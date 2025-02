Primeiro sul-mato-grossense a comandar o Comsefaz toma posse

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Flávio César Mendes de Oliveira, 1º sul-mato-grossense a comandar o Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz), assumiu posse na manhã desta terça-feira (25), durante cerimônia com governadores - incluindo Eduardo Riedel (PSDB) - , parlamentares, e Simone Tebet, Ministra do Planejamento e Orçamento do Brasil, na sede do Comitê, em Brasília.

Atual secretário de Fazenda de Mato Grosso do Sul, Flávio sucede Carlos Eduardo Xavier, secretário de Fazenda do Rio Grande do Norte. Sua chegada ao cargo máximo do Comitê foi definida no último dia 07, durante a 40ª Reunião Extraordinária da Comsefaz, onde também foi estabelecido o restante da composição (vice-presidentes, membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal).

Em seu último discurso antes da posse do novo biênio, Carlos Eduardo exaltou o novo presidente e aproveitou para desejar uma boa gestão.

"Flávio é um talento que você [governador Riedel] está emprestando para nós. Estou muito tranquilo que ele vai desempenhar um grande trabalho. Parabéns, Flávio!", afirmou o secretário de Fazenda do Rio Grande do Norte.

Após a fala do ex-presidente do Comitê, foi a vez de Flávio subir ao palanque para, além de entregar uma homenagem à Carlos Eduardo, assinar o termo de posse, junto com o resto da composição. Durante seu discurso, Simone Tebet relevou orgulho por finalmente o Comsefaz ser comandado por um sul-mato-grossense.

"Flávio, eu não sei se estou aqui como sul-mato-grossense, como Ministra do Planejamento e Orçamento do Brasil ou filha de Fairte Nassar, já que minha mãe foi eleitora dele quando ele ainda foi candidato à vereador de Campo Grande. Fico orgulhosa em saber que o 1º presidente do Centro-Oeste da Comsefaz é de Mato Grosso do Sul", ressaltou a Ministra.

Enfim, foi a vez de Flávio César discursar pela primeira vez após tomar posse. Destacou os amigos e colegas que o ajudaram a chegar no cargo, principalmente o governador Eduardo Riedel, e falou a sensação de ser o primeiro presidente sul-mato-grossense da Comsefaz.

"Esse dia não é uma mera realização pessoal. Como 1º representante do Centro-Oeste e do Mato Grosso do Sul a presidir o Comsefaz, esta honraria reflete o esforço coletivo de um povo que vê o progresso como construção diária. Destaco que Mato Grosso do Sul é hoje exemplo de desenvolvimento equilibrado e, sob liderança do governador Eduardo Riedel, batemos recorde em diversos aspectos. É uma honra e privilégio imensurável poder ocupar uma posição estratégica e corresponder à altura deste desafio. Compreendendo tamanha responsabilidade, reitero meu compromisso absoluto de equalizar o tempo e disposição às atribuições do Comsefaz e da Secretaria de Fazenda de Mato Grosso do Sul", disse Flávio, visivelmente emocionado.

Após a cerimônia, será realizada uma reunião extraordinária do Comsefaz, com foco na Reforma Tributária, um dos assuntos mais relevantes para o pacto federativo e a gestão fiscal dos estados.

Trajetória

O atual secretário de Fazenda, Flávio César, construiu sua trajetória profissional no setor público com foco na articulação política e gestão fiscal. Graduado em Relações Públicas e pós-graduado em Gestão e Marketing Integrados, ocupou cargos de relevância na administração estadual e municipal.

Como vereador e presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, atuou na mediação de debates e na busca por soluções para demandas regionais. Posteriormente, à frente da Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov), coordenou a campanha eleitoral de Eduardo Riedel ao governo de Mato Grosso do Sul no ano de 2022.

No comando da Secretaria de Fazenda de Mato Grosso do Sul (Sefaz-MS), implementou medidas para fortalecer o equilíbrio fiscal do Estado. Durante sua gestão, Mato Grosso do Sul obteve a nota CAPAG A+, a mais alta classificação do Tesouro Nacional, permitindo maior acesso a operações de crédito com aval da União.

Sua abordagem técnica priorizou o planejamento estratégico e a transparência fiscal, que resultou em uma administração mais eficiente dos recursos públicos. Agora, sua experiência o leva à presidência do Comsefaz.

Composição da Presidência e Administração – Biênio 2025/2027

Presidente:

Flávio César Mendes de Oliveira – Secretário de Fazenda do Mato Grosso do Sul

Vice-presidentes:

1º Vice-Presidente: Luis Fernando Pereira da Silva – Secretário de Estado de Finanças de Rondônia

2º Vice-Presidente: Fabrízio Gomes Santos – Secretário da Fazenda do Estado do Ceará

3º Vice-Presidente: Luiz Cláudio Gomes – Secretário de Estado da Fazenda de Minas Gerais

4º Vice-Presidente: Norberto Anacleto Ortigara – Secretário de Estado da Fazenda do Paraná

5º Vice-Presidente: Francisco Sérvulo – Secretário de Economia do Estado de Goiás

Conselho Fiscal – Titulares:

Amarísio Freitas – Secretário de Estado da Fazenda do Acre

Rogério Gallo – Secretário de Fazenda do Estado do Mato Grosso

Emílio Joaquim de Oliveira Júnior – Secretário de Fazenda do Estado do Piauí

Conselho Fiscal – Suplentes:

René de Oliveira e Sousa Júnior – Secretário de Estado da Fazenda do Pará

Benicio Costa – Secretário de Estado da Fazenda do Espírito Santo

Marialvo Laureano dos Santos Filho – Secretário de Estado da Fazenda da Paraíba

