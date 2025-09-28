Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

CAMPO GRANDE

Reajuste de táxi entra em vigor, mas vai demorar um mês para começar a valer

Agereg reajustou a tarifa do táxi em 15% em Campo Grande, mas, novo valor ainda não está rodando

Naiara Camargo

Naiara Camargo

28/09/2025 - 09h15
Reajuste do serviço de táxi foi reajustado em Campo Grande, mas ainda não está valendo. Na teoria, o novo valor já está em vigor, mas, na prática, ainda não.

Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG), por meio da Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos (Agereg), reajustou a tarifa do táxi, em 15%, na Capital. O valor não era reajustado desde 2022.

A portaria, atualizando o novo percentual, foi publicada em 12 de setembro em edição extra do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande).

Confira os valores detalhados:

  • Bandeira I (quilômetro rodado): reajuste de 15%, passando a R$ 3,86
  • Bandeira II (quilômetro rodado): reajuste de 15%, passando a R$ 4,41
  • Volume transportado com dimensões superiores a 70 cm x 40 cm x 20 cm: reajuste de 15%, passando a R$ 0,46 (quarenta e seis centavos)
  • Reajuste de 11,11% para a bandeirada do Táxi Comum, fixada em R$ 5,00
  • Reajuste de 5,14% para a bandeirada do Táxi Aeroporto, fixada em R$ 9,00
  • Tarifa técnica da hora parada, perfaz o valor de R$ 30,91

Para os novos valores começarem a valer de fato, é necessário alguns trâmites burocráticos que podem demorar cerca de um mês:

  • Solicitar a nova memória à fábrica
  • Solicitar selo do Inmetro
  • Atualizar a memória dos taxímetros de cada alvará de táxi

Segundo o presidente do sindicato dos taxistas, Flávio Panissa, o novo preço vai começar a circular em um mês, após todos os taxímetros serem atualizados com o novo valor da bandeira.

Cor do táxi em Campo Grande (MS) é branco. Foto: Gerson Oliveira

“A tarifa, quando é modificada, tem vigor de imediato. No entanto, depois que entra em vigor, a gente pede a memória para a fábrica e a fábrica encaminha. Essa memória chegou na sexta-feira [19 de setembro], a gente precisa pedir selo do INMETRO, então é um pouco burocrático e demorado ainda. Vai um mês ainda mais ou menos para o valor novo passar a circular. Eu acho que não tem nem 10 carros que colocaram ainda o preço novo”, explicou Panissa ao Correio do Estado.

Taxista, Valdirene Alves, trabalha em um ponto na esquina das ruas 14 de Julho x Marechal Rondon e afirma que o reajuste foi necessário e justo.

“Concordo com o reajuste, foi justo e é o que estávamos pedindo. Pagamos vários impostos e precisamos que esse dinheiro retorne para nós em forma de valorização do nosso trabalho”, pontuou.

TÁXI x UBER

Táxi, automóvel destinado ao transporte de passageiros e provido de taxímetro, foi monopólio até março de 2015 em Campo Grande. Com a chegada do transporte por aplicativo, concorre com Uber, 99 POP, Indrive e Urban há 10 anos consecutivos.

Desde então, o número de alvarás e o movimento caíram proporcionalmente à chegada do transporte por aplicativo na Capital e interior.

Os municípios que possuem transporte por aplicativo em Mato Grosso do Sul são Campo Grande, Ponta Porã, Dourados, Rio Brilhante, Três Lagoas, Corumbá, Paranaíba, Costa Rica, Nova Andradina e Naviraí.

De acordo com Panissa, existem 400 alvarás de táxis ativos em Campo Grande no ano de 2025. Na Capital, é padronizado da cor branca.

Segundo o presidente da Aplic-MS, Paulo Pinheiro, existem 62 mil motoristas de aplicativo e 350 mil-500 mil usuários/passageiros em Mato Grosso do Sul. Qualquer veículo (com menos de 10 anos de fabricação), de qualquer cor, pode se tornar Uber.

Em Campo Grande, existia uma "rixa" - ou, talvez, ainda exista nos dias atuais - entre Uber x Táxi. Por ser mais barato, o transporte por aplicativo "tomou" os passageiros do táxi, o que provocou indignação e revolta entre os taxistas.

Por outro lado, em determinada época, o usuário começou a "pegar raiva" do Uber e migrou para o táxi, em razão dos diversos cancelamentos e preços dinâmicos da plataforma. Por fim, ambos têm, sua clientela e passageiros e perduram até os dias atuais.

