PRF faz outra grande apreensão de cocaína e tende a pulverizar recorde de 2022

Campo Grande

Professores da Rede Municipal de Ensino de Campo Grande (Reme) paralisam e aderem à Greve Nacional da Educação

Professores da Rede Municipal de Ensino de Campo Grande (Reme) aderem à Greve Nacional da Educação e lutam por salários e condições de trabalho melhores. Hoje (26), 80% das escolas municipais estão fechadas e os profissionais se concentram em frente à prefeitura, para pressionar o executivo.

O professor e presidente do Sindicato Campo-Grandense dos Profissionais da Educação Pública (ACP), Gilvano Bronzoni, explica que alguns profissionais comentam que o salário principal está defasado em cerca 50%, comparado ao magistério.

“Chegamos hoje a 52,74% do piso nacional para o magistério. Isso impacta em várias situações, inclusive na saúde mental desse profissional que teve seu salário desvalorizado”, enfatiza.

Gilvano relembra, inclusive, que foi em 2015 a última vez em que o salário dos professores do município cobriu 100% do piso. “Isso faz 8 anos, desde então a gente vem sendo só desvalorizado", disse.

Conforme já destacado no site da ACP, a atual legislação prevê um aumento de 40,57% no mês de maio e 10,3% no mês de outubro para o magistério da Reme.

“Nós enviamos ofício à prefeitura, comunicando da nossa presença lá e solicitando também já hoje uma audiência com ela, para que ela sinalize de forma concreta uma proposta aos professores”, explica Gilvano.

Até o momento, a prefeita não sinalizou se pretende ou não pagar a diferença do piso salarial. Já a categoria de professores se mostra aberta à negociação e diálogo com a prefeitura.

“O que a categoria não aceita mais são falsas promessas e situações em que não se cumpram. O magistério, os professores e ACP sempre estiveram dispostos a conversar”, pontua o presidente da ACP.

A professora Drª em História, Lenir Gomes Ximenes, lembra que os professores sempre buscam fazer o melhor e precisam ser valorizados, incluindo melhores condições de trabalho além do salário.

“Ao longo da história a gente percebe que só a luta que nos garante. Então é muito importante nós estarmos sempre mobilizados, porque é claro que essa questão salarial impacta diretamente na nossa vida pessoal e profissional”, disse.

Já a professora de anos iniciais e Drª em Educação, Alessandra Ferreira Braga Carrilho, destaca que o intuito é chamar a sociedade para ver as realidades da educação em cada município e estado.

“Esse momento é importante para a valorização dos professores, para lembrar das necessidades das escolas públicas e para a qualidade da educação”, explica.

Greve Nacional

A Greve Nacional da Educação acontece ao longo desta semana, entre os dias 24 e 28 de abril.

Em Campo Grande, os professores têm realizado mobilizações, que incluem audiência pública, ações nas escolas, reuniões e campanhas. A paralisação acontece apenas hoje (26), para o ato em frente à prefeitura.

Entre as principais pautas da greve em âmbito nacional estão a cobertura do piso 20h do magistério, a revogação do Novo Ensino Médio, bem como a questão da violência nas escolas e saúde mental dos professores, todas pautas aderidas pela ACP.

Com relação à reforma do Ensino Médio, o presidente da ACP explica que a categoria não é contra uma mudança.

“Nós somos a favor, inclusive a gente debate cotidianamente mudanças necessárias. Nós somos a forma que foi feita e como foi feita.’

Ele explica que, por exemplo, um professor formado em Geografia tem que dar aula de projeto de vida, de empreendedorismo, assuntos que não foi preparado para ensinar. “Nós temos municípios e estados que chegam a ter 200 disciplinas novas”.

Como solução, foi aprovada, ainda no ano passado, a contratação de professores com “notório saber”, ou seja, qualificados em profissãos não alinhadas ao magistério. Solução considerada inadequada e que desvaloriza ainda mais os profissionais da educação, que estudaram para exercer o magistério.

Sobretudo, professores citam a diferença que fica ainda maior entre a qualidade do ensino público e o privado, onde há mais estrutura e investimento.

Já com relação ao assunto da segurança, eles destacam que tal questão já é discutida há muito tempo.



A professora Lenir destaca que os últimos acontecimentos [massacres e ameaças em escolas] geraram mais tensão nas escolas.

“Às vezes a gente quer buscar soluções apressadas, né? Mas é algo que toda a sociedade tem que se envolver para pensar, ouvindo os educadores, ouvindo quem está na escola”, destaca Lenir.

A professora Alessandra concorda e salienta que esse movimento da violência, na verdade, sempre existiu, ficando apenas mais evidenciado na conjuntura atual.

“Tomou uma proporção muito maior devido aos massacres que aconteceram. Houve dias que foram muito tensos. Isso mobilizou muitos estudantes, eles estão preocupados e o que a gente tem feito é acalmá-los”, explica Alessandra.

Anteriormente

No ano passado (2022), os professores da Reme também foram às ruas pela exigência do pagamento do reajuste salarial, cobrindo os 10,39% que eles deveriam ter recebido até novembro de 2022.

Pagamento que foi garantido em Lei sancionada no dia 17 de fevereiro deste ano. A primeira parcela, referente a 4% do valor, foi efetuada em fereiro. Já a segunda parcela, com os 6,39% restantes, será paga no mês de junho deste ano.

O pagamento foi determinado após meses de negociação entre a prefeitura e os professores da Rede Municipal de Ensino (Reme).

Agora, os professores continuam lutando por seus direitos, principalmente o de receber um salário pelo menos mais próximo do piso nacional.