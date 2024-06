Professores e técnicos suspendem greve e aceitam proposta do governo federal

Seco demais

Conforme informações do meteorologista Vinicius Sperling, não há previsão de chuva nas próximas semanas, o que pode complicar ainda mais a qualidade do ar.

O inverno mal começou e Campo Grande enfrentou nesta quarta-feira (20) um dos dias mais secos do ano. A umidade do ar ficou em 19% por quatro horas consecutivas, colocando os meteorologistas em estado de alerta. A temperatura na capital de Mato Grosso do Sul alcançou os 32ºC.

De acordo com o meteorologista do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) Vinicius Sperling, a umidade do ar abaixo dos 20% neste início de inverno por horas seguidas assusta e liga sinal de alerta para o que pode vir nos próximos meses.

"Normalmente estas umidades muito baixas são diagnosticadas entre julho e agosto, mas já estamos vivendo o tempo seco no mês de junho. Neste caso, é muito preocupante de acordo com dados meteorológicos que podemos enfrentar nos próximos meses. Não dá para analisar o que pode acontecer no futuro", relatou

Além de Campo Grande, o estado de Mato Grosso do Sul viveu dias extremamente secos em 2021, quando a umidade relativa do ar ficou em 8% no município de Costa Rica e 13% em Campo Grande.

Em Mato Grosso do Sul, principalmente na região do Pantanal, não chove desde 16 de abril, há mais de 60 dias.

"Muita gente está me perguntando, o que vai acontecer nas próximos dias. Sinceramente, não tenho como prever isso, mas posso afirmar que nas próximas semanas, não há nenhuma possibilidade de chuva em Mato Grosso do Sul. A tendência é piorar ainda mais, o que gera preopação com a situação do Pantanal e também as vegetações espalhadas por diversas cidades do estado", explicou Vinicius Sperling, mostrando preocupação com a qualidade do ar nas próximas semanas.

O tempo extremamente seco pode causar diversos problemas de saúde, incluindo aumento de doenças respiratórias, irritação nos olhos, ressecamento da pele, sangramento no nariz, rinite, ressecamento das vias aéreas, conjuntivite, cansaço e dores pelo corpo, além de irritação na garganta, entre outros problemas.

Segundo Sperling, nas próximas semanas os sul-mato-grossenses precisam ter muita atenção com a saúde e cuidados para enfrentar o tempo seco. A estratégia de usar toalhas molhadas em casa e beber bastante líquido é de extrema importância, mas outros fatores podem causar sérios problemas de saúde, como as queimadas em vegetações.

"A hidratação é de extrema importância nesses dias, mas o meu apelo é para que a população evite ignição, ou não colocar fogo em vegetação. Esse tempo seco e o vento é tragédia á vista, principalmente para gente que vai inalar toda essa fumaça tóxica",

Como se prevenir nesse tempo seco

Não temos o poder de controlar o clima, mas existem diversas medidas preventivas que preservam a nossa saúde e geram bem-estar, principalmente, quando o tempo está seco. Conheça algumas recomendações relevantes.

Cuidados pessoais

Aplique soro fisiológico no nariz e nos olhos para evitar ressecamento;

beba muita água durante o dia, mesmo que não sinta sede;

não coloque as mãos na boca, nariz e olhos;

pratique exercícios físicos antes das 10h e após as 16h para proteger-se do sol;

use cosmético com protetor solar para hidratar e proteger a pele;

aproveite o vapor da água do banho para lubrificar as narinas respire fundo.

Cuidados com o ambiente

Evite aglomerações e a permanência em locais fechados e com baixa circulação de ar;

deixe a casa sempre limpa e arejada. A sombra excessiva e o tempo seco favorecem a proliferação de ácaros e fungos em móveis, cortinas, carpetes e tapetes. Por isso, abra as janelas e deixe o sol bater por um tempo dentro dos cômodos;

não use vassouras que espalham pó por onde passam, prefira aspiradores ou panos úmidos;

ligue os ventiladores de teto no sentido contrário para puxar o ar para cima. Ligados para baixo, espalham poeira e contaminam o ar;

não queime lixo e mato para não prejudicar a saúde das pessoas ou provocar queimadas.

Inverno começou hoje

O inverno começou às 16h51min desta quinta-feira (20) e terminará 22 de setembro de 2024.

Conforme informações meteorológicas, o inverno é caracterizado por clima gelado, tempo frio/fresco, temperaturas baixas e em queda, tempo seco, baixa umidade relativa do ar, pouca chuva e ocorrência de geadas/nevoeiros.

Mas o que estamos vivendo é ao contrário: Tempo extremamente seco.

De acordo com o meteorologista Natálio Abrahão, apesar de ser caracterizada pelo frio, haverá muito mais dias quentes do que frios, nesta estação de inverno, em Mato Grosso do Sul.

Isto significa que haverá dias seguidos de sol, céu limpo, calor e temperaturas mais altas que o normal no Estado. Portanto, este inverno será mais quente e mais seco em comparação ao dos últimos anos.

Mas, como típico da estação, também haverá alguns dias frios e avanço de frentes frias, com temperaturas próximas aos 5ºC e 10ºC. Mas, de fato, as massas de ar frias serão de baixa intensidade, ou seja, haverá pouco frio.



*Colaborou Naiara Camargo