas regiões sul, cone-sul e na grande Dourados, as mínimas ficam entre 16ºC e 18ºC e as máximas não passam de 27ºC.

Nas regiões Pantaneira e Sudoeste, as mínimas variam entre 19ºC e 23ºC e as máximas podem chegar a 34ºC.

No Bolsão e regiões norte e leste, pontualmente as mínimas devem chegar a 16ºC e as máximas a 34ºC também.

Em Campo Grande, a temperatura varia pouco, com mínimas de 18ºC e máximas de 29ºC.

Inverno quente e seco

Segundo o Inmet, a tendência para o começo do mês de junho é de um padrão de temperaturas quentes e secas em grande parte da região Centro-Oeste do Brasil. Especialmente na primeira quinzena do mês, são esperadas temperaturas elevadas, tardes mais quentes e uma redução gradual de chuvas, características de estação seca.

As características são esperadas para as últimas semanas do outono. Faltando pouco mais de vinte dias para o Solstício de Inverno, a nova estação deve ter grande influência do fenômeno El Niño, que deixa o ar mais quente em todo o País.

Em 2026, o solstício de inverno no Hemisfério Sul, que marca o início do inverno, ocorre no dia 21 de junho, às 4h24, horário de Mato Grosso do Sul, fazendo com que a noite do dia 20 para 21 de junho seja a mais longa do ano.

Em Campo Grande, o inverno tem aproximadamente 2h30 a menos de sol, resultando em 10h53min de luz no dia. Em comparação, no início do verão, os dias duram 13h22min na Capital de MS.