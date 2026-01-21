Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Programa da prefeitura abre cotas para mães atípicas voltarem a trabalhar

Primt oferece capacitação e oportunidades de reinserção no mercado de trabalho

Mariana Piell

Mariana Piell

21/01/2026 - 16h00
O Programa de Inclusão ao Mercado de Trabalho (Primt) passa a contemplar, a partir de 2026, cota específica para mães e pais de crianças neurodiversas. O programa passa então a garantir a reinserção desse público no mercado de trabalho, após um período de ambientação capaz de preparar os beneficiários para obter maior acesso e estabilidade em futuras contratações.

A proposta já havia beneficiado Lays Rezende, de 28 anos, que participou anteriormente do programa em uma experiência decisiva para dedicar mais atenção ao filho Luiz Ricardo, hoje com nove anos.

“Na outra vez, consegui obter uma renda para investir melhor nos tratamentos dele, além de acompanhar mais de perto as consultas, o processo educacional, as tarefas e o diálogo com os professores. Foi uma oportunidade que eu não teria no serviço em que estava antes, o qual deixei justamente para cuidar do Luiz. Depois disso, não consegui mais ser contratada em outras vagas”, explica a inscrita no primeiro dia do Primt Itinerante 2026.

Lays Rezende

Mãe de duas crianças e moradora do bairro Paulo Coelho Machado, Lays busca sua segunda participação no Primt, agora com metas bem definidas. “A ideia é participar do maior número possível de cursos da Escola Funsat, aprender bastante no serviço que eu desempenhar em alguma Secretaria e começar, ainda neste ano, um curso superior. Só com uma boa qualificação vou conseguir me fixar e evoluir mais nas empresas que me contratarem”, analisa a mãe que, há quatro anos, descobriu, após processo investigativo, a condição neurodiversa de um dos três filhos.

A iniciativa também representa um desafio superado para Débora Alves de Almeida, de 28 anos, moradora do bairro Los Angeles, mãe solo e atípica. Dos três filhos, a maior demanda de cuidados — com agendas médicas, atendimentos com fonoaudiólogos e até ações judiciais para garantir tratamento — é voltada a Ítalo, diagnosticado com duas condições neurodiversas. O panorama só foi esclarecido após seis meses de consultas, ausências necessárias no trabalho e, infelizmente, demissões.

“No Primt, pela lei que determina e assegura essas regras, a mãe atípica — ou o pai beneficiário — será compreendido. Isso ajuda muito e pode tornar essa vaga de cota bastante disputada. No primeiro dia do mutirão, cheguei na noite anterior e passei sete horas do lado de fora na fila, mas consegui me inscrever”, relatou a moradora, que deixou o Amazonas em 2021 em busca de melhores oportunidades de trabalho na Capital de Mato Grosso do Sul.

Débora Alves

Sobre a conquista, Débora deixa um alerta e um incentivo às famílias que vivem a mesma realidade. “Tomara que o exemplo da Prefeitura de Campo Grande, de apoiar e compreender essa questão tão importante da saúde dos nossos filhos, seja visto e repetido nas empresas. O Primt mostra que é possível dar uma chance à pessoa, adaptar horários e, mesmo assim, a mãe atípica colaborar de alguma forma. Precisamos de oportunidades, principalmente quando esse vínculo também incentiva o crescimento pessoal”, pontua.

Entre os diversos impactos positivos que a nova condição de beneficiária do Primt pode trazer, Débora destaca um como prioridade:

“Quero aproveitar essa possibilidade para fazer vários cursos, melhorar o currículo e, futuramente, conseguir um bom emprego no mercado de trabalho. O Primt é uma ponte que se abre para quem precisa e agora vai colaborar com famílias de crianças neurodiversas. Para quem ainda não tentou a inscrição, se for alguém como eu, recomendo que procure o mutirão nos dias restantes. É um direito nosso”, reforça.

