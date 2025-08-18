Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

"MAU EXEMPLO"

Radares em teste flagram de alta velocidade a conversão em local proibido em Campo Grande

Em apenas 24 horas, e sem caráter punitivo para os motoristas flagrados, o teste dos novos radares para a Capital registrou uma série de "infrações"

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

18/08/2025 - 12h56
Ainda que tenham durado apenas 24 horas, e sem caráter punitivo para os motoristas flagrados, o teste dos novos radares para Campo Grande realizado no dia 06 de agosto registrou uma série de infrações que vão desde motoristas em alta velocidade, até conversões proibidas e paradas indevidas pelas vias da Capital. 

Esse teste envolvendo a licitação milionária para gestão dos serviços de instalação, monitoramento e manutenção dos chamados "radares", conhecidos como equipamentos registrados de infrações - vencida hoje (18) pela Serget Mobilidade - foi anunciado com cerca de um mês de antecedência. 

Já na data em que a Secretaria Especial de Licitações e Contratos (Selc) anunciou o teste dos radares, como bem acompanhou o Correio do Estado, os motoristas já ficaram a par de quais seriam os endereços monitorados para fins de aprovação dos equipamentos propostos. 

Ainda assim, o aviso não foi suficiente para que os motoristas campo-grandenses ao menos se policiassem no trânsito, o que por um lado serviu para mostrar para as equipes da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agência) tivessem a prova da eficácia dos novos radares a serem instalados na Cidade Morena. 

Vale lembrar que esses testes foram realizadas em seis pontos distintos no último dia 06, sendo: 

  • Av. Afonso Pena esquina com a Rua Rui Barbosa no sentido centro/bairro;
     
  • Av. Júlio de Castilho, oposto ao número 810 no sentido bairro/centro;
     
  • Av. Duque de Caxias, próximo ao número 2.400 no sentido centro/bairro;
     
  • Rotatória na confluência das Avenidas Gury Marques, Costa e Silva, Senador Antônio Mendes Canale e Dr. Olavo Vilella de Andrade no sentido bairro/centro;
     
  • Av. Gury Marques próximo ao Anel Rodoviário no sentido bairro/centro; e
     
  • Sede Administrativa da AGETRAN (Av. Gury Marques, 2395).

Flagrados no teste

Como bem revela o parecer técnico de análise dos testes de avaliação em escala real dos itens, seis tipos de equipamentos foram colocados a prova, sendo: 

  1. Misto/híbrido (fiscalização de velocidade, avanço de sinal vermelho, parada sobre a faixa de pedestres e conversão e/ou retorno proibido);
     
  2. De fiscalização eletrônica de velocidade do tipo fixo e ostensivo com mostrador de velocidade (display); 
     
  3. Estático (portátil);
     
  4. Equipamento e software do tipo talonário eletrônico de infrações e impressora térmica;
     
  5. Câmeras de videomonitoramento/cerca eletrônica (2 unidades) e
     
  6. Sistema de processamento de imagens e infrações

Sendo que até mesmo a viatura da Agetran foi empregada no teste, para aferir a captação de infração por "transitar acima da velocidade permitida", em uma simulação no equipamento que havia sido colocado na Av. Júlio de Castilho, no sentido bairro/centro, esse foi só mais um dos registros já que o próprio campo-grandense tratou de colocar os radares à prova. 

Entre os exemplos um dos mais emblemáticos é o do cruzamento entre a Afonso Pena com a rua Rui Barbosa, que ainda em dezembro de 2023 teve a conversão à esquerda proibida para quem seguia pela avenida. 

Nesse ponto, o equipamento flagrou veículos fazendo justamente a dita conversão indevida, mas também registrou motoristas que passaram pelo trecho em velocidade muito acima do permitido e aqueles que pararam na faixa de pedestres de forma indevida. 

Logo no primeiro minuto de teste do dia 06 (00h01 e 51 segundos), um motociclista foi flagrado avançando o sinal vermelho no semáforo, como mostram os registros compilados. 

Além disso, em um intervalo de cerca de apenas um minuto, por volta de 06h55, o equipamento em teste na Afonso Pena flagrou dois veículos distintos cometendo infrações diferentes, sendo uma conversão proibida e uma parada indevida em cima da faixa de pedestres. 

Antes do fim das 24 horas de teste dos equipamentos, esse mesmo radar ainda conseguiu captar uma série de outros veículos após às 19h transitando pelo trecho em alta velocidade. 

