Turismo

A World Travel Market London 2023 será realizada em Londres de 6 a 8 de novembro

Entre 6 e 8 de novembro, o turismo de Mato Grosso do Sul estará presente em uma das maiores e mais importantes feiras de turismo do mundo: a World Travel Market London (WTM) 2023, que acontece no Centro de Convenções ExCeL London, Inglaterra. Na ocosião será lançado a segunda edição da Rota Gastronômica Pantaneira, com o tema 'Águas'

O diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, Bruno Wendling, explica como será a participação de Mato Grosso do Sul este ano. “Os principais destinos e compradores internacionais estarão lá e a participação de Mato Grosso do Sul é muito importante, já que esse mercado vem consumindo nossos produtos há muitos anos”.



Ele ainda acrescenta que a Inglaterra, assim como boa parte da Europa, aprecia o Pantanal, oportunidade para fortalecer também a Rota Pantanal Bonito. Uma ação de ativação gastronômica será ativada dentro do estande da Embratur, o Cooking Show.



"Vamos lançar a segunda edição da Rota Gastronômica Pantaneira, juntamente com o chef Paulo Machado, mas dessa vez com o tema ‘Águas’. Serão dois dias para o fortalecimento da identidade do Pantanal e de Mato Grosso do Sul, o que dará destaque ao nosso destino dentro do estande”, ressalta Wendling.

O Cooking Show de Mato Grosso do Sul será mais uma ativação no estande Brasil/Embratur na WTM London 2023. A ação ocorrerá em dois momentos, sendo um por dia, para 100 pessoas cada, nas seguintes datas e horários: dia 07/11 (3ª feira) às 14h30 e 08/11 (4ª feira) às 12h.

“Durante os três dias de evento Mato Grosso do Sul também fará reuniões, atendimento a operadores internacionais presentes na feira e vamos aproveitar ainda para nos reunir com representantes da Embratur e debater as estratégias para o próximo ano”, finaliza o diretor-presidente.

Cerca de 4.000 expositores estarão no ExCeL London para trocar ideias, impulsionar a inovação e acelerar seus negócios. O evento é considerado de presença obrigatória para o setor turístico. No World Travel Market apresentam-se vários destinos e setores da indústria ante um público especializado de profissionais de turismo do Reino Unido e de todo o mundo. Para os participantes, o evento é uma vantagem competitiva para seus negócios e a possibilidade de estar em contato com as últimas novidades sobre o desenvolvimento da indústria.

Ação na Embaixada do Brasil

No dia 04 de novembro, pouco antes do início da feira WTM, haverá uma primeira ação do turismo de MS na Embaixada do Brasil, em Londres. O chef Paulo Machado fará um Cooking Show durante o evento ‘Galeria Visit Brasil’, promovido pela Embratur, com o objetivo de proporcionar aos visitantes uma experiência multissensorial do nosso país. Neste dia, das 12h às 14h, será feita uma ação de imersão na cultura, turismo e gastronomia pantaneira para cerca de 40 convidados.

Reino Unido

Segundo dados da plataforma Alumia, do Observatório do Turismo de Mato Grosso do Sul, de janeiro a julho de 2023 o Reino Unido representou 3% da emissão de turistas internacionais para MS. Isso representa o 7º lugar no ranking e o 5º maior emissor europeu para o Estado no período.