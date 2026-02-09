Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

ANO LETIVO 2026

Rede Estadual: 190 mil alunos voltam às aulas, sendo 111 mil em período integral

Dos 190 mil, 180 mil estudam na área urbana e 10 mil na área rural

Naiara Camargo

Naiara Camargo

09/02/2026 - 09h50
Ano letivo 2026 teve início na Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul (REE-MS).

190 mil alunos, sendo 180 mil da zona urbana e 10 mil da zona rural, voltam às aulas nesta segunda-feira (9), em 352 escolas estaduais, nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul.

Dos 180 mil, 111.600 (62%) estudam em tempo integral. Ao todo 32 mil servidores (professores, colaboradores e coordenadores) também já estão na ativa para mais um ano letivo.

Os alunos que estudam em período integral recebem três refeições diárias: café da manhã, almoço e lanche da tarde. Já os alunos que estudam em apenas um período recebem uma refeição: café da manhã.

Os alunos começaram o ano com kit escolar e uniforme novo. O kit compõe lápis de cor, canetinhas, borracha, apontador, caderno e régua. A entrega iniciou na semana do Natal.

De acordo com o secretário de educação, Hélio Daher, uma escola reformada é entregue a cada seis dias em Mato Grosso do Sul.

Para este ano, a novidade é que mais três escolas estão sendo construídas e serão entregues em Ponta Porã, Campo Grande e Ribas do Rio Pardo, ainda nesta semana.

  • Campo Grande: Escola Estadual Vereador Cristóvão Silveira, localizada no Jardim Noroeste, oferece Ensino Fundamental – Anos Finais (8º e 9º anos), Ensino Médio, Educação Profissional e Educação de Jovens e Adultos (EJA) Mulher
  • Ribas do Rio Pardo: Escola Estadual Professora Maria Augusta Costa Ramos da Silva conta com turmas de Ensino Fundamental – Anos Iniciais (4º e 5º anos), Ensino Fundamental – Anos Finais, Ensino Médio e Educação Profissional
  • Ponta Porã: Escola Estadual Professor Adir Teixeira de Oliveira oferece turmas de Ensino Fundamental – Anos Finais, Ensino Médio e Educação Profissional

“O retorno dos estudantes às escolas representa a concretização de todo o planejamento construído durante a Jornada Formativa. É um momento de acolhimento, de retomada da rotina escolar e de reafirmação do nosso compromisso com a aprendizagem, com a equidade e com a qualidade do Ensino Público em Mato Grosso do Sul”, afirmou Daher.

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, acompanhou o início do ano letivo pessoalmente, na manhã desta segunda-feira (9), na Escola Estadual Maestro Frederico Liebermann, localizada na avenida Monte Castelo, número 50, bairro Monte Castelo, em Campo Grande.

Durante a visita, o governador vistoriou a escola, interagiu com alunos e professores, olhou uniformes e ainda comeu chipa.

Riedel destacou que um conjunto de esforços é necessário para que o aluno tenha um ensino de qualidade.

“Alunos têm acesso a três refeições, tem um ensino de qualidade, tem material moderno, como a gente viu ali no laboratório, tem equipamento, tem profissionais capacitados e motivados, sem dúvida nenhuma essa equação é fundamental para o nosso desenvolvimento”, pontuou o governador.

MATRÍCULA

O período de matrículas da Rede Estadual de Ensino foi aberto em novembro de 2025 e seguiu até as primeiras semanas de 2026.

Mas, para quem ainda tem interesse em ser aluno, pode participar de um processo conhecido como “autodesignação”.

A etapa permanece aberta durante o ano todo, permitindo que pais/responsáveis preencham os dados e realizem as matrículas nas unidades com vagas disponíveis, conforme sistema da Central de Matrículas.

Interessados devem entrar em contato com a Central de Matrículas por meio:

  • Número: Do telefone 0800-647-0028 (telefone fixo) ou 3314-1212 (telefone celular)
  • Virtualmente: site da Matrícula Digital
  • Presencialmente: Central de Matrículas, localizada na rua Joaquim Murtinho, 2612, bairro Itanhangá Park, em Campo Grande. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30. Para o atendimento presencial nas demais regiões do Estado, deve-se procurar pela unidade escolar da Rede Estadual de Ensino mais próxima.

REE-MS

A Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul (REE-MS) tem 190 mil alunos (180 mil da zona urbana e 10 mil da zona rural) e 32 mil servidores alocados em 352 escolas espalhadas pelos 79 municípios de MS.

Campo Grande

Bebê de dois anos é internado com convulsão após beber meia garrafa de catuaba

O caso será investigado como maus-tratos, abandono de incapaz e oferecimento de bebida alcoólica à criança

08/02/2026 17h30

Criança foi internada na CTI da Santa Casa

Criança foi internada na CTI da Santa Casa Foto: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Uma criança de 2 anos de idade foi internada em estado grave na Santa Casa de Campo Grande na noite deste sábado (7) após beber cerca de meia garrafa da bebida alcoólica catuaba e cair da cama. 

