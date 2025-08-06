Programa da Prefeitura abre cadastro gratuito para instalação de energia solar

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

A Prefeitura Municipal de Campo Grande vai abrir durante o 9º Feirão Habita Campo Grande, o cadastro para o programa Credihabita - Energia Solar Fotovoltaica, que oferece a instalação de sistemas de energia solar nas casas de famílias com renda de até cinco salários mínimos.

A iniciativa, por meio da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (EMHA) busca promover economia na conta de luz, além de promover o incentivo ao uso de energia limpa.

As inscrições serão realizadas entre os dias 7 e 22 de agosto, período que acontece o Feirão, no Pátio Central Shopping, localizado na Rua Marechal Rondon 1380, no 1º piso. O horário de atendimento será das 8 horas às 19 horas.

O atendimento será por ordem de inscrição, juntamente à análise de crédito e da disponibilidade orçamentária da EMHA.

“Esse é mais um passo da nossa gestão rumo à sustentabilidade e à justiça social. Estamos investindo em soluções que impactam positivamente a vida das pessoas e, ao mesmo tempo, contribuem para o meio ambiente. Com essa iniciativa, damos a oportunidade para que mais famílias tenham acesso a uma energia limpa e econômica”, afirmou a prefeita Adriane Lopes.

Requisitos

Para participar do programa, os interessados devem atender os seguintes critérios:

Ter renda familiar mensal de até 5 salários mínimos, com prioridade para famílias com renda de até 3 salários;

Residir no município de Campo Grande há pelo menos 2 anos;

Ter mais de 18 anos;

Ser proprietário de imóvel residencial quitado e devidamente escriturado ou de imóvel da carteira da EMHA, com contrato de financiamento vigente e adimplente;

O imóvel deve estar localizado em Campo Grande e ter área total construída de até 90m²;

Ser habilitado na análise de crédito realizada pela EMHA.

Também deverão ser apresentados alguns documentos para finalização do cadastro e inscrição:

Documento de identidade RG e CPF;

Comprovante de estado civil;

Comprovante de renda;

Comprovante de residência do imóvel onde será aplicado o benefício;

Matrícula do imóvel registrada em nome do candidato (caso de imóvel particular quitado);

Certidão atualizada de IPTU (negativa ou positiva com efeitos de negativa).

A instalação dos sistemas será feita por empresas credenciadas, a partir das condições técnicas de cada imóvel. O projeto será feito com base no consumo de cada família, com potência até 200KW.

Se houver necessidade de fazer adaptações estruturais para que seja possível a instalação, as despesas ficarão sob responsabilidade do beneficiário, bem como a instalação das placas.