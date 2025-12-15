Greve: dentistas suspendem atendimentos em 44 postos de saúde da Capital

Por unanimidade, os dentistas que trabalham na Prefeitura de Campo Grande suspenderam por 30 dias os atendimentos em 44 postos de saúde da Capital, paralisação que se inicia já nesta quarta-feira (17).
A decisão da categoria acontece após a Prefeitura de Campo Grande descumprir as decisões judiciais referentes ao reposicionamento do Plano de Cargos, Carreira, além de reivindicações sobre a falta de condições de trabalho nas unidades de saúde da capital.
A categoria afirma que o movimento é consequência do descumprimento, por parte da gestão municipal, do prazo judicial para efetivar o reposicionamento salarial determinado pela Justiça, decisão já confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Desde maio deste ano, os profissionais buscam reaver ajustes salariais que ficam entre 15% e 68%.
Presidente do Sindicato dos Odontologistas de Mato Grosso do Sul (Sioms) David Chadid destacou que várias foram as tentativas de acordo com o município.
"As propostas apresentadas (pela prefeitura) não atendem os interesses da categoria, que além de exigir o cumprimento das decisões judiciais, também precisam de melhores condições de trabalho para o atendimento da população", declarou.
Cabe destacar que, nas últimas semanas, sindicalistas e membros do Comitê de Saúde da Capital sentaram-se para discutir os ajustes já previstos por lei, entretanto, a administração municipal não apresentou propostas aprovadas pelos sindicalistas.
Com isso, 71 dos 168 profissionais seguem trabalhando. Atendimentos ambulatoriais eletivos serão mantidos.
"Esse movimento paredista visa garantir o cumprimento dos direitos legalmente reafirmados por processos judiciais e que não estão sendo cumpridos", declarou o presidente em ofício encaminhado ao Ministério Público do Trabalho nesta segunda-feira (15).
Paralisação
Apesar da suspensão em grande parte dos pontos de atendimento, os profissionais garantiram mais de 50% de funcionamento do setor odontologico da Capital, de forma que a população não fique desassistida.
"Legalmente seria necessário manter 30% do atendimento, mas optamos por 50% em consideração à população, que já está sofrendo com a falta de insumos e equipamentos para os atendimentos odontológicos, que não estão sendo fornecidos pela gestão", pontuou o presidente.
David Chadid também garantiu que todos os casos de urgência e emergência serão atendidos. "Todo o processo de paralisação cumpre rigorosamente o que está preconizado por lei. Estaremos atendendo esses casos e remanejando os demais". E acrescentou: "Pedindo a compreensão da população neste momento, pois nos falta o básico para trabalhar, como é o caso dos compressores, que há muito tempo estamos denunciando."
O presidente reforçou que para que não haja greve será necessário o imediato cumprimento das decisões judiciais.
Imbróglio
O descumprimento da liminar que garante a progressão vertical da carreira foi considerado o estopim para a paralisação, uma vez que, segundo o sindicato, os profissionais estão há três anos sem atualização salarial e a não regulamentação do auxílio-alimentação.
Entre os pedidos, os sindicalistas querem a implementação a partir de abril de 2026 de auxílio alimentação de R$ 800, além de reposição de 15% sobre os pagamentos de plantões a partir de setembro do próximo ano - sendo os dois últimos pedidos escalonados em duas parcelas.
Além de reposições salariais, a categoria também está pedindo melhores condições de trabalho. Recentemente, cerca de 100 dentistas relataram condições precárias de trabalho nas unidades municipais de saúde, incluindo compressores quebrados, falta de insumos básicos, como luvas e rolinhos de algodão, além da pressão crescente sobre os profissionais, fatores que, segundo o sindicato, impactam diretamente a qualidade do atendimento à população.
Pontos que seguem em funcionamento
DISTRITO ANHANDUIZINHO
- CF Dr. Mauro Rogério de Barros Wanderley - Iracy Coelho
- USF Paulo Coelho Machado
- USF Dr. Wagner Jorge Bortotto Garcia - Mário Covas
- USF Dr. Jorge David Nasser-Jockey Club
- USF Nova Esperança
- USF Dr. Olimpio Cavalheiro - COHAB
- USF Dom Antônio Barbosa
- USF Los Angeles
- USF Macaúbas
Subtotal: 9 unidades - 20 profissionais
DISTRITO BANDEIRA
- USF Dr. Germano Barros de Souza - Universitário
- USF Dra. Maria José de Pauli - Três Barras
- USF Maria Aparecida Pedrossian - MAPE
- USF Edson Quintino Mendes - Jardim Itamaracá
- USF Moreninha
Subtotal: 5 unidades-13 profissionais
DISTRITO CENTRO
- USF Vila Carvalho - Dr. Pedro Nango Dobashi
Subtotal: 1 unidade - 1 profissional
DISTRITO SEGREDO
- CF Dra. Márcia Guedes de Sá Earp - Nova Lima
- USF Dr. Fernando de Arruda Torres - José Tavares
- USF Mestre José Alberto Veronese - Jardim Seminário (Policlín
- USF Vida Nova
Subtotal: 4 unidades - 9 profissionais
DISTRITO LAGOA
- USF Or. Alberto Neder - Calçara
- USF Dr. Hirose Adania - Bonança
- USF Alfredo Neder-Coophavila II
- USF Portal Calobá
- USF Santa Emilia
- USF Dr. Hélio Martins Coelho-Jardim Batistão
Subtotal: 6 unidades-14 profissionais
DISTRITO IMBIRUSSU
-
USF Dr. Sumie Ikeda Rodrigues - Serradinho
-
USF Albino Coimbra Filho - Santa Carmélia
Subtotal: 3 unidades - 9 profissionais
DISTRITO PROSA
- USF JD Marabá
- USF JD Noroeste
Subtotal: 2 unidades - 6 profissionais
UNIDADE COM PARALISAÇÃO PARCIAL
- USF Aero Itália-1 profissional
Saiba*
Nas 44 unidades de saúde em que as atividades serão suspensas, contratados e residentes seguirão trabalhando.