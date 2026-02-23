Frente fria derruba temperaturas e chuvas continuam até sexta-feira em MS

Semana deve ser de friozinho e chuva até sexta-feira - FOTO: Paulo Ribas/Correio do Estado

Uma nova frente fria deve amenizar o calorão que tem atingido o estado de Mato Grosso do Sul. Prova disso é o fato de, na semana passada, o Estado ter dominado o ranking das cidades mais quentes do país segundo lista divulgada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No dia 19 de fevereiro, Porto Murtinho e Amambaí lideraram a lista, com temperaturas que chegaram a 37,9°C. Em seguida, aparece o município de Corumbá, com 37,8°C, seguido por Maracaju, com 37,4°C.

A previsão de temperaturas mais amenas nesta semana chegam atreladas ao aumento da instabilidade no Estado, aumento de nuvens carregadas que contribuem para diminuir as máximas que, em grande parte do Estado, não devem ultrapassar os 30ºC.

De acordo com a previsão meteorológica divulgada pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) de Mato Grosso do Sul, a ocorrência de chuvas deve ser mais frequente nesta semana.

Desde às 10 horas da manhã desta segunda-feira (23), todo o Estado está em alerta para chuvas intensas, com chance de volumes de até 40 milímetros diários e ventos podendo chegar a 40 km/h.

Em pontos isolados, podem ocorrer chuvas mais intensas e tempestades acompanhadas de descargas elétricas atmosféricas e rajadas de ventos.

Essas condições acontecem devido à chegada desta nova frente fria e a formação de um ciclone extratropical. A disponibilidade de umidade junto à passagem de cavados, favorecem a formação de chuvas em todo o Estado.

Até terça-feira (24), as chuvas são esperadas em todas as regiões de Mato Grosso do Sul. Nas regiões Sul, Cone-Sul e Grande Dourados, as temperaturas mínimas variam entre 20°C e 22°C, e as máximas não ultrapassam os 29°C.

No Bolsão e no Leste do Estado, as mínimas atingem os 22ºC e as máximas vão até 30ºC. Na região Pantaneira e Sudoeste do Estado, são esperadas mínimas de 24ºC e máximas de 29ºC. Na Capital, a máxima não passa de 25ºC.

Na quarta-feira (25), as chuvas podem dar uma pausa na região do Bolsão, mas continuam em todas as outras regiões.

Juntamente com a região Leste, as mínimas previstas devem chegar a 22ºC e as máximas esperadas são de 29ºC.

Na região Sul e em Dourados, as temperaturas chegam a 21ºC e as máximas também podem chegar a 29ºC.

Já no Sudoeste e no Pantanal, as chuvas intensas não impedem as máximas de chegarem aos 30ºC e as mínimas variam entre 23ºC e 24ºC. Em Campo Grande, a máxima esperada é de 27ºC.

Por fim, entre a quinta-feira (26) e sexta-feira (27), a previsão indica um tempo mais firme, com sol e variação de nebulosidade, mas não estão descartadas pancadas de chuvas e tempestades pontuais.

A formação de um novo ciclone extratropical na altura do oceano Atlântico Sul entre a quarta (25) e a quinta (26) impulsiona um sistema de alta pressão atmosférica pós-frontal, que contribui para um tempo mais seco e temperaturas mais baixas no início do dia, chegando a 18ºC, condição esperada especialmente nas regiões mais ao sul do Estado.

Nas regiões Pantaneiras e Sudoeste, as máximas voltam a subir e chegam a 34ºC, e no Bolsão, Norte e Leste, chegam a 33ºC.

Em Campo Grande, as mínimas variam entre 19ºC e 21ºC e as máximas ficam entre 29ºC e 31ºC.

Chuvas

De acordo com o Inmet, até às 8 horas da manhã desta segunda-feira (23), o município de Ivinhema tinha o segundo maior volume de chuva do país, com um acumulado de 106,2 milímetros em 24 horas. Em seguida, aparece o distrito de Nhumirim, com 101,6 milímetros.

A cidade brasileira onde mais choveu entre domingo e segunda foi Bertioga, em São Paulo, com um volume de 155,6 milímetros.

Em Campo Grande, o volume de chuva registrado neste mês já é quase o equivalente ao dobro do volume observado no mesmo mês de 2025.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), até ontem (22), já choveu 228,6 milímetros em Campo Grande, frente a 116,8 milímetros em fevereiro do ano passado, uma diferença de 111,8 milímetros.

O volume de chuvas já ultrapassou com folga a média esperada para todo o mês na cidade, que era de 180 milímetros. Esse volume foi alcançado no dia 19 de fevereiro, faltando ainda 9 dias para o mês terminar.

Com o Estado em alerta para chuvas intensas até, pelo menos, o final desta segunda-feira (23), fevereiro deste ano caminha para bater a marca de fevereiro de 2023, quando choveu 242,2 milímetros ao longo do mês.

O mês já é o mais chuvoso dos últimos três anos e, se a previsão do tempo se confirmar para a última semana do mês, há a possibilidade de que este seja um dos fevereiros mais chuvosos dos últimos 10 anos, posto ocupado pelo mês de 2019, quando o acumulado no período foi de 251,4 milímetros.