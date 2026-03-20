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CAMPO GRANDE

PRF realiza mobilização por criação de fundo nacional de segurança

Ato reforça mobilização nacional pelo FUNCOC, que destina bens do crime organizado para a segurança pública

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

20/03/2026 - 09h15
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Policiais rodoviários federais realizaram, na manhã desta sexta-feira (20), uma mobilização em frente à Superintendência da Polícia Rodoviária Federal, em Campo Grande, em apoio à criação do Fundo Nacional de Combate às Organizações Criminosas (FUNCOC).

O ato integra um movimento nacional que reúne diferentes categorias da segurança pública e busca pressionar pela aprovação definitiva da proposta no Congresso Nacional. A iniciativa prevê a destinação de bens e valores apreendidos de organizações criminosas para o financiamento de ações de combate ao crime, com investimento em tecnologia, equipamentos e efetivo.

A mobilização desta sexta amplia uma agenda que já vinha sendo construída no Estado. No último dia 10, policiais penais federais também se reuniram em frente ao Presídio Federal da Capital, em manifestação organizada pelo Sindicato dos Policiais Penais Federais em Mato Grosso do Sul (SINPPF-MS), com a mesma pauta.

A proposta de criação do fundo está vinculada à chamada PEC da Segurança Pública, já aprovada pela Câmara dos Deputados e atualmente em tramitação no Senado Federal. O texto prevê mudanças estruturais no sistema de segurança, incluindo maior integração entre as forças, fortalecimento do sistema penitenciário e novas fontes de financiamento para o setor.

Entre os principais pontos, está a criação de mecanismos para reaproveitamento de recursos oriundos do crime organizado, além da implementação de tecnologias para integração de dados e atuação conjunta entre diferentes instituições, incluindo forças federais, estaduais e guardas municipais.

Outro eixo da proposta trata do endurecimento de regras para crimes relacionados a facções, com restrições a benefícios como progressão de regime, saídas temporárias e remição de pena.

A mobilização nacional ocorre após aprovação expressiva da proposta na Câmara, onde obteve ampla maioria de votos favoráveis, incluindo apoio unânime da bancada federal de Mato Grosso do Sul. Agora, a expectativa das categorias é de que o Senado avance na análise do texto e consolide a criação do fundo como instrumento permanente de financiamento da segurança pública.

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BOSQUE DOS IPÊS

COP15 não deverá alterar funcionamento de shopping

Mesmo sediando conferência internacional dentro do complexo, shopping mantém horários normais durante evento em Campo Grande

20/03/2026 11h00

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A COP15 deve movimentar Campo Grande ao longo da próxima semana

A COP15 deve movimentar Campo Grande ao longo da próxima semana Divulgação

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Mesmo sendo sede da 15ª Conferência das Partes da Convenção sobre a Conservação das Espécies Migratórias de Animais Silvestres (COP15), o Shopping Bosque dos Ipês manterá o funcionamento normal durante o evento, que ocorre entre os dias 23 e 29 de março, em Campo Grande.

A conferência será realizada no Bosque Expo, espaço de eventos localizado dentro do próprio complexo do shopping. Ainda assim, segundo o empreendimento, não haverá alterações nos horários de atendimento ao público. As lojas e serviços seguem funcionando de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 10h às 21h.

A COP15 deve movimentar Campo Grande ao longo da próxima semana, com a chegada de delegações internacionais, especialistas e autoridades. Diante disso, o Governo de Mato Grosso do Sul, em conjunto com a Polícia Federal, estruturou um esquema especial de segurança para atender à demanda ampliada.

Entre as ações, está a formação de um núcleo com 23 policiais militares voltado ao policiamento turístico. Os agentes receberam treinamento específico para atendimento a visitantes, mediação de conflitos e atuação em eventos internacionais, incluindo comunicação com estrangeiros.

