Rede Estadual: 190 mil alunos voltam às aulas, sendo 111 mil em período integral

Ano letivo 2026 teve início na Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul (REE-MS).

190 mil alunos, sendo 180 mil da zona urbana e 10 mil da zona rural, voltam às aulas nesta segunda-feira (9), em 352 escolas estaduais, nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul.

Dos 180 mil, 111.600 (62%) estudam em tempo integral. Ao todo 32 mil servidores (professores, colaboradores e coordenadores) também já estão na ativa para mais um ano letivo.

Os alunos que estudam em período integral recebem três refeições diárias: café da manhã, almoço e lanche da tarde. Já os alunos que estudam em apenas um período recebem uma refeição: café da manhã.

Os alunos começaram o ano com kit escolar e uniforme novo. O kit compõe lápis de cor, canetinhas, borracha, apontador, caderno e régua. A entrega iniciou na semana do Natal.

De acordo com o secretário de educação, Hélio Daher, uma escola reformada é entregue a cada seis dias em Mato Grosso do Sul.

Para este ano, a novidade é que mais três escolas estão sendo construídas e serão entregues em Ponta Porã, Campo Grande e Ribas do Rio Pardo, ainda nesta semana.

Campo Grande: Escola Estadual Vereador Cristóvão Silveira, localizada no Jardim Noroeste, oferece Ensino Fundamental – Anos Finais (8º e 9º anos), Ensino Médio, Educação Profissional e Educação de Jovens e Adultos (EJA) Mulher

Ribas do Rio Pardo: Escola Estadual Professora Maria Augusta Costa Ramos da Silva conta com turmas de Ensino Fundamental – Anos Iniciais (4º e 5º anos), Ensino Fundamental – Anos Finais, Ensino Médio e Educação Profissional

Ponta Porã: Escola Estadual Professor Adir Teixeira de Oliveira oferece turmas de Ensino Fundamental – Anos Finais, Ensino Médio e Educação Profissional

“O retorno dos estudantes às escolas representa a concretização de todo o planejamento construído durante a Jornada Formativa. É um momento de acolhimento, de retomada da rotina escolar e de reafirmação do nosso compromisso com a aprendizagem, com a equidade e com a qualidade do Ensino Público em Mato Grosso do Sul”, afirmou Daher.

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, acompanhou o início do ano letivo pessoalmente, na manhã desta segunda-feira (9), na Escola Estadual Maestro Frederico Liebermann, localizada na avenida Monte Castelo, número 50, bairro Monte Castelo, em Campo Grande.

Durante a visita, o governador vistoriou a escola, interagiu com alunos e professores, olhou uniformes e ainda comeu chipa.

Riedel destacou que um conjunto de esforços é necessário para que o aluno tenha um ensino de qualidade.

“Alunos têm acesso a três refeições, tem um ensino de qualidade, tem material moderno, como a gente viu ali no laboratório, tem equipamento, tem profissionais capacitados e motivados, sem dúvida nenhuma essa equação é fundamental para o nosso desenvolvimento”, pontuou o governador.

MATRÍCULA

O período de matrículas da Rede Estadual de Ensino foi aberto em novembro de 2025 e seguiu até as primeiras semanas de 2026.

Mas, para quem ainda tem interesse em ser aluno, pode participar de um processo conhecido como “autodesignação”.

A etapa permanece aberta durante o ano todo, permitindo que pais/responsáveis preencham os dados e realizem as matrículas nas unidades com vagas disponíveis, conforme sistema da Central de Matrículas.

Interessados devem entrar em contato com a Central de Matrículas por meio:

Número: Do telefone 0800-647-0028 (telefone fixo) ou 3314-1212 (telefone celular)

Virtualmente: site da Matrícula Digital

Presencialmente: Central de Matrículas, localizada na rua Joaquim Murtinho, 2612, bairro Itanhangá Park, em Campo Grande. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30. Para o atendimento presencial nas demais regiões do Estado, deve-se procurar pela unidade escolar da Rede Estadual de Ensino mais próxima.

REE-MS

