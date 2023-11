Calor pode ser ainda mais extremo no verão - Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

O verão começa apenas no dia 22 de dezembro, mas projeções climatológicas indicam que a estação, que já costuma ser de altas temperaturas, terá calor acima da média em Mato Grosso do Sul, gerando um trimestre bem mais quente que o normal no Estado.

Conforme previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), divulgada nesta segunda-feira (20), o fenômeno El Niño "pode, provavelmente, atingir sua intensidade máxima entre os meses de dezembro (2023), janeiro e fevereiro (2024)".

Dessa forma, o El Niño pode amplificar as altas temperaturas já registradas na primavera e, consequentemente, gerar novas ondas de calor. A média pode ficar entre 40°C e 43°C.

"Através da análise dos modelos de previsão do tempo é possível identificar que outros sistemas de alta pressão atmosférica devem se formar durante a primavera. Nesse sentido, devemos ter a formação de bloqueios atmosféricos, resultando em altas temperaturas e, até mesmo, novas ondas de calor em Mato Grosso do Sul", diz a previsão do Cemtec.

Temperaturas ficarão acima da média histórica

Outro impacto do fenômeno é que pode potencializar a formação e a intensidade das tempestades no Estado.

No entanto, no trimestre de dezembro, janeiro e fevereiro, as chuvas devem ficar abaixo da média histórica em grande parte do Estado.

Climatologicamente, em grande parte do Mato Grosso do Sul, as chuvas variam entre 500 a 700 mm. Já em parte das regiões sul, pantaneira e sudoeste as chuvas variam entre 400 a 500 mm.

Tempo

Vários municípios de Mato Grosso do Sul têm registrado recordes de calor nos últimos meses.

O calorão extremo deu uma trégua nesse domingo e as temperaturas devem se manter amenas durante essa semana.

No entanto, nas últimas semana, o Estado enfrentou a terceira onda de calor registrada neste ano, com condições meteorológicas extremas, de altíssimas temperaturas e baixa umidade relativa do ar.

Dezenas de cidades tiveram sensação térmica acima de 40°C.

Além disso, as condições favoreceram a propagação dos incêndios florestais. No Pantanal, a fumaça de incêndios se alastrou para vários outros municípios, incluindo Campo Grande, gerando alerta para a qualidade do ar em níveis críticos.

Para esta semana, há previsão de pancadas de chuva em boa parte do Estado, devido ao intenso fluxo de calor e umidade vindo da Amazônia, aliado ao avanço de uma frente fria oceânica.

Além disso, a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai e o transporte de cavados favorecem a formação de nuvens e chuvas no Estado do MS.