Previsão do tempo

Confira a previsão do tempo para hoje (28) em Campo Grande e demais regiões de Mato Grosso do Sul

Calor e umidade podem trazer chuva para algumas regiões do estado

28/09/2025 04h30

Gerson Oliveira / Correio do Estado

Neste domingo (28), a previsão indica sol com variação de nebulosidade. No entanto, nas regiões Pantaneira, Sudoeste e Sul, há condições para aumento da nebulosidade ao longo do dia, com possibilidade de chuvas de intensidade fraca a moderada. Em pontos isolados, não se descarta a ocorrência de tempestades, acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Essa situação meteorológica é resultado do intenso transporte de calor e umidade, associado à atuação de áreas de baixa pressão atmosférica.

Estão previstas mínimas entre 18°C e 20°C e máximas entre 24°C e 32°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados.

Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 21°C e 26°C e máximas entre 27°C e 35°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte os termômetros devem registrar mínimas entre 19°C e 24°C e máximas entre 34/C e 37°C.

Em Campo Grande estão previstas mínimas entre 23°C e 25°C e máximas entre 32°C e 34°C.

Os ventos atuam do quadrante norte e giram para o quadrante sul, com valores entre 40 km/h e 60 km/h. Pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

Confira abaixo a previsão do tempo para cada região do estado: 

  • Para Campo Grande, estão previstas temperatura mínima de 24°C e máxima de 32°C. 
  • A região do Pantanal deve registrar temperaturas entre 25°C e 35°C. Deve chover.
  • Em Porto Murtinho é esperada a mínima de 21°C e a máxima de 27°C. Pode chover.
  • O Norte do estado deve registrar temperatura mínima de 22°C e máxima de 37°C. Pode chover.
  • As cidades da região do Bolsão, no leste do estado, terão temperaturas entre 19°C e 35°C. 
  • Anaurilândia terá mínima de 21°C e máxima de 28°C. 
  • A região da Grande Dourados deve registrar mínima de 19°C e máxima de 28°C. 
  • Estão previstas para Ponta Porã temperaturas entre 18°C e 24°C. Pode chover.
  • Já a região de Iguatemi terá temperatura mínima de 18°C e máxima de 27°C. Deve chover.

Cidades

IML libera corpo de idoso que morreu carbonizado em acidente na BR-262

Três meses após o acidente em que dois veículos de passeio bateram frontalmente contra uma carreta carregada de carvão que pegou fogo, o corpo da vítima foi identificado

27/09/2025 16h33

Crédito: A Princesinha News

O corpo do idoso, identificado como Clélio Machado, de 77 anos, que morreu carbonizado em um grave acidente no dia 28 de julho deste ano, foi liberado pelo Núcleo Regional de Medicina Legal de Aquidauana.

Clélio estava a bordo de um dos dois veículos de passeio que colidiram frontalmente contra uma carreta carregada de carvão, que pegou fogo, na BR-262, entre as cidades de Aquidauana e Miranda, na região do Pantanal de Mato Grosso do Sul.

Devido ao estado do corpo, foi necessário realizar mais testes pela Polícia Científica, que levaram à confirmação da identificação da vítima três meses após o acidente.

Segundo informações do site A Princesinha News, na sexta-feira (26) o laudo conclusivo foi emitido; com isso, o corpo foi liberado para os familiares, dando início ao trâmite do sepultamento.

A polícia segue investigando as circunstâncias do acidente.

Relembre

A colisão envolveu uma carreta e dois veículos de passeio. Os três veículos pegaram fogo, e as mortes foram confirmadas somente depois que os bombeiros conseguiram controlar as chamas, segundo informações do site Princezinha News, de Aquidauana.

Até o início da noite, não havia informações precisas sobre o responsável pela tragédia, mas nas imagens é possível ver que a carreta ficou parada na sua faixa de rolamento e parcialmente no acostamento.

Os carros de passeio, por sua vez, ficaram na outra pista, indicando que o acidente possivelmente foi resultado de uma ultrapassagem mal-sucedida de um dos motoristas. No local, existe faixa contínua, indicando a proibição de ultrapassagens.

O caminhão transportava carvão vegetal, o que contribuiu para que as chamas demorassem a ser controladas.

Os veículos pegaram fogo logo após a colisão, deixando a rodovia completamente interditada nos dois sentidos. Uma longa fila de carros se formou na região, enquanto equipes de resgate, Polícia Rodoviária Federal e perícia trabalhavam no local para controlar a situação e apurar as causas da tragédia.

** Colaborou Nery Kaspary

