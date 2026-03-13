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PRF apreende 182 kg de cocaína escondida em caminhão de minério

O motorista de 32 anos foi preso, mas não deu detalhes da origem e destino da droga

Karina Varjão

Karina Varjão

13/03/2026 - 15h01
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Um motorista de 32 anos foi preso nesta sexta-feira (13) em Terenos, a aproximadamente 30 quilômetros de Campo Grande, após ser flagrado pela Polícia Rodoviária Federal carregando 182 quilos de cocaína.

A abordagem foi feita pelos policiais durante fiscalização na BR-262. Inicialmente, o motorista afirmou que estava carregando minério de ferro e que tinha saído de Corumbá, seguindo até Pindamonhangaba, em São Paulo. 

No entanto, os agentes perceberam nervosismo no homem após tentar dar mais informações sobre o carregamento e do propósito da viagem. 

Assim, a equipe iniciou uma busca no veículo e encontraram dois compartimentos ocultos, escondendo 114 quilos de cloridrato e 68,8 quilos de pasta base de cocaína. 

Com o flagrante, o motorista foi preso e encaminhado à Polícia Civil de Terenos, juntamente com a droga. Ele não deu informações sobre a origem ou o destino da droga. 

A BR-262 tem estado na mira da PRF desde o ano passado por ser palco recorrente de casos de transporte de entorpecentes nas cargas, especialmente em caminhões de minério.

A rota, vindo de Corumbá, tem mais de 400 caminhões com carga de minérios saindo da cidade, tornando os casos cada vez mais comuns. 

Por ser uma rodovia que atravessa Mato Grosso do Sul, ligando até São Paulo, o uso dessa rodovia para transporte de drogas não é uma novidade. 

Os traficantes utilizam veículos com grandes cargas para esconder as drogas para transportá-las até os receptores, com ajuda das famosas “mulas”, que se expõem aos perigos, como ultrapassar barreiras policiais, em troca de recompensas que podem chegar a 10 salários mínimos. 

Maior apreensão 

O flagrante acontece um dia após a Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (Garras) realizar a maior apreensão de cocaína do ano em Mato Grosso do Sul e na Capital, após encontrar quase uma tonelada da droga escondida em uma imóvel que servia de entreposto na região norte de Campo Grande.

Avaliada em cerca de R$ 30 milhões, a apreensão é a maior do ano em Mato Grosso do Sul e uma das maiores da história da Polícia Civil do Estado, conforme informou a assessoria da instituição. 

A ação teve início com a denúncia anônima de uma negociação suspeita em uma oficina da Capital, e resultou na prisão de cinco indivíduos, além da apreensão de 975 quilos de cocaína – ao todo, foram contabilizados 614 volumes de substância análoga à droga, entre tabletes e volumes embalados. 

Há cerca de três semanas, outra ação da PRF apreendeu 745 quilos da droga em um ônibus que transportava cerca de 30 bolivianos, sem possuir a documentação regular de entrada no País. 

Segundo a polícia, o motorista e os passageiros apresentaram versões contraditórias, o que levou a uma vistoria detalhada na carroceria, onde foram encontrados tablets com a droga. Até ontem, esta havia sido a maior apreensão de cocaína do ano no Estado, superada pelo flagrante em Campo Grande. 

HORAS DE TERROR

Bando do CV que aterrorizou família em Campo Grande era chefiado por mulher

Terceiro suspeito de participar da ação criminosa em Campo Grande foi abordado em ônibus de viagem e preso já em São Gabriel do Oeste, rumo a cidade natal de Rondonópolis (MT)

13/03/2026 12h55

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Ao avistarem o New Beetle seguido pelo Celta retornando à Capital, foi tentada abordagem por parte do BPChoque, desobedecida por ambos os veículos que optaram por empreender fuga.

Ao avistarem o New Beetle seguido pelo Celta retornando à Capital, foi tentada abordagem por parte do BPChoque, desobedecida por ambos os veículos que optaram por empreender fuga. Reprodução/BPCHoque

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Informações atualizadas através do Batalhão de Choque (BPChoque) da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul (PMMS), após a prisão de mais um envolvido na invasão e roubo a uma residência no bairro Universitário esse semana, indicam que o bando supostamente do Comando Vermelho que aterrorizou uma família de idosos nessa semana em Campo Grande seria chefiado por uma mulher. 

Esses moradores campo-grandenses foram surpreendidos por criminosos que - como bem acompanha o Correio do Estado - trouxeram horas de terror para uma família após invadiram a residência, render os proprietários com violência, enquanto vários itens eram subtraídos junto dos automóveis que estavam na casa.  

Conforme o boletim de ocorrência, a família relatou que pelo menos cinco indivíduos encapuzados e com armas de fogo em punho adentraram a residência, com dois sendo presos num primeiro momento: uma mulher de 39 anos que conduzia um dos veículos roubados, junto de um rapaz de 18 anos como passageiro. 

Sendo que entre as vítimas desse roubo estavam um homem de 55 anos e uma senhora de 76, essas duas pessoas relataram aos agentes que viveram horas de violência e verdadeiro terror no interior da própria residência na mão dos criminosos.  

Sobre as horas de terror vividas, as vítimas identificaram as características desse um suspeito preso pela ação num primeiro momento, confirmando ao Batalhão que esse teria sido o mais agressivo durante todo o tempo que estiveram no interior da casa enquanto o roubo acontecia. 

Inclusive, devido à violência dessas agressões, uma das vítimas segue hospitalizada e sob os cuidados médicos. 

