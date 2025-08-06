Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Oportunidade

Programa da Prefeitura abre cadastro gratuito para instalação de energia solar

O programa oferece instalação de energia solar para famílias com renda de até cinco salários mínimos e as inscrições estarão abertas até o dia 22 de agosto

Karina Varjão

Karina Varjão

06/08/2025 - 17h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Prefeitura Municipal de Campo Grande vai abrir durante o 9º Feirão Habita Campo Grande, o cadastro para o programa Credihabita - Energia Solar Fotovoltaica, que oferece a instalação de sistemas de energia solar nas casas de famílias com renda de até cinco salários mínimos. 

A iniciativa, por meio da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (EMHA) busca promover economia na conta de luz, além de promover o incentivo ao uso de energia limpa. 

As inscrições serão realizadas entre os dias 7 e 22 de agosto, período que acontece o Feirão, no Pátio Central Shopping, localizado na Rua Marechal Rondon 1380, no 1º piso. O horário de atendimento será das 8 horas às 19 horas. 

O atendimento será por ordem de inscrição, juntamente à análise de crédito e da disponibilidade orçamentária da EMHA. 

“Esse é mais um passo da nossa gestão rumo à sustentabilidade e à justiça social. Estamos investindo em soluções que impactam positivamente a vida das pessoas e, ao mesmo tempo, contribuem para o meio ambiente. Com essa iniciativa, damos a oportunidade para que mais famílias tenham acesso a uma energia limpa e econômica”, afirmou a prefeita Adriane Lopes.

Requisitos

Para participar do programa, os interessados devem atender os seguintes critérios:

  • Ter renda familiar mensal de até 5 salários mínimos, com prioridade para famílias com renda de até 3 salários;

  • Residir no município de Campo Grande há pelo menos 2 anos;
  • Ter mais de 18 anos;
  • Ser proprietário de imóvel residencial quitado e devidamente escriturado ou de imóvel da carteira da EMHA, com contrato de financiamento vigente e adimplente;
  • O imóvel deve estar localizado em Campo Grande e ter área total construída de até 90m²;
  • Ser habilitado na análise de crédito realizada pela EMHA.

Também deverão ser apresentados alguns documentos para finalização do cadastro e inscrição:

  • Documento de identidade RG e CPF;
  • Comprovante de estado civil;
  • Comprovante de renda;
  • Comprovante de residência do imóvel onde será aplicado o benefício;
  • Matrícula do imóvel registrada em nome do candidato (caso de imóvel particular quitado);
  • Certidão atualizada de IPTU (negativa ou positiva com efeitos de negativa).

A instalação dos sistemas será feita por empresas credenciadas, a partir das condições técnicas de cada imóvel. O projeto será feito com base no consumo de cada família, com potência até 200KW. 

Se houver necessidade de fazer adaptações estruturais para que seja possível a instalação, as despesas ficarão sob responsabilidade do beneficiário, bem como a instalação das placas. 

“Estamos inovando com a oferta da instalação de energia solar através do Credihabita. Nosso compromisso é promover dignidade, eficiência energética e economia para quem antes não cogitava essa possibilidade. O programa prioriza famílias com menor renda e garante que todo o processo ocorra com transparência, segurança e responsabilidade social”, afirmou o diretor-presidente da Emha, Claudio Marques.
 

Turismo

Metade dos visitantes do Bioparque Pantanal são de fora de MS

Enquanto visitantes gerais cresceram 15% em um ano, turistas aumentaram em 80%

07/08/2025 13h30

Compartilhar

Lara Miranda / Divulgação

Continue Lendo...

Dos 60.035 turistas que visitaram o Bioparque Pantanal durante as últimas férias escolares de julho, 29.138 vieram de fora de Mato Grosso do Sul.

Em comparação com o mesmo período no ano anterior, quando 16.218 pessoas de fora vieram conhecer o maior aquário de água doce do mundo, houve um aumento de 80%. 

O número de visitantes totais também cresceu, ainda que timidamente. No ano passado, 52.593 visitaram o Bioparque Pantanal em julho. Ou seja, houve um aumento de 15%.

A diferença percentual no aumento do público geral e do público estrangeiro evidencia um novo movimento no turismo regional, registrando cada vez mais visitantes de outros estados e até de outros países que passaram a incluir Campo Grande em seus roteiros de viagem.

De acordo com o levantamento do Bioparque, muitos turistas vieram à capital sul-mato-grossense com o objetivo principal de conhecer o espaço ou o incluíram como parada estratégica a caminho do Pantanal e de Bonito, os dois principais destinos turísticos do estado.

“Nós estamos viajando pelo Pantanal por três semanas e estamos muitos animados aqui no aquário porque tivemos a possibilidade de ver todos os peixes e o mundo subaquático que não vimos nos rios do Pantanal porque a água estava turva. Muito obrigada pela experiência”, afirmou o casal de alemães, Tanja e Gunnar Endlich.