Além desses, vários outros veículos foram flagrados pelos equipamentos registradores de infrações em trecho da avenida Duqe de Caxias, como motoristas que desobedeceram e ultrapassaram o limite de velocidade máxima permitida para a via. 
 

Feminicídio

Assassino de garota de programa indígena é preso 6 anos após o crime

Homem se irou após, supostamente, ser chamado de 'viado' e 'frouxo'

18/08/2025 15h00

Nicolas na noite do crime, em 22 de junho de 2019

Nicolas na noite do crime, em 22 de junho de 2019 Divulgação

Foi preso na manhã de hoje (18), Nicolas de Jesus Batista, de 28 anos, condenado pelo feminicídio de Eronilda Gabriel Mendonça, garota de programa indígena morta em janeiro de 2019.

Policiais da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (Garras) obtiveram a informação de que Nicolas estaria escondido na região do bairro Monte Castelo. Sendo assim, deslocaram até o endereço e após monitoramento da residência, conseguiram prender o investigado quando saía do local.

Relembre o caso

Nicolas, na época com 22 anos, disparou com uma arma de fogo contra Eronilda na noite de 22 de janeiro de 2019, na Rua Imburus, esquina com Avenida Lúdio Coelho, no bairro Jardim Tijuca, em Campo Grande.

Após os disparos, Nicolas deixou o local em um veículo Chevrolet, de cor prata. A vítima foi socorrida e encaminhada para a Santa Casa de Campo Grande.

Eronilda morreu dois dias após o crime, na noite de 24 de janeiro de 2019, aos 34 anos, marcando o segundo feminicídio do ano. A morte ocorreu depois de ela passar por uma cirurgia e ter complicações em seu quadro clínico.

A motivação do crime, conforme confessou Nicolas, foi ter sido chamado de 'viado' e de 'frouxo' por Eronilda. Ele e a vítima estariam 'dando uma volta' em seu carro quando começaram a discutir por ciúmes, conforme relatou à polícia.

Condenação

Em junho de 2021, durante audiência da 1ª Vara do Tribunal do Juri, o juiz Carlos Alberto Garcete definiu a sentença que condenou Nicolas de Jesus Batista a 14 anos de reclusão e mais multa pelo assassinato da indígena Eronilda Gabriel Mendonça.

A pena de 12 anos é pelo homicídio e outros dois, por porte ilegal de arma de fogo.

Na época do crime, Nicolas já respondia por outro caso de violência contra a mulher.

Cidades

Polícia prende suspeito de estuprar mulher encontrada em matagal, em Campo Grande

Durante a abordagem do suspeito, a equipe policial escutou os gritos da vítima vindos de uma área de mata

18/08/2025 14h43

Divulgação PMMS

Durante rondas, a polícia prendeu em flagrante, na madrugada desta segunda-feira (18), um homem apontado como autor de estupro e agressão contra uma mulher, que foi localizada no meio do mato, no bairro Popular, em Campo Grande.

Uma equipe policial realizava diligências na região e, ao se aproximar de dois homens que foram vistos caminhando, um deles saiu correndo para o meio de um matagal. O outro permaneceu no local, passou por abordagem e foi identificado.

Enquanto realizavam os procedimentos, os policiais escutaram pedidos de socorro da vítima, vindos do interior de uma área de mata.

Os agentes se deslocaram até o local e encontraram a mulher, que aparentava nervosismo e estava com sangramento na boca. A vítima contou que sofreu violência sexual e foi agredida pelos dois homens.

Além disso, informou que os suspeitos levaram R$ 250 que ela carregava. A mulher relatou que tentou resistir à investida e chegou a rasgar a camiseta de um dos suspeitos, detalhe notado pelos policiais durante a conversa com o homem.

A equipe deu voz de prisão ao suspeito, que foi encaminhado para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), sem lesões aparentes, para os procedimentos legais.

Violência

Conforme dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), com mais esse registro, esta é a 58ª vítima de violência sexual no mês de agosto em Mato Grosso do Sul.

Em 2025, de janeiro a agosto, o Estado registrou 1.211 vítimas de estupro. O mês com maior índice de incidência desse crime foi março, que teve 187 vítimas.

No recorte por municípios, Campo Grande registrou, até esta segunda-feira (18), 312 crimes desse tipo. Confira outros municípios:

  • Corumbá: 37
  • Dourados: 124
  • Três Lagoas: 52
Crédito: Sejusp