Agora, o terceiro indivíduo preso suspeito de participar da ação criminosa trata-se de um rapaz transmasculino de 25 anos, em sequência às diligências e ações de busca que não foram interrompidas desde que as equipes do Batalhão de Choque entraram no caso.

Relembre

Nessa ação criminosa foram roubados um Volkswagen New Beetle amarelo e um Celta da cor vermelha, que os supostos integrantes do CV usariam para ir rumo ao distrito de Anhanduí. Entre os itens que somam um prejuízo estimado de R$80 mil, estavam por exemplo: 

  • 01 VW New Beatle 
  • 01 GM Celta
  • 01 Ar condicionado LG 9000 BTUs
  • 01 antena Star Link
  • 01 IPhone XR
  • 01 Xaiomi Red Mi Note 50
  • 02 correntes de ouro pequenas 

Informados via Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) sobre o roubo a uma residência, em que as vítimas estavam mantidas em restrição de liberdade, os agentes do Batalhão de Choque foram atualizados de que os dois veículos roubados pelos integrantes da quadrilha estavam transitando pela BR-163. 

Ainda durante o deslocamento, já próximo ao quilômetro 438 da rodovia, no contrafluxo da via, foi possível avistar primeiro o New Beetle, seguido pelo Celta, com ambos tomando a direção de retorno à Campo Grande. 

Segundo repassado pelo BPChoque em nota, num primeiro momento foi tentada uma abordagem através da sinalização sonora e luminosa na via, que foi desobedecida por ambos os veículos, que optaram por empreender fuga. 

Em uma perseguição que rendeu alguns quilômetros de acompanhamento, o Celta pôde ser abordado pelos agentes do Batalhão de Choque (ocasião em que os dois primeiros envolvidos foram presos), enquanto o New Beetle só foi localizado distante dali em uma estrada vicinal. 

As ações seguiram a partir da região de mata próxima à BR-163, com os agentes conseguindo “mapear” o trajeto dos suspeitos através de rastros e de informações repassadas em contato com as propriedades próximos, onde os moradores alegavam ter observado alguém com características semelhantes às procuras pelos agentes
 
Além disso, a equipe recebeu atualização da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/MS), informando que o suspeito foi avistado em Campo Grande/MS, já próximo da rodoviária. Ao chegar no local os policiais não localizaram esse indivíduo, mas constataram em consulta que o mesmo havia embarcado em um ônibus rumo a Rondonópolis (MT). 

Esse ônibus foi interceptado pelos agentes já próximo à cidade de São Gabriel do Oeste, longe cerca de 140 quilômetros da Capital. O suspeito foi retirado do veículo e confessou em entrevista a sua participação no roubo, momento em que foi dada voz de prisão e emprego do uso de algemas. 

Dizendo ser morador de Rondonópolis, ele confessou que foi contratado pela mulher que havia sido presa no dia anterior, que esse rapaz apontou inclusive como a mentora do grupo que seria integrante da facção criminosa Comando Vermelho (CV).  

Ainda conforme repassado aos agentes, ele que estava a cargo de levar um dos veículos até o Paraguai teria sido o encarregado também de alugar uma casa no próprio nome no bairro Los Angeles, que serviria de hospedagem para o grupo. Ele ainda relatou que um dos comparsas já estaria em Cuiabá (MT), enquanto os demais poderiam estar em uma casa no bairro Centro-Oeste na Capital do MS. 

Mesmo que não soubesse confirmar o endereço, esse rapaz revelou aos agentes que conseguiria indicar o local aos policiais, que foram até a casa no Centro-Oeste mas não localizaram os demais suspeitos. 

 

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Mandado de prisão

Influencer é preso por tráfico de drogas

Conhecido por criticar os buracos nas ruas de Campo Grande e a gestão da Prefeita, caso de influenciador repercute nas redes sociais após condenação de 8 anos e 2 meses

13/03/2026 12h30

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Montagem / divulgação / redes sociais

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Na tarde da última quarta-feira (12), policiais civis do Grupo de Operações e Investigações (GOI) cumpriram mandado de prisão definitiva do influencer campo-grandense Alisson Benitez Grance, conhecido como DuMato.

Expedido pela 5ª Vara Criminal da Comarca de Campo Grande, a condenação impôs a pena de 8 anos e 2 meses, pelo crime de tráfico de drogas.

O caso tem repercurtido nas redes sociais devido à declarações de vereadores e pronunciamentos que o influenciador fez antes do cumprimento do mandado de prisão. Anteriormente, o vereador Rafael Tavares (PL) acusou DuMato de violência doméstica, que em seguida se pronunciou em suas redes sociais negando a acusação.

Em seu vídeo, o influenciador aponta ainda que a motivação das acusações é por questões políticas e afirmou que “seus opositores distorcem informações e inventam fatos com o intuito de prejudicar a imagem perante a sociedade”.

Ele afirma que foi condenado por um crime que não cometeu, reforça que “foi absolvido de todas as acusações de primeiro grau” e relata a origem das acusações.

De acordo com o vídeo, em 2021, o influenciador teria um comércio na Rua da Divisão e foi furtado. Os bandidos então levaram dinheiro, alguns itens e fitas adesivas, que posteriormente teriam sido usadas em embalagens de entorpecentes. Com isso, a polícia apreendeu as drogas, analisou as digitais e cruzou dados no sistema até localizar e acusar o influenciador de tráfico.

Ele relata que não tinha dinheiro na época e, por isso a Defensoria Pública o acompanhou, como responsável por sua defesa.

*Saiba

O influencer tem 36,6 mil seguidores e é conhecido por gravar vídeos dentro de buracos das ruas de Campo Grande, com critícas à gestão da Prefeita Adriane Lopes.

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