O plano integrado, elaborado desde julho de 2025, prevê reforço no policiamento ostensivo, fiscalização, monitoramento e patrulhamento aéreo. As operações serão coordenadas pelo Gabinete de Ações Integradas, instalado no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), reunindo diferentes forças de segurança, inteligência e trânsito.

Outro destaque é a oferta de atendimento bilíngue nas estruturas de segurança pública. O suporte em inglês e espanhol estará disponível nos principais canais de emergência, como os atendimentos via 190 e 193, além de unidades da Polícia Civil, incluindo equipes posicionadas na área oficial do evento e na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista (Decat).

A estrutura da cidade também foi preparada para receber o aumento no fluxo de passageiros. No Aeroporto Internacional de Campo Grande, a expectativa é de 229 operações aéreas e mais de 42 mil assentos ofertados durante o período da conferência.

A administradora do terminal, Aena, informou que haverá reforço nas equipes operacionais e de atendimento, especialmente nos horários de maior movimento. O aeroporto também passou por melhorias recentes, como ampliação de espaços, nova sala de embarque doméstico remoto e modernização de áreas de restituição de bagagens.

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LENDA

A Lenda cai: Chuck Norris, o imortal, encontra o fim de sua jornada terrena

Norris não foi apenas um artista marcial e ator; ele foi um empreendedor, abrindo uma rede de escolas de caratê que atraiu celebridades e o impulsionou para Hollywood

20/03/2026 10h36

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Por décadas, a figura de Chuck Norris foi sinônimo de invencibilidade, um ícone tão poderoso que a própria morte parecia temê-lo. Os "Chuck Norris Facts", que viralizaram na internet, eram um testemunho humorístico de sua persona indestrutível, afirmando que ele não dormia, apenas esperava, e que o tempo esperava por ele.

Contudo, nesta sexta-feira, 20 de março de 2026, a realidade alcançou a lenda. Carlos Ray "Chuck" Norris, o mestre das artes marciais e estrela de ação que cativou gerações, faleceu aos 86 anos, após uma súbita emergência médica em Kauai, Havaí.

Sua partida, confirmada pela família em um comunicado oficial nesta sexta-feira, choca o mundo que o via como um pilar de força e resiliência.

Embora os detalhes da causa da morte permaneçam privados, a família assegurou que ele "partiu em paz, cercado por seus entes queridos". A notícia encerra uma era e transforma o mito da imortalidade de Norris em um legado eterno, gravado não apenas em celuloide, mas na cultura popular global.

Uma vida de lutas e conquistas: os maiores sucessos de uma lenda

A trajetória de Chuck Norris é uma saga de superação e dedicação. Nascido em uma família humilde em Ryan, Oklahoma, sua vida mudou drasticamente durante o serviço na Força Aérea dos EUA, onde descobriu o Tang Soo Do na Coreia do Sul. Essa paixão o transformaria em um dos maiores nomes das artes marciais, com um currículo invejável:

 

Norris não foi apenas um artista marcial e ator; ele foi um empreendedor, abrindo uma rede de escolas de caratê que atraiu celebridades e o impulsionou para Hollywood. Sua ética de trabalho e seus valores morais, frequentemente refletidos em seus personagens, ressoaram com milhões de fãs ao redor do mundo.

O legado além das telas

Além de suas contribuições para o entretenimento, Chuck Norris foi um filantropo dedicado. Sua organização, Kickstart Kids, utilizou as artes marciais para ensinar disciplina e autoestima a jovens em situação de risco, impactando milhares de vidas. Ele também foi uma voz ativa em questões políticas e sociais, defendendo seus princípios com a mesma convicção que demonstrava em suas lutas e filmes.

A morte de Chuck Norris marca o fim de uma era, mas o legado do homem que se tornou maior que a vida continuará a inspirar. Seus filmes, suas lutas e, sim, seus "fatos" imortais garantirão que, mesmo após sua partida, a lenda de Chuck Norris jamais será esquecida. Ele pode ter encontrado seu descanso, mas sua força e seu espírito viverão para sempre na memória coletiva.

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