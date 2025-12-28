Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Recesso judiciário dá fôlego à prefeitura que pode virar ano com nova greve

Administração municipal está sob ameaça de nova paralisação trabalhista já no início de 2026

Alison Silva

28/12/2025 - 15h45
Em meio às festas de fim de ano, o recesso judiciário concedeu indiretamente à Prefeitura de Campo Grande maior prazo para rever as condições que possibilitam nova paralisação, desta vez, envolvendo os dentistas servidores do município, que podem entrar em greve já em janeiro próximo.

Imbróglio antigo, a categoria reivindica os pagamentos sobre o plano de cargos e carreira, provisionados judicialmente desde junho deste ano. 

No último dia 19, a Justiça indeferiu o pedido da prefeitura que pediu maior prazo para quitar os pagamentos devidos, além disso, majorou a multa cominatoria, fixada em R$ 3 mil por dia, em nome da prefeita Adriane Lopes (PP), bem como estabeleceu prazo de 15 dias para que a administração quitasse os reajustes, pendentes desde 2022, prazo que vence já no início de 2026. 

"Os impetrados tiveram tempo mais do que suficiente para tanto, sobretudo considerando que estão na posse dos documentos necessários à implementação das medidas necessárias por esse juízo desde meados de julho", destacou a decisão. 

Apesar dos prazos, cabe destacar que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) mantém o recesso forense até o próximo dia 6 de janeiro de 2026, o que pesa em favor da prefeitura. Durante esse tempo, ficam suspensas as publicações de decisões, sentenças e acórdãos, além das intimações de partes e advogados. Logo após o recesso, entre os dias 7 e 20 de janeiro, os prazos processuais observarão regras específicas determinadas pela legislação, prazos que permanecem suspensos até o dia 21 de janeiro. 

Histórico

Sob pena de multa diária de R$ 50 mil, a greve dos dentistas de Campo Grande, com início previsto para a última quarta-feira (17), foi temporariamente suspensa pela Justiça.  A suspensão do movimento grevista foi deliberada em assembleia realizada pela categoria. 

A paralisação dos cirurgiões-dentistas da rede pública municipal, que suspenderia por 30 dias os atendimentos em 44 postos de saúde da Capital, foi barrada judicialmente após um parecer favorável à prefeitura, decisão que sustenta a multa contra os sindicalistas. 

Apesar da interrupção temporária do movimento paredista, o desembargador Luiz Tadeu Barbosa Silva confirmou que a Prefeitura de Campo Grande não está cumprindo as decisões judiciais, e a Justiça pode considerar o movimento grevista legítimo, caso a administração municipal não "entre na linha". Ou seja, na prática, o parecer apenas postergou a paralisação desta semana.

O desembargador confirmou que as decisões judiciais em favor dos sindicalistas não vêm sendo cumpridas de forma célere pela Prefeitura de Campo Grande, com registros de "dilação, advertências judiciais e imposições de medidas coercitivas no juízo de origem". 

"Nossa categoria respeita a Justiça, por isso decidimos suspender a paralisação, isso não significa que abrimos mão dos nossos direitos, nem que vamos recuar. Continuamos em estado de greve, cobrando que a Prefeita cumpra a ordem judicial para fazer o reposicionamento do plano de cargos e carreiras", informou o presidente do Sioms, David Chadid.

Na ocasião, Chadid reforçou a legalidade do movimento. "Nós temos a convicção de que nosso movimento é legítimo e legal, pois seguimos todos os trâmites que a lei de greve determina, então nosso advogado pediu reconsideração da Justiça, demonstrando por meio de documentos que estamos fazendo o correto", pontuou.

Imbróglio

No dia 15 de dezembro, o juiz da 1ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos, Ariovaldo Nantes Corrêa, negou mais prazo para a implementação do reposicionamento do plano de cargos e carreira, determinando que em 15 dias a gestão municipal cumprisse os pagamentos sobre o plano de cargos e carreira da categoria, sob pena de triplicar a multa ao Executivo Municipal - o que já ocorre -  em caso de descumprimento, advertindo a prefeita, em caso de desobediência. 