De acordo com o boletim de ocorrência, a criança deu entrada em uma unidade de saúde do bairro Coophavila II, em Campo Grande, apresentando convulsão, traumatismo cranioencefálico e sinais de intoxicação alcoólica durante a triagem.

 Segundo relato, a menina teve acesso à bebida dentro da residência, sem supervisão. Após o consumo, a criança ficou sonolenta e foi colocada para dormir. Pouco depois, ela caiu da cama e bateu a cabeça. 

Por causa da queda, a criança começou a apresentar tremores, reviramento de olhos e parou de responder à estímulos, sintomas que a levaram para a unidade de saúde. 

De acordo com os médicos, a menina apresentava traumatismo craniano com sinais de alarme, intoxicação alcoólica, hipoglicemia e crise convulsiva, apontando indícios de maus-tratos por negligência. A criança foi encaminhada para o Centro de Terapia Intensiva (CTI) da Santa Casa de Campo Grande.

A Polícia Militar foi acionada e, quando chegou ao local, a criança não estava mais acompanhada pela mãe, somente pela avó materna, que afirmou que a filha era usuária de álcool e drogas. 

Segundo ela, não sabe com quem a criança fica nos períodos em que a filha fica fora de casa, o que é recorrente. Relatou, ainda, que a residência onde a filha e neta moram é frequentada por usuários de drogas, com livre circulação de pessoas. 

A avó relatou que já havia acionado o Conselho Tutelar  outras vezes,mas não houve providências práticas.

A Polícia conseguiu localizar a mãe da criança na residência e foi levada para atendimento médico, já que apresentava ferimentos nos braços causados por faca e um trauma na perna esquerda. 

Ela relatou à equipe médica que teria sido agredida por pessoas que frequentam a residência e confessou ter ingerido bebida alcoólica e fumado maconha. 

O Conselho Tutelar foi acionado novamente e informou que a avó ficará responsável por acompanhar a criança durante a internação, mas não deve assumir a guarda da menor. 

A ocorrência será investigada como abandono de incapaz, maus-tratos e oferecimento de bebida alcoólica à criança. A lesão sofrida pela mãe também será investigada. 
 


 

PRF

Ibama intercepta carga irregular de madeira na BR-163 em MS

Foram identificadas divergências entre as espécies declaradas na guia florestal e as madeiras transportadas, o que incluía até mesmo um erro no nome científico de uma dessas espécimes

08/02/2026 17h00

Compilados indícios de que a documentação era falsa, a chance é que essa carga de madeira, na verdade, tenha sido extraída ilegalmente no Pará.

Compilados indícios de que a documentação era falsa, a chance é que essa carga de madeira, na verdade, tenha sido extraída ilegalmente no Pará. Reprodução/Divulgação/PRF

Com apoio da Polícia Rodoviária Federal, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) apreendeu uma carga irregular de madeira que, conforme divulgado hoje (08) pela PRF, foi apreendido há cerca de quatro dias em trecho sul-mato-grossense da BR-163. 

Segundo informações repassadas pela PRF, essa carga em questão, interceptada em trecho da BR-163 que passa por Rio Brilhante, era transportada sem a devida licença válida para que o transporte fosse feito.

Distante aproximadamente 161 quilômetros da Capital, os policiais abordaram o caminhão que era conduzido por um motorista de 35 anos, que afirmou aos agentes estar transportando cerca de 50 metros cúbicos de madeira serrada. 

Supostamente, esse carregamento teria origem o município mato-grossense de Santa Carmem, tendo como destino a cidade de Rio Grande (RS), uma viagem de aproximadamente 2.754 quilômetros de distância.

No primeiro momento, o motorista chegou a apresentar  uma nota fiscal e Guia Florestal que teriam sido emitidas no Mato Grosso, documentos esses que indicaram uma série de divergências que iam desde datas até as próprias espécies transportadas, bem como a origem da carga. 

Como se não bastasse, o homem sequer informava corretamente aos agentes o local e data que esse carregamento teria sido feito. 

A carga

Desconfiados das informações repassadas, as consultas aos sistemas fiscais apontaram aos policiais que o caminhão em questão estava no Estado do Pará depois que a nota fiscal foi emitida. 

Além disso, foram identificadas divergências entre as espécies que apareciam declaradas na guia florestal e as madeiras transportadas, o que incluía até mesmo um erro no nome científico de uma dessas espécimes. 

Compilados os indícios de que a documentação apresentada era falsa, que essa carga de madeira poderia, na verdade, ter sido extraída ilegalmente no Pará.

A própria consulta ao tacógrafo do caminhão, segundo a PRF, mostrou o registro de que esse motorista inclusive teria dirigido durante o período da madrugada, descumprindo portanto o tempo estipulado para descanso. 

Diante de todos os indícios, tanto o caminhão quanto a carga foram apreendidos, com essa ocorrência sendo encaminhada para o Ministério Público em Rio Brilhante (MS). 

Essa madeira, segundo apontado pelo próprio  Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), deve agora ser doada para uma instituição de ensino superior de Mato Grosso do Sul.

 

