Frente fria chega e calorão e tempo seco dão lugar para tempestades e geada em MS

Previsão indica frio e chuva a partir de quinta-feira no Estado - Foto: Marcelo Victor / Correio do Estado

A frente fria que chega a Mato Grosso do Sul nesta semana deve causar mais viradas no tempo, além da queda nas temperaturas. De acordo com previsões, o tempo seco deve ser amenizado, pois há possibilidade de chuvas fortes, enquanto as temperaturas caem significativamente, podendo ocorrer geadas no Estado.

Conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), a quarta-feira (7) ainda será de tempo firme e sol, com máxima de 37°C, especialmente nas regiões sudoeste e oeste. A umidade relativa do ar varia entre 10% e 30%.

Já a partir de quinta-feira (8), o avanço de uma frente fria favorece o aumento da nebulosidade e deve chover em várias regiões do Estado, incluindo Campo Grande. Essas precipitações podem ser fortes, com com possibilidade de tempestades.

"O deslocamento de cavados, aliado ao intenso transporte de calor e umidade, favorecem a formação de instabilidades, com destaque para a metade sul do estado, além da região pantaneira. Os maiores

acumulados de chuvas são previstos para as regiões sul, sudeste e sudoeste do estado", diz o Cemtec.

As pancadas de chuva irão melhorar os índices de umidade relativa do ar, que estão em estado de atenção, e podem ajudar no combate aos incêndios no Pantanal.

As temperaturas também já começam a baixar na quinta, mas devem cair mais significativamente entre sexta (9) e sábado (10), com mínima prevista de 4°C, mas, pontualmente, podendo ficar abaixo desse número.

Em Campo Grande, as temperaturas variam entre 16°C e 28°C na quinta-feira, caem para 10°C a 18°C na sexta e devem diminuir ainda mais no sábado.

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), no sábado, a mínima prevista é de 7°C e a máxima de 12°C, com possibilidade de geada na Capital.