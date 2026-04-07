PRF espera 35 mil pessoas para show do Guns N' Roses e monta megaoperação na BR-262

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) organizará uma operação na BR-262, na quinta-feira (9), para o show do "Guns N' Roses", que ocorrerá no Autódromo Internacional Orlando Moura. Os policiais estimam um público de 35 mil pessoas na rodovia. O foco da ação é garantir o fluxo de veículos e a segurança na estrada.
A 'Operação Gun N' Roses" terá colaboração com outros órgãos, como a Guarda Civil Metropolitana, Agetran, Detran-MS e a Polícia Militar.
Para que o show ocorra, a PRF determinou que 16 exigências fossem atendidas pela organização do evento, incluindo: provisão de estacionamento adequado, garantia de operacionalização da via para o fluxo de veículos, travessia segura para pedestres, ambulâncias privadas no local, manejo ambiental de detritos para evitar acidentes, guinchos, etc
"Desde que tomamos ciências do acontecimento do evento, nós entramos em contato com a organizadora, fizemos as exigências. Todas elas devem ser cumpridas pela organização do evento. Qualquer uma delas, dessas 16 que não forem cumpridas, o evento se considera não autorizado", disse o superintendente da PRF em Mato Grosso do Sul, João Paulo Pinheiro Bueno.
O policiamento ostensivo ocorrerá em um trecho de aproximadamente dez quilômetro da BR-262, que vai do anel viário até o autódromo.
Os policiais destacam veículos de carga pesada, como os caminhões grandes e cegonhas, não poderão transitar no trecho entre às 12h e 22h, para otimizar a fluidez do trânsito.
De acordo com o superintendente da PRF, o movimento de maior fluxo deve ser por volta das 16h em diante. Com isso, a orientação é para que os fãs vão com bastante antecedência para o autódromo.
Os portões para estacionamento abrem às 9h, enquanto a arena do show será aberta somente às 16h.
Plano de Ação
A PRF empregará 70 policiais em viaturas 4x4, motocicletas, drones para fiscalização, câmeras de monitoramento e radares portáteis. As forças parceiras também contribuirão com efetivo e veículos.
A fiscalização contará com o monitoramento de velocidade, uso do cinto de segurança, utilização de celular e, principalmente, a ingestão de álcool, tanto na ida quanto na volta do evento. A PRF começa os trabalhos antes das 9h e segue até o encerramento do evento.
Estacionamentos
Os policiais orientam o público a utilizar exclusivamente os estacionamentos oficiais disponibilizados pelo evento (Eco Parque, rock e estacionamento interno do autódromo), que somam mais de 8 mil vagas e estão todos localizados do lado direito da via para evitar travessias de pedestres.
O estacionamento do Eco Parque terá cerca de 1.200 vagas, do rock está estimado entre 3.500 a 4.000 lugares e o interno do autódromo contará com outras 3.500 vagas.
Com relação ao veículo de transporte coletivo, os ônibus terão um local específico para parar, já que eles não estão previstos nos estacionamentos oficiais.
"Os ônibus fretados, de excursão, que estão vindo de outros locais vão ter um local específico para estacionamento, que é sentido Ribas do Rio Pardo, cerca de um quilômetro depois do autódromo, à esquerda, tem um pátio lá, onde vão ficar esses veículos", disse o chefe da Seção de Operações da PRF em MS, Vinícius de Oliveira Figueiredo.
Os policiais reforçam que estacionar em acostamentos, faixa de domínio ou estacionamentos não oficiais e do lado oposto da rodovia é estritamente proibido e passível de multa e recolhimento do veículo. A fiscalização contará com monitoramento via drones.
Para garantir a segurança dos pedestres, haverá uma faixa exclusiva, instalada a partir do Eco Parque, evitando as utilizadas por veículos.