A diretora-geral do Bioparque Pantanal, Maria Fernanda Balestieri, acredita que os números refletem o resultado de um trabalho contínuo de fortalecimento do turismo e do compromisso com a acessibilidade e a educação ambiental.

"Estamos muito felizes em ver Campo Grande se consolidando como um ponto de parada no turismo nacional. O Bioparque Pantanal tem sido um atrativo que desperta o interesse de quem quer vivenciar uma experiência única, acessível e educativa. Receber turistas de tantos lugares reforça nosso papel como referência em turismo inclusivo e sustentável, além de contribuir diretamente para o desenvolvimento econômico da capital”.

Além de reunir mais de 480 espécies de peixes, répteis, anfíbios e mamíferos aquáticos em um ambiente planejado e de alta tecnologia, o Bioparque Pantanal promove ciência, educação e conservação da biodiversidade brasileira.

Com uma programação diversificada e espaços interativos, o local vem atraindo desde famílias a pesquisadores, além de ser amplamente reconhecido por sua acessibilidade para pessoas com deficiência e neurodivergentes. A visita é gratuita e o agendamento é feito pelo site oficial do empreendimento.

Assine o Correio do Estado

ferro velho

Operação conjunta mira em receptadores de fios de cobre furtados em Campo Grande

Polícias Militar, Civil e Guarda Municipal percorreram vários locais mapeados como "pontos críticos" e apreenderam materiais ilegais nesta quinta

07/08/2025 13h00

Compartilhar
Furtos de fios de cobre causam prejuízos à administração pública

Furtos de fios de cobre causam prejuízos à administração pública Foto: Arquivo

Continue Lendo...

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, por meio do Comando de Policiamento Metropolitano, deflagrou, nesta quinta-feira (7), a operação integrada “Ferro Velho”, contra crimes de furto e receptação de fios de cobre, em conjunto com a Polícia Civil (PC) e a Guarda Civil Metropolitana (GCM).

Conforme a PM, além dos fios de cobre, também foram combatidos crimes de furto de outros materiais de alto valor, devido ao aumento de casos que tem causado prejuízos significativos à população e aos serviços públicos da Capital.

A operação foi realizada simultaneamente nas sete regiões urbanas de Campo Grande. Participaram do trabalho os efetivos das unidades da PMMS, das delegacias da Polícia Civil e das unidades da GCM,

As equipes intensificaram fiscalizações e abordagens em locais suspeitos de receptação ilegal de materiais metálicos, especialmente fios de cobre.

Os materiais apreendidos, bem como as pessoas eventualmente detidas ou presas em flagrante, foram encaminhados às delegacias das respectivas regiões para os procedimentos legais cabíveis.

Um balanço da operação, com o quantitativo de materiais irregulares apreendidos e pessoas presas, será divulgado apenas na parte da tarde. 

Segundo a PM. além dos prejuízos financeiros, o furto de cabos e componentes metálicos compromete serviços essenciais como iluminação pública, telecomunicações, sistemas de transporte e até a segurança pública.

A operação tem caráter preventivo, repressivo e de fiscalização administrativa, contando também com o apoio das Agências Locais de Inteligência da PMMS para o mapeamento dos pontos críticos.

O total de materiais irregularidades apreendidos, assim como o número de presos e eventuais outras informações serão repassadas pela Polícia Militar em coletiva de imprensa, na tarde desta quinta-feira.

 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Contingenciamento do governo vai congelar salários dos servidores
MATO GROSSO DO SUL

/ 1 dia

Contingenciamento do governo vai congelar salários dos servidores

2

Senadores de MS assinam pedido de impeachment de Moraes
Política

/ 1 dia

Senadores de MS assinam pedido de impeachment de Moraes

3

Programa da Prefeitura abre cadastro gratuito para instalação de energia solar
Oportunidade

/ 23 horas

Programa da Prefeitura abre cadastro gratuito para instalação de energia solar

4

Nikolas Ferreira acusa Camila Jara de agressão; Deputada de MS nega
veja vídeo

/ 5 horas

Nikolas Ferreira acusa Camila Jara de agressão; Deputada de MS nega

5

Criança de 10 anos é encontrada morta com pescoço enroscado em rede
naviraí

/ 1 dia

Criança de 10 anos é encontrada morta com pescoço enroscado em rede

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Leandro Provenzano: Busca e apreensão de veículos
Exclusivo para assinantes

/ 15 horas

Leandro Provenzano: Busca e apreensão de veículos
Alternativa ao dólar: uma ideia longe da prioridade atual
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Alternativa ao dólar: uma ideia longe da prioridade atual
Juliane Penteado: Regras, requisitos e planejamento da aposentadoria do servidor público PCD
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 6 dias

Juliane Penteado: Regras, requisitos e planejamento da aposentadoria do servidor público PCD
Lei do Superendividamento
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Lei do Superendividamento