Principal destino turístico de MS, Bonito celebra 78 anos nesta sexta

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Bonito, destino sul-mato-grossense mais procurado do Brasil, completa 78 anos nesta sexta-feira (2). O município celebra aniversário anualmente em 2 de outubro.

Localizada na região sudoeste de Mato Grosso do Sul e situada a 297 quilômetros de Campo Grande, a cidade é popularmente conhecida como a ' Capital do Ecoturismo '.

As principais atividades econômicas da região são turismo e agropecuária. Prefeito, Josmail Rodrigues, parabenizou o município pelo seu aniversário.

“Hoje é um dia muito especial para a nossa cidade, Bonito está completando 78 anos de história e de luta pelo povo que passou por aqui. Bonito merece cada vez mais. Nós temos infraestrutura em todos os segmentos, educação, saúde, infraestrutura, meio ambiente. Na parte turística Bonito é reconhecida no mundo pelas belezas naturais, que Deus colocou a mão nessa cidade abençoada. Tenho orgulho de ser prefeito dessa cidade maravilhosa, que é a cidade de Bonito. Desejo a vocês que Bonito seja cada vez mais feliz, pelo aniversário de nossa cidade. Que Deus abençoe a nossa cidade que é orgulho nacional”.

PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO

Bonito está celebrando aniversário em grande estilo, com desfile cívico, entregas, lançamentos de obras/investimentos, atrações culturais e shows.

Confira a programação:

7h - ato cívico em frente à Escola Estadual Luiz da Costa Falcão, com saída em direção à Praça da Liberdade

9h - entrega e lançamento de investimentos

18h - show de manobras radicais freestyle e wheeling com Jacaré du Brejo

HISTÓRIA

Bonito foi fundada em 1927, com a criação do território Federal de Ponta Porã, pelo Decreto-Lei nº 5.839, de 21 de setembro de 1943. Foi anexado como Distrito de Paz de Miranda.

Mas, tornou-se município apenas em 2 de outubro de 1948, ainda pertencente ao estado de Mato Grosso. Em 1977, o município passou a fazer parte do atual estado de Mato Grosso do Sul, após divisão do território.

A cidade recebeu esse nome por herança da Fazenda Rincão Bonito, de onde o distrito foi desmembrado.

De acordo com dados divulgados pela prefeitura municipal, a área do município é de 4 934,318 km² e a área urbana 3,483 km². Os números ainda apontam que a cidade tem 19.789 habitantes.

O turismo é fortíssimo na região, sendo o principal destino turístico do Estado. Bonito-Serra da Bodoquena possuem diversos passeios para todas as idades, gostos e bolsos.

A cidade tem rios de águas cristalinas, cavernas/grutas secas e alagadas, cachoeiras, trilhas, balneários, observatórios naturais, flutuação e mergulho em rios, praias de água doce, boia cross e aquários.