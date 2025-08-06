Programa da Prefeitura abre cadastro gratuito para instalação de energia solar

A Prefeitura Municipal de Campo Grande vai abrir durante o 9º Feirão Habita Campo Grande, o cadastro para o programa Credihabita - Energia Solar Fotovoltaica, que oferece a instalação de sistemas de energia solar nas casas de famílias com renda de até cinco salários mínimos.
A iniciativa, por meio da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (EMHA) busca promover economia na conta de luz, além de promover o incentivo ao uso de energia limpa.
As inscrições serão realizadas entre os dias 7 e 22 de agosto, período que acontece o Feirão, no Pátio Central Shopping, localizado na Rua Marechal Rondon 1380, no 1º piso. O horário de atendimento será das 8 horas às 19 horas.
O atendimento será por ordem de inscrição, juntamente à análise de crédito e da disponibilidade orçamentária da EMHA.
“Esse é mais um passo da nossa gestão rumo à sustentabilidade e à justiça social. Estamos investindo em soluções que impactam positivamente a vida das pessoas e, ao mesmo tempo, contribuem para o meio ambiente. Com essa iniciativa, damos a oportunidade para que mais famílias tenham acesso a uma energia limpa e econômica”, afirmou a prefeita Adriane Lopes.
Requisitos
Para participar do programa, os interessados devem atender os seguintes critérios:
-
Ter renda familiar mensal de até 5 salários mínimos, com prioridade para famílias com renda de até 3 salários;
- Residir no município de Campo Grande há pelo menos 2 anos;
- Ter mais de 18 anos;
- Ser proprietário de imóvel residencial quitado e devidamente escriturado ou de imóvel da carteira da EMHA, com contrato de financiamento vigente e adimplente;
- O imóvel deve estar localizado em Campo Grande e ter área total construída de até 90m²;
- Ser habilitado na análise de crédito realizada pela EMHA.
Também deverão ser apresentados alguns documentos para finalização do cadastro e inscrição:
- Documento de identidade RG e CPF;
- Comprovante de estado civil;
- Comprovante de renda;
- Comprovante de residência do imóvel onde será aplicado o benefício;
- Matrícula do imóvel registrada em nome do candidato (caso de imóvel particular quitado);
- Certidão atualizada de IPTU (negativa ou positiva com efeitos de negativa).
A instalação dos sistemas será feita por empresas credenciadas, a partir das condições técnicas de cada imóvel. O projeto será feito com base no consumo de cada família, com potência até 200KW.
Se houver necessidade de fazer adaptações estruturais para que seja possível a instalação, as despesas ficarão sob responsabilidade do beneficiário, bem como a instalação das placas.
“Estamos inovando com a oferta da instalação de energia solar através do Credihabita. Nosso compromisso é promover dignidade, eficiência energética e economia para quem antes não cogitava essa possibilidade. O programa prioriza famílias com menor renda e garante que todo o processo ocorra com transparência, segurança e responsabilidade social”, afirmou o diretor-presidente da Emha, Claudio Marques.