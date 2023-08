Programa "Voucher Transportador" é sucesso e recebe mais de 500 inscrições no primeiro dia

Após o primeiro dia com inscrições abertas, o programa "Voucher Transportador" já é considerado um sucesso pelo Governo do Estado. Em menos de 24 horas, mais de 500 candidatos já se inscreveram para a seleção.

Nesta primeira fase do programa, serão beneficiados 1.000 condutores, que vão receber qualificação profissional na área de motorista de carga e ônibus, e upgrade na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para as letras D e E da habilitação, respectivamente, tudo financiado pelo Governo do Estado.

Para participar do programa, o candidato deve cumprir alguns requisitos:

Ter, no mínimo, 21 anos completos na data da inscrição.

na data da inscrição. Ter CNH em situação válida na categoria B há pelo menos 24 meses ou C há pelo menos 12 meses ou D há pelo menos 12 meses , e demais condições regulares para participação no processo de mudança de categoria, conforme determina o Contran e os órgãos de trânsito locais.

, e demais condições regulares para participação no processo de mudança de categoria, conforme determina o Contran e os órgãos de trânsito locais. Não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima nem ser reincidente em infrações médias durante os últimos 12 meses.

A inscrição pode ser realizada através do site do Sest Senat (acesse aqui) até o dia 22 de agosto. No formulário, são solicitados dados pessoais, como CPF, CNPJ, local de residência e o salário do candidato.

O programa é conduzido pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), em parceria com o Sest Senat, com participação efetiva do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS).

O "Voucher Transportador" foi criado para atender a uma demanda do setor do transporte, que possui vagas abertas para contratar, mas não encontra profissionais qualificados para preencher os cargos. Isso porque o upgrade da CNH possui um custo muito elevado, o que acaba fazendo com que os motoristas optem pelas carteiras mais simples.

O plano estadual “MS Qualifica” tem justamente o objetivo de oferecer subsídios para capacitar trabalhadores em áreas que tem empregos disponíveis.

A expectativa é de que o resultado seja publicado no dia 28 de agosto.

“Em setembro devem começar as convocações dos selecionados e acredito que até o final do ano tenhamos os primeiros habilitados, já com o curso de qualificação, que poderão ingressar no mercado de trabalho, e assim preencher estas vagas abertas. Nosso objetivo é zerar estas vagas ou minimizar a falta destes profissionais”, comentou Bruno Bastos, secretário Executivo de Qualificação Profissional e Trabalho da Semadesc.

Distribuição

As vagas serão distribuídas nas cidades de Campo Grande, Três Lagoas, Dourados, Corumbá, Chapadão do Sul, São Gabriel do Oeste e Ribas do Rio Pardo, que entrou no grupo dos municípios contemplados.

Das mil vagas disponíveis, 850 serão para Campo Grande, 50 para Ribas e 20 para cada uma das demais cidades. Os cursos vão totalizar 107 horas, na chamada “Escola de Motoristas Profissionais”.

Cursos

Após a conclusão do processo de mudança de categoria, o aluno receberá um dos seguintes cursos:

Transporte de produtos perigosos.

Cargas indivisíveis e outras regulamentadas pelo Contran.

Transporte coletivo de passageiros.

Transporte de escolares.

