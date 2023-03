Professores da Capital caem para sétimo no ranking dos melhores salários de MS

trânsito

Balanço da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar Rodoviária mostra queda de acidentes no primeiro trimestre deste ano

Mesmo com período chuvoso e aumento do fluxo de veículos por conta das férias, o número de mortes nos primeiros meses do ano em rodovias de Mato Grosso do Sul caiu 34% quando comparado ao mesmo período do ano passado.

Levantamento feito pela reportagem do Correio do Estado, com informações do balanço de acidentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF/MS) e da Polícia Militar Rodoviária (PMR/MS), mostra que houve uma queda no número de acidentes nas rodovias do Estado no período de janeiro até o início de março.

De acordo com os dados levantados, houve, até o momento, 343 acidentes neste ano, com 793 pessoas envolvidas, em rodovias federais e estaduais. Desse quantitativo, 60 pessoas morreram nas rodoviais de Mato Grosso do Sul no período analisado.

O número é inferior ao registrado no mesmo período do ano passado, quando ocorreram 91 mortes por acidentes nas estradas do Estado. Cerca de 372 acidentes foram registrados no primeiro trimestre de 2022, com 848 pessoas envolvidas (motoristas e passageiros).

A queda na quantidade de acidentes nas rodovias, conforme o sistema de dados da PRF e da PMR, chega a 7% de ocorrências nos primeiros meses do ano.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, em 2022, houve um fluxo de carros no início do ano maior do que fiscalização está acompanhando neste trimestre, e isso se deu pela diminuição do número de casos de Covid-19, que desencadeou um grande crescimento no número de viagens pelas rodovias estaduais.

Em entrevista ao Correio do Estado, o tenente-coronel Wilmar Fernandes da Silva explicou que a maior causa de acidentes nas rodovias é a imprudência dos motoristas.

“A maior causa de acidentes é a imprudência, junto com excesso de velocidade, falta de atenção do condutor e falta do uso do equipamento de segurança”, declarou Wilmar.

“Os motivos que causam acidentes são diversos, podem ser por conta das condições climáticas atuais, que causam desgaste na rodovia, do aumento do fluxo no período de férias neste início do ano e até da travessia de animais na pista”, acrescentou o comandante da PMR.

Sobre a fiscalização da Polícia Rodoviária, o tenente-coronel informou que o reforço do patrulhamento nas rodovias do Estado é feito principalmente nos feriados.

“Procuramos reforçar o nosso policiamento quando percebemos que haverá um aumento no fluxo de veículos, principalmente em feriados, com viaturas ostensivas nas rodovias, em pontos que fazemos a análise e onde há maior risco de acidentes, colocando a fiscalização naquela área”, detalhou Fernandes.

De acordo com a PMR, os policiais reforçam, nas abordagens aos condutores, para evitarem dirigir cansados, em horário de lusco-fusco (fim da tarde, quando a luz do sol atrapalha a visão do motorista), manterem a velocidade da via e não utilizarem telefone quando estiverem dirigindo.

As fiscalizações são reforçadas durante períodos festivos, porque, segundo a PMR, ocorre nesses períodos a imprudência de os motoristas dirigirem no mesmo dia em que consumiram bebida alcoólica.

RODOVIAS PERIGOSAS

O levantamento da Polícia Militar Rodoviária e da Polícia Rodoviária Federal traz também quais são as rodovias de Mato Grosso do Sul com a maior quantidade de ocorrências de acidentes.

De acordo com os dados da PMR, por conta do aumento do tráfego de veículos, a MS-360 é a rodovia estadual com o maior número de registros de acidentes. Só neste ano, já ocorreram, nesse trecho, 12 colisões, com 28 pessoas envolvidas.

Três pessoas morreram em acidentes na MS-360 neste primeiro trimestre. No ano passado, em igual período, nove pessoas foram vitimadas em colisões na rodovia e ocorreram 61 acidentes.

Conforme informado pelo tenente-coronel Wilmar, nem todos os acidentes são causados por colisões entre veículos. Desses 61 casos de 2022, 14 foram por conta de tombamentos.

Já conforme dados de acidentes da PRF/MS, a BR-163 é que detém o maior número de ocorrências entre as rodovias federais em Mato Grosso do Sul. Em um período de dois meses, foram 102 acidentes na rodovia, ou seja, só esse trecho representa 40% dos acidentes registrados em todo o Estado, um total de 244.

FATALIDADES

Os acidentes das últimas semanas vitimaram seis pessoas nas rodovias de Mato Grosso do Sul. Por volta das 20h30min do dia 10 de março, um grupo de cinco amigas de 28 e 29 anos seguia para a cidade de Rio Verde de Mato Grosso, localizada a 205 quilômetros da Capital, quando o veículo em que estavam, um Fiat Argo, bateu de frente com uma caminhonete Hilux.

A colisão ocorreu na BR-163, na saída de Campo Grande para Cuiabá (MT), na altura do km 501. Lais Morinigo Paim, Letícia de Mello da Silva, Carolina Peixoto dos Santos e Kaena Guilhen Fernandes morreram no local.

Já Analu Mendes Mali ficou ferida. Conforme informações da PRF, a condutora do Argo, que morreu na tragédia, tentou fazer uma ultrapassagem indevida em faixa contínua.

Em outro acidente, o motorista Jair Martins Oliveira, de 55 anos, que estava desaparecido desde o dia 11, morreu após capotar o carro enquanto tentava atravessar uma ponte da MS-170, km 29, no trecho Anastácio-Gleba Monjolinho, em momento em que chovia na região. O veículo foi encontrado na terça-feira (14), no rio, destruído pela queda da ponte.

Saiba: O Batalhão da Polícia Militar Rodoviária realizou, do dia 17 ao dia 22 de fevereiro, a Operação Carnaval 2023 nas rodovias estaduais de Mato Grosso do Sul.

O foco da ação, que contou com 15 viaturas e 90 policiais, foi o combate a infrações de trânsito, como direção sob efeito de álcool, ultrapassagem em local proibido, excesso de velocidade e condução de veículo automotor sem ser habilitado.