Famílias têm 30 dias para evitar exumação no Cemitério Santo Amaro

Familiares devem procurar a administração do local para tratar de pessoas enterradas em sepulturas temporárias cujo prazo venceu

21/01/2026 16h44

Crédito: Bruno Henrique / Arquivo / Correio do Estado

A Prefeitura Municipal de Campo Grande publicou, no Diogrande desta quarta-feira (21), um aviso para que familiares que possuem entes sepultados em jazigos temporários se apresentem no Cemitério Santo Amaro.

A notificação foi feita pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), que informou que essas sepulturas possuem prazo de concessão de cinco anos.

Como o período venceu, os familiares de pessoas enterradas nos lotes que constam na publicação têm prazo de até 30 dias úteis, contados a partir da data da publicação, para procurar a administração do cemitério.

Cabe aos familiares informar o que desejam que seja feito após a exumação dos restos mortais.

Caso ninguém compareça dentro do prazo, a pasta irá prosseguir com a exumação, e os restos mortais serão encaminhados ao ossuário coletivo, sem necessidade de nova comunicação à família.

Os restos mortais serão devidamente embalados, lacrados e identificados, respeitando a dignidade e a memória dos falecidos.

Na edição do Diogrande desta terça-feira (20), também houve outra lista de convocações relacionadas a pessoas enterradas nos cemitérios Santo Amaro e São Sebastião, popularmente conhecido como Cemitério Cruzeiro.

Nesse caso, a convocação refere-se à regularização cadastral e à correção de irregularidades operacionais identificadas.

A publicação divulgou o nome dos titulares dos terrenos, sendo cerca de 52 convocados a comparecer ao Cemitério Cruzeiro e mais de 100 ao Cemitério Santo Amaro para regularizar pendências.

Para conferir as edições do Diogrande, basta clicar aqui e selecionar a data correspondente para verificar se o ente consta na lista divulgada.

CAMPO GRANDE

Ciúme, rastreamento e assassinato: como foi a tragédia na Luigi Salgados

Gerente não aceitava o fim do relacionamento, rastreou o carro da ex, acreditou em caso entre ela e o patrão e atacou durante o horário de almoço, antes de tirar a própria vida

21/01/2026 16h28

Assassinato ocorreu nesta quarta-feira, na Avenida Julio de Castilhos, em Campo Grande

Assassinato ocorreu nesta quarta-feira, na Avenida Julio de Castilhos, em Campo Grande Gerson Oliveira

O gerente da Luigi Salgados, Eduardo Araújo, 32 anos, que se matou no início da tarde desta quarta-feira (21) após matar o patrão, André Luis Mitidiero, 49, dono da mesma empresa, não aceitava o fim do relacionamento com a ex-mulher, Juliana Carolina Albuquerque.

A motivação do crime seria um suposto caso entre Juliana e André, conforme relatos de funcionários da empresa, que presenciaram os corpos dos dois no chão enquanto acompanhavam o trabalho da polícia no local do crime.

A primeira constatação dos policiais que estiveram no local é de que Eduardo agiu com premeditação. Separado de Juliana desde outubro de 2025, mas com o relacionamento em crise há muito mais tempo (desde fevereiro, conforme uma pessoa que conhecia ambos), Eduardo Araújo teria colocado um rastreador no veículo da ex-mulher.

Foi por meio desse rastreamento que ele teria formado a convicção de um relacionamento entre a ex e André. Com Juliana, Eduardo Araújo tinha três filhos, duas meninas e um menino.

No último storie que postou no Instagram, ainda na manhã desta quarta-feira, a mensagem trazia a seguinte frase em meio a um diálogo: “quanto mais a gente quer uma pessoa, menos a gente tem (sic)”.

Eduardo Araújo surpreendeu André Luis Mitidiero no início do intervalo desta terça-feira, quando o golpeou com dez golpes de faca. Em seguida, usou a mesma faca para golpear o próprio peito, apoiando a faca em uma pilastra e pressionando o corpo contra ela.

Ambos morreram no chão da empresa, onde trabalharam juntos, juntamente com Juliana.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

