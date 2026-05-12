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Reforma do atual prédio do Regional só começa em 2 anos

A empresa Inova Saúde deve iniciar os serviços no hospital em dezembro deste ano, mas começo das obras na presente estrutura fica somente para dezembro de 2028

Felipe Machado e Leo Ribeiro

12/05/2026 - 08h00
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A reforma do atual prédio do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS) deve começar apenas em dezembro de 2028, mesmo com a empresa Inova Saúde, subsidiária do grupo paulistano Construcap CCPS Engenharia e Comércio, assumindo os serviços do complexo no fim deste ano.

Ontem, o governo do Estado, Eduardo Riedel (PP), assinou a concessão do hospital com a Inova Saúde, que venceu o leilão para comandar a modernização da estrutura por meio de parceria público-privada (PPP).

A cerimônia contou com a presença do governador Riedel, da titular do Escritório de Parcerias Estratégias (EPE) de governo, Eliane de Toni, do titular da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul, Maurício Simões, e do diretor de operações da empresa, Vinícius Batistela. 

Porém, mesmo com essa assinatura do contrato ocorrendo de forma oficial agora, o bloco atual só deverá passar por reformas a partir do prazo de dois anos e meio (o chamado “retrofit”, processo em que ocorre a modernização de edifícios ou equipamentos antigos, adaptando-os a normas técnicas atuais, tecnologias modernas e maior eficiência, sem descaracterizar sua estrutura original).

“Quando esse ‘retrofit’ estiver terminado, a gente vai assumir todas as áreas de todos os blocos. Isso quer dizer que a gente ainda vai conviver com um pedaço de responsabilidade do Estado, e por isso que é uma operação assistida, até a operação plena a ser colocada, e uma parte da PPP”, explica o diretor de operações da Inova Saúde.

O plano de implementação será feito em fases progressivas, que devem finalizar apenas em dezembro de 2030.

Em janeiro de 2027, a empresa assume serviços de apoio não assistenciais, como a hotelaria, limpeza, lavanderia, segurança, recepção e infraestrutura de TI. 

Após 20 meses, a Inovar assume a indústria farmacêutica, que é a compra de medicamentos. Um ano depois, a empresa assume a reforma e modernização