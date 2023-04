Professores concordam com suspensão do novo Ensino Médio

Pressionado por críticas de educadores e estudantes, o governo federal pode suspender a implementação do novo Ensino Médio.

O Ministério da Educação (MEC), ciente dos questionamentos sobre o novo Ensino Médio, abriu uma consulta pública para avaliação e reestruturação da política nacional de Ensino Médio.

A portaria foi publicada no mês de março, com um prazo de 90 dias para as manifestações e possibilidade de prorrogação.

O presidente da Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul (Fetems), Jaime Teixeira, declarou ao Correio do Estado que o novo Ensino Médio é muito mal feito e, conforme sua avaliação, há vários aspectos para que haja um movimento nacional de revogação da reforma.

“Esta proposta do novo Ensino Médio não foi discutida com a sociedade, a carga horária das disciplinas básicas foi diminuída em 25%. Isso aconteceu para dar mais horas para as eletivas, que trazem uma diversificação pobre, como, por exemplo, aula que ensina a fazer sabão”, disse Teixeira.

De acordo com o presidente da Fetems, a reforma do Ensino Médio não teve uma preparação prévia para diretores e professores sobre as novas disciplinas que compõem a formação técnica e profissional.

“A nova grade curricular como está atualmente, leva a uma formação mais pobre do ensino básico dos estudantes com essas aulas eletivas. O formato não capacita a profissionalização dos alunos e nem prepara eles para um vestibular. Por isso precisamos rediscutir os itinerários”, afirmou o presidente da Fetems.

Com diversas matérias eletivas na grade curricular, conforme o professor, várias escolas da Rede Estadual de Ensino (REE) não teriam estrutura adequada para as novas disciplinas do novo Ensino Médio serem ministradas.

“Os direitos dos professores também são atacados com esta reforma, porque na lei até 30% dos docentes que dão aula das disciplinas itinerantes não precisam ser formados em Pedagogia”, relatou Teixeira.

Em entrevista ao Correio do Estado, o ex-senador de Mato Grosso do Sul e relator do projeto do novo Ensino Médio Pedro Chaves afirmou que há equívocos na implementação da lei.

“Eu acho que há equívocos na implantação da lei que precisam ser revistos. Há um desvirtuamento na implementação desses cursos. Eles devem ser para definir a carreira que a pessoa quer seguir. Por exemplo, se eu quero fazer Matemática, eu pego Matemática e suas Tecnologias. Faço da Matemática Básica e mais simples, aí eu aprofundo na Matemática”, declarou Chaves.

NOVO ENSINO MÉDIO

A política de implementação do novo Ensino Médio foi aprovada em 2017, durante o governo do ex-presidente Michel Temer.

Todas as mudanças na grade educacional ocorreriam de forma escalonada até 2024, e uma das propostas era ampliar a carga horária diária de cinco horas para sete horas, totalizando 1,4 mil horas anuais.

Com o novo modelo, todos os estudantes terão aulas direcionadas pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC), além de terem o direito de escolher disciplinas eletivas que aprofundem o aprendizado nas seguintes áreas do conhecimento: Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza, e Ciências Humanas.

A oferta de disciplinas eletivas depende da capacidade estrutural das redes de ensino e das escolas. Neste ano, a implementação do novo Ensino Médio segue com a oferta dos cursos e itinerários no 1º e 2º ano na maior parte das escolas.

Segundo a Secretaria de Estado de Educação (SED), a implementação do novo Ensino Médio em Mato Grosso do Sul tem 125 novas unidades curriculares, sendo duas obrigatórias, por comporem os itinerários formativos, e 123 eletivas, em que a escola organiza diferentes aprofundamentos em áreas de conhecimento para a escolha dos estudantes.

As 123 unidades eletivas estão assim distribuídas: 38 na área de Linguagens e suas tecnologias; 30 na área de Matemática e suas tecnologias; 26 na área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas; e 29 na área de Ciências da Natureza e suas tecnologias.

SAIBA

Conforme documento da Secretaria de Estado de Educação, as novas unidades curriculares do novo Ensino Médio disponibilizam disciplinas eletivas como: Brinquedos e Brincadeiras Antigas; Feminismo; Cartografia; e Como fazer Sabão.