"Ficando desde já advertidos de que o descumprimento injustificado da ordem judicial implicará na incidência das penas de litigância de má-fé sem prejuízo da responsabilização do gestor por crime de desobediência nos termos do que dispõe o artigo 26 da Lei nº 12.016/2009", advertiu o juiz.

Cabe destacar que, conforme previsto em Diário Oficial, a administração municipal  deve entrar de recesso entre 22 a 26 de dezembro e  29 de dezembro a 2 de janeiro de 2026, em virtude das festividades de fim de ano. As partes tentam um acordo há mais de um mês. 

PERIGO

Rodovias de MS registram 14,5 mil condutores sem CNH este ano

Condutores sem carteira é uma das principais justificativas do governo federal pela mudança nas regras para obtenção do documento

28/12/2025 14h30

Detran-MS flagrou mais de 14,5 mil condutores sem CNH nas rodovias em 2025

Detran-MS flagrou mais de 14,5 mil condutores sem CNH nas rodovias em 2025 Gerson Oliveira / Correio do Estado

As rodovias de Mato Grosso do Sul estão recheadas de motoristas sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Pelo menos, é o que dizem dados do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS), que flagrou mais de 14,5 mil condutores sem o documento este ano nas estradas do Estado.

Levantamento feito pelo grupo de Gerência Especial de Fiscalização e Patrulhamento Viário (GPAV) também mostra que cerca de 41 mil veículos foram abordados e mais de 40 mil bafômetros - procedimento que mede a concentração de álcool no ar exalado para fiscalizar motoristas.

Porém, dentre as infrações que mais preocupam as autoridades de trânsito sul-mato-grossenses, o levantamento cita: falar ao celular dirigindo, manusear o celular enquanto dirige, ultrapassar em faixa contínua e transportar crianças de modo que não estejam em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Com quatro unidades operacionais pelo território (Campo Grande, Dourados, Aquidauana e Naviraí), Ruben Ajala, gerente de Fiscalização e Patrulhamento Viário do Detran-MS, fez um balanço deste ano e já projetou como serão os próximos 365 dias.

"Nós verificamos que foi muito positivo o nosso trabalho onde conseguimos ampliar o nosso leque de atuação no estado e isso está corroborando para uma nova unidade operacional em 2026 que vai ser em Nova Andradina. Vamos continuar o trabalho árduo de educação e fiscalização para que garanta a vida das pessoas nas vias públicas", disse.

Mais números

De acordo com o portal de estatísticas do Detran-MS, de 2021 até agora, foram identificados 68.882 motoristas dirigindo sem CNH no Estado, sendo 23.201 somente em Campo Grande.

A cerca de três dias para a virada do ano, já foram registrados 15.893 motoristas sem CNH (6.040 na Capital), dados semelhantes aos do ano passado, com 16.718 motoristas em Mato Grosso do Sul e 5.816 na Capital.

CNH do Brasil

Entre as principais justificativas para a mudança na legislação está o número de condutores flagrados sem o documento e a quantidade de pessoas aptas a terem a CNH que não conseguem em razão do alto preço do processo, que conta com exames, taxas e provas.

As novas medidas anunciadas pelo governo federal tornam o documento mais barato e acessível, cortando até 80% dos custos do processo para tirar a carteira. Uma das novas determinações é a retirada da obrigatoriedade da autoescola, o que levantou debates entre especialistas de trânsito.

Além disso, as aulas teóricas serão gratuitas e disponibilizadas pelo Ministério dos Transportes. Sobre as aulas para a prova prática, serão 2 horas-aula antes eram 20 horas-aula , e candidato vai ter o poder de escolher entre autoescolas tradicionais, instrutores autônomos credenciados ou preparações personalizadas.

A União também editou uma medida provisória (MP) que beneficia motoristas que não cometem infrações, tirando a necessidade de pagar taxas de renovação do documento. Portanto, a renovação agora será feita automaticamente e sem custos.

