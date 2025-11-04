Reabertura do Parque das Nações acontece 48 horas após temporal

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Aproximadamente 48 horas após o fechamento, o Paque das Nações Indígenas de Campo Grande, será reaberto nesta terça-feira (4), a partir das 14h. A informação foi confirmada ao Correio do Estado pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), que administra o parque.

Um dos principais pontos turísticos de Campo Grande estava fechado desde o final da tarde de domingo (2), após um forte temporal atingir a cidade e causar estragos em um dos principais pontos turísticos da Capital, como queda de árvores e falta de energia.

Ainda ontem (3), o Correio do Estado informou que o parque estava fechado para reparos após os estragos da chuva. O local ficou interditado temporariamente porque árvores e fios de energia estavam caídos lá dentro causando risco à vida.

Inicialmente, a informação era de que o parque reabrisse normalmente à população na manhã terça-feira (4), mas diferente disso, dezenas de visitantes chegaram ao local e viram os portões fechados. A reabertura está marcada para às 14h.

O parque é muito frequentado pelos campo-grandensses para a prática de exercicícios físicos, passeios, além de ser um ponto de diversão para crianças.

Árvore caída na Avenida Afonso Pena - FOTO: Marcelo Victor

Cabe ressaltar que, o Parque das Nações Indígenas fica localizado nos Altos da Avenida Afonso Pena, que também teve estragos causados pelo temporal do último domingo (2).

Neiva Silva Lopes, de 61 anos, é empresária dona de um trailer de lanches na região e teve um prejuízo estimado em R$ 10 mil causado pelo vendaval. Ela estava em pleno atendimento quando foi surpreendida pela chegada do temporal, chuva essa tão forte que foi capaz de arrastar sua tenda para longe.

Vento forte levou a tenda da Central Lanches causando prejuízo de R$ 10 mil - FOTO: Marcelo Victor

"Estávamos aqui na hora da chuva, estava cheio de cliente e foi desesperador, o tempo fechou muito rápido", relembra ela, que só viu o fornecimento da luz elétrica ser restabelecido por volta de 08h de segunda-feira (03).

