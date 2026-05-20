Recapeamento iniciado há 10 meses é reajustado em 43,6% pela Agesul

Rodovia estava tomada pelos buracos e desde agosto do ano passado está passado por obras de recuperação próximo da fábrica da Arauco

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Menos de dez meses depois de assinar contrato R$ 23,98 milhões para recapeamento de 48 quilômetros da MS-377, em Inocência, o Governo do Estado publicou nesta quarta-feira (20) reajuste de 43,6% no contrato, que passou para R$ 34,45 milhões.

Nos últimos 12 meses, o INCC (Índice Nacional de Custo da Construção) acumula alta bem menor, da ordem de 6,3%. Porém, os ataques dos Estados Unidos ao Irã, que começaram em 28 de fevereiro, provocaram alta nas cotações do petróleo e o chamado cimento asfáltico, que tem o petróleo como um dos principais ingredientes, subiu em torno de 17% desde então.

E, como o recapeamento é basicamente feito com este produto, as empreiteiras que atuam no setor de pavimentação já avisaram aos governantes que vão pedir reequilíbrio dos contratos, sob risco de abandonarem as obras.

O vencedor desta licitação foi a empreiteira Transenge Engenharia e Construção, que inicialmene se ofereceu para fazer o recapeamento por R$ 23.987.006,67, uma redução de R$ 253 mil em relação ao valor máximo estipulado pela Agesul. O contrato foi assinado em 30 de julho do ano passado.

As outras quatro participantes do certame que chegaram à fase de oferta de propostas financeiras nem mesmo ofereceram desconto e a Transenge venceu com deságio mínimo. Mas, semanas depois, em agosto, já conseguiu um acréscimo de R$ 980,2 mil no valor do contrato.

A MS-377 liga Água Clara a Inocência, mas o trecho que está sendo recapeado começa nas imediações do canteiro de obras da fábrica de celulose da Arauco e se estende até a MS-112, próximo da área urbana de Inocência.

Inicialmente o Governo do Estado havia anunciado que faria o recapeamento deste trecho em concreto, já que ele possivelmente seria utilizado para escoamento das 3,5 milhões de toneladas de celulose que a Arauco deve produzir por ano a partir do final de 2027.

Mas, como a Arauco está construindo 54 quilômetros de um ramal ferroviário para conectar a indústria à Ferronorte, a administração estadual optou por fazer o recapeamento convencional.

BURAQUEIRA

O trecho estava tomado por buracos e a Agesul chegou a ser acionada judicialmente, em janeiro deste ano, para que seja responsabilizada a cobrir os prejuízos sofridos por um caminhoneiro que se envolveu em um grave acidente no dia 18 de outubro de 2024.

Na ação judicial, a Conecta Truck, uma espécie de cooperativa de caminhoneiros, alega que o acidente envolvendo seu associado ocorreu única e exclusivamente por conta dos buracos e da falta de acostamento na rodovia.

Conforme o boletim de ocorrência anexado ao processo, os pneus de uma caminhonete Ford Ranger estouraram quando ele passou por um buraco. Por conta disso, o motorista perdeu o controle da direção e bateu na lateral de uma carreta.

Trecho que está em obras é o que aparece no cículo pontilhado em azul

Na sequência, a caminhonete bateu de frente com outra carreta. No mesmo instante, um terceiro caminhão acabou batendo na traseira desta carreta. Os caminhoneiros saíram ilesos, mas o condutor da caminhonete foi inicialmente levado ao hospital de Inocência e depois transferido para a Santa Casa de Campo Grande por conta da gravidade dos ferimentos.

Em janeiro deste ano, a seguradora de um destes caminhões passou a exigir judicialmente a indenização de R$ 159.019,87, além de juros, correção monetária e custas processuais. A colisão aconteceu na altura do km-123, entre a cidade de Inocência e o local onde está sendo construída a fábrica de celulose da Arauco.

"O veículo protegido pela Autora, conduzido de forma regular e prudente, acabou por colidir na parte traseira do último veículo da composição à sua frente, não por imprudência ou culpa de seu condutor, mas pela impossibilidade material de evitar o impacto, diante da cadeia de eventos provocada pela deficiente conservação da via pública e pela ausência de acostamento que permitisse qualquer alternativa segura", diz a seguradora.

Mas, apesar de a Arauco estar preparando o escoamento da celulose pela ferrovia, todo o movimento gerado pela construção da fábrica passa pela MS-377. E, boa parte da matéria prima que será processada na indústria chegará à fábrica por esta estrada.

Além disso, a rodovia é a única rota de escoamento de toda a celulose produzida pela Suzano em Ribas do Rio Pardo. São em torno de 150 carretas diariamente seguindo em direção ao terminal intermodal que a empresa construiu em Inocência.