Em Mato Grosso do Sul, a retirada da obrigatoriedade para pagamento das taxas de renovação significa uma economia de quase R$ 380 para o condutor sem atividade remunerada e de cerca de R$ 576 para os que a exercem.

Para Rudel Trindade, diretor-presidente do Detran-MS, a nova legislação trará um impacto positivo.

"Eu acho que isso [as mudanças] vai favorecer muita gente. A gente tem acompanhado principalmente a questão dos motociclistas. A grande maioria dos motociclistas que se acidentam fatalmente não tem CNH. Esse fato de o cidadão não ter CNH por conta de custo e burocracia é injusto. Então, acho que isso vai beneficiar", disse.

Segundo divulgação do órgão, com base nos dados da a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), desde o dia 9 de dezembro, quando o Diário Oficial da União publicou a Resolução nº 1.020 do Contran, Mato Grosso do Sul possui 21,3 mil requerimentos pelo aplicativo CNH do Brasil.

Detalhando os requerimentos, 79,2% são para categoria AB (motocicletas e carros), 17,7% para categoria B (carros de até 3,5 mil kg e com capacidade para até 8 passageiros), e 3% para categoria A (veículos motorizados de duas ou três rodas, como motocicletas, motonetas, ciclomotores e triciclos).

Inclusive, dia 23, duas semanas depois do lançamento da CNH do Brasil, foi divulgado o primeiro habilitado dentro dos novos moldes em MS, trata-se de Bruno Amorim Gonçalo, de 29 anos.

Cidades

Vereador que destruiu isopor de vendedor ambulante diz que "perdeu a cabeça"

Por meio das redes sociais, o parlamentar lamentou o ocorrido e alegou que "perdeu a cabeça" por ter envolvido sua família

28/12/2025 13h44

O vereador Elinho Jr. (PP) publicou, por meio das redes sociais, um vídeo neste domingo (28) após se envolver em uma confusão com um vendedor ambulante e quebrar o isopor do trabalhador em Corumbá, município localizado a 426 quilômetros de Campo Grande.

No fim da tarde de sábado (27), um vendedor publicou um vídeo nas redes sociais no qual alega que a proprietária de um comércio, esposa do vereador, teria supostamente proibido que ele vendesse salgados no local.

Instantes depois, o vereador Elinho aparece nas imagens dizendo: “Tem que filmar eu, que sou o dono”. Em determinado momento, ele chama o ambulante de “porcaria”.

Enquanto o trabalhador começa a se afastar, o isopor acaba sendo destruído pelo parlamentar.

O episódio ocorreu na Rua Delamare, em frente a um comércio da família do vereador. Segundo o site Diário Corumbaense, consta no boletim de ocorrência que o homem que registrou as imagens teve de deixar o local após ser expulso.

Já o vereador informou que foi chamado pela esposa porque o vendedor estaria filmando a loja e publicando vídeos nas redes sociais.

No Instagram, Elinho afirmou que poderia ter agido de outra forma e chegou a pedir desculpas, justificando que a situação ocorreu por “ter mexido com a família dele”.

“Quero aqui falar com calma e verdade sobre tudo o que aconteceu ontem na frente da minha empresa. Em um momento de raiva, gente, perdi a cabeça. Errei na forma como agi, eu assumo isso, mas antes do vídeo começar a ser gravado houve ofensas direcionadas à minha esposa. E quando mexe com a família da gente, a emoção fala mais alto. A gente age errado. Ainda assim, eu sei que deveria ter agido diferente. Por isso, peço desculpas pela minha reação. Não é assim que eu acredito que as coisas tenham que se resolver, mas aconteceu. Como sou homem, trabalhador, pai de família e sempre vivi respeitando as pessoas, é isso que quero dizer a vocês. E não é esse episódio que define quem eu sou, como conduzo minha vida. A situação já foi resolvida com o vendedor ambulante, foi tudo tratado da melhor maneira possível, mas senti a necessidade de vir aqui esclarecer tudo o que aconteceu”, disse o vereador.

Assista ao vídeo
 

 

 

