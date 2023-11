Prefeitura

Adriane Lopes participa de fórum comercial e presidente da Câmara da Capital assume a prefeitura por quatro dias

A prefeita Adriane Lopes passa neste sábado (25) o cargo para o presidente da Câmara dos Vereadores, Carlos Augusto (PSB), para ir cumprir agenda no Chile. A viagem faz parte da programação da Rota de integração Latino Americana (RILA).

Essa não é a primeira vez que Carlão assume como prefeito interino, sendo que em novembro de 2021, o então prefeito a época, Marquinhos Trad, deixou o presidente da Câmara no comando de Campo Grande. Na ocasião, Marquinhos e Adriane Lopes viajaram para Concepción, no Paraguai, onde representaram a Capital em outro evento da Rota Bioceânica.

Pela ordem, quem deve assumir a presidência da Câmara no período da ausência de Carlos Augusto, será o 1º Vice-Presidente, Dr Loester (MDB).

A solenidade da passagem do cargo será no Gabinete da Prefeitura às 14h, Adriane deixa a Cidade Morena aos cuidados do presidente da Casa de Leis. No final da tarde e segue viagem até Iquique, no Chile, onde participará do 4º Fórum dos Territórios Subnacionais do Corredor Bioceânico de Capricórnio.

O Fórum

A abertura do evento inicia na terça-feira (28), com inauguração do Parque Industrial e Tecnológico de Pozo Almonte, que conta com a confirmação de autoridades de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Alto Paraguai, Boquerón e Presidente Hayes no Paraguai, assim como representantes de Salta e Jujuy na Argentina, as regiões locais de Antofagasta e Arica e Parinacota, além da província chinesa de Henan.

Na sequência as autoridades seguem para a abertura oficial do IV Fórum, na antiga oficina de Salitreta Santiago Humberstone onde ocorrerá a discussão dos trabalhos por meio de comissões.

Participam do evento empresários que tenham ligação com a pauta da Rodada de Negócios que ocorrerá no Centro Acelerador Tara-Paka, com representantes do Brasil, Paraguai, Argentina e Chile.

Agenda do Fórum

Quarta-feira (29)



Está prevista a Rodada de Negócios, exposições e apresentações dos serviços públicos e empresas públicas regionais.

Quinta-feira

Para quinta-feira, 30 de novembro, estão programadas as apresentações dos Estados Subnacionais, visitas turísticas e industriais, além do Pitch Day e a premiação do concurso Rota Conecta Tarapacá.



RILA

A Expedição chega ainda hoje na construção da ponte sobre o Rio Paraguai, especificamente entre Carmelo Peralta e Porto Murtinho. Considerada uma das estruturas essenciais para o corredor econômico.

Aproximadamente 107 pessoas em 36 caminhonetes percorrem os 2,3 mil quilômetros da Rota Bioceânica até o litoral norte chileno. O comboio deixou Campo Grande na sexta-feira, 24 de novembro.

A terceira expedição da Rota de Integração Latina Americana (RILA) passará por 10 cidades e será um teste para os governantes e empresários possam entender melhor os desafios do percurso que será a principal rota econômica do país. Conforme a programação, os veículos devem chegar em Iquique (Chile), no dia 5 de dezembro.

** Com informações de João Gabriel Vilalba

