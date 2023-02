PRF desloca 500 agentes para o reforço da fiscalização nas estradas de MS durante o Carnaval

A partir desta sexta-feira (17), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) dará início à Operação Carnaval 2023 nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul, o reforço na fiscalização segue até a próxima quarta-feira (22). O objetivo é concentrar os esforços para reduzir a violência do trânsito, acidentes e direção perigosa.

Segundo a PRF, os agentes terão foco em fiscalizações de combate à embriaguez ao volante, ultrapassagens indevidas e a negligência no uso de dispositivos de segurança (cinto de segurança e cadeirinhas para transporte de crianças).

Em resumo, as ações objetivam coibir infrações que acontecem com frequência nas estradas, bem como medidas de prevenção contra ações potencialmente perigosas para a segurança do trânsito.

A PRF informa que foram designados 500 agentes, distribuídos em 9 Delegacias e 23 Unidades Operacionais da PRF, para reforçarem as fiscalizações no percurso de mais de quatro mil quilômetros de rodovias federais e ao longo das dez BRs.

Ainda conforme a Polícia, as ações preventivas focalizam, sobretudo, as localidades e os horários onde os índices de acidentes e registros de criminalidade possuem maior incidência.

Por fim, a força de segurança pontua que “não haverá restrição de tráfego nas rodovias federais no Mato Grosso do Sul”.

Operação de 2022

Segundo o balanço divulgado pela PRF, em 2022, durante a Operação Carnaval, foram registrados 21 acidentes, sendo 8 considerados graves. Ao todo, 21 pessoas ficaram feridas e 3 mortes foram registradas.

Além disso, foram registrados mais de três mil autos de infrações. No que diz respeito à direção sob efeito de álcool, a PRF realizou cerca de 5.752 testes de bafômetro e 115 motoristas foram flagrados dirigindo com algum índice de álcool no sangue. Dos flagrantes, 20 condutores foram presos.

Dicas para uma viagem segura

Vai pegar a estrada para curtir o Carnaval? Confira algumas orientações da PRF para reduzir o risco de acidentes e evitar multas desnecessárias.

Providenciar a checagem do automóvel, ainda que seja para pequenas viagens. Faróis acesos para ver e ser visto; pneus calibrados e em bom estado de conservação; motor revisado, com óleo e nível da água do radiador em dia.

Não se esqueça de verificar a presença e estado dos equipamentos obrigatórios, principalmente estepe, macaco, triângulo e chave de roda, além dos limpadores de pára-brisa e luzes do veículo.

Não se esqueça também da cadeirinha, no caso de transporte de crianças.

Observar as placas que indicam os limites de velocidade e as condições de ultrapassagem. Elas não foram colocadas naquele ponto da rodovia sem motivo.

Nos trechos em obras, o motorista deve reduzir a velocidade e obedecer à sinalização local. Os condutores também devem redobrar a atenção em cruzamentos e áreas urbanas e jamais desviar a atenção do trânsito.

Lembrando: se usar bebida alcoólica, não dirija! Nesse caso, pondere utilizar transportes alternativos como os carros de aplicativos, táxis ou ônibus. Outro ponto a ser destacado: celular e direção não combinam.

Essas pequenas condutas, além de evitarem multas, podem salvar vidas e tornar a viagem ainda mais segura e tranquila.

Por fim, a PRF "reforça que o condutor deve manter atenção constante no trânsito, já que muitos são os fatores que podem contribuir para acidentes graves e muitas vezes fatais. Um segundo de desatenção é o suficiente para acarretar graves consequências para condutores, passageiros e pedestres".

