Radares em teste flagram de alta velocidade a conversão em local proibido em Campo Grande

Testes foram realizadas em seis pontos distintos no último dia 06 e o campo-grandense tratou de colocar os radares à prova. - Marcelo Victor/Correio do Estado

Ainda que tenham durado apenas 24 horas, e sem caráter punitivo para os motoristas flagrados, o teste dos novos radares para Campo Grande realizado no dia 06 de agosto registrou uma série de infrações que vão desde motoristas em alta velocidade, até conversões proibidas e paradas indevidas pelas vias da Capital.

Esse teste envolvendo a licitação milionária para gestão dos serviços de instalação, monitoramento e manutenção dos chamados "radares", conhecidos como equipamentos registrados de infrações - vencida hoje (18) pela Serget Mobilidade - foi anunciado com cerca de um mês de antecedência.

Já na data em que a Secretaria Especial de Licitações e Contratos (Selc) anunciou o teste dos radares, como bem acompanhou o Correio do Estado, os motoristas já ficaram a par de quais seriam os endereços monitorados para fins de aprovação dos equipamentos propostos.

Ainda assim, o aviso não foi suficiente para que os motoristas campo-grandenses ao menos se policiassem no trânsito, o que por um lado serviu para mostrar para as equipes da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agência) tivessem a prova da eficácia dos novos radares a serem instalados na Cidade Morena.

Vale lembrar que esses testes foram realizadas em seis pontos distintos no último dia 06, sendo:

Av. Afonso Pena esquina com a Rua Rui Barbosa no sentido centro/bairro;



esquina com a Rua Rui Barbosa no sentido centro/bairro; Av. Júlio de Castilho , oposto ao número 810 no sentido bairro/centro;



, oposto ao número 810 no sentido bairro/centro; Av. Duque de Caxias , próximo ao número 2.400 no sentido centro/bairro;



, próximo ao número 2.400 no sentido centro/bairro; Rotatória na confluência das Avenidas Gury Marques, Costa e Silva, Senador Antônio Mendes Canale e Dr. Olavo Vilella de Andrade no sentido bairro/centro;



Gury Marques, Costa e Silva, Senador Antônio Mendes Canale e Dr. Olavo Vilella de Andrade no sentido bairro/centro; Av. Gury Marques próximo ao Anel Rodoviário no sentido bairro/centro; e



próximo ao Anel Rodoviário no sentido bairro/centro; e Sede Administrativa da AGETRAN (Av. Gury Marques, 2395).

Flagrados no teste

Como bem revela o parecer técnico de análise dos testes de avaliação em escala real dos itens, seis tipos de equipamentos foram colocados a prova, sendo:

Misto/híbrido (fiscalização de velocidade, avanço de sinal vermelho, parada sobre a faixa de pedestres e conversão e/ou retorno proibido);

De fiscalização eletrônica de velocidade do tipo fixo e ostensivo com mostrador de velocidade (display);

Estático (portátil);

Equipamento e software do tipo talonário eletrônico de infrações e impressora térmica;

Câmeras de videomonitoramento/cerca eletrônica (2 unidades) e

Sistema de processamento de imagens e infrações

Sendo que até mesmo a viatura da Agetran foi empregada no teste, para aferir a captação de infração por "transitar acima da velocidade permitida", em uma simulação no equipamento que havia sido colocado na Av. Júlio de Castilho, no sentido bairro/centro, esse foi só mais um dos registros já que o próprio campo-grandense tratou de colocar os radares à prova.

Entre os exemplos um dos mais emblemáticos é o do cruzamento entre a Afonso Pena com a rua Rui Barbosa, que ainda em dezembro de 2023 teve a conversão à esquerda proibida para quem seguia pela avenida.

Nesse ponto, o equipamento flagrou veículos fazendo justamente a dita conversão indevida, mas também registrou motoristas que passaram pelo trecho em velocidade muito acima do permitido e aqueles que pararam na faixa de pedestres de forma indevida.

Logo no primeiro minuto de teste do dia 06 (00h01 e 51 segundos), um motociclista foi flagrado avançando o sinal vermelho no semáforo, como mostram os registros compilados.

Além disso, em um intervalo de cerca de apenas um minuto, por volta de 06h55, o equipamento em teste na Afonso Pena flagrou dois veículos distintos cometendo infrações diferentes, sendo uma conversão proibida e uma parada indevida em cima da faixa de pedestres.

Antes do fim das 24 horas de teste dos equipamentos, esse mesmo radar ainda conseguiu captar uma série de outros veículos após às 19h transitando pelo trecho em alta velocidade.

Além desses, vários outros veículos foram flagrados pelos equipamentos registradores de infrações em trecho da avenida Duqe de Caxias, como motoristas que desobedeceram e ultrapassaram o limite de velocidade máxima permitida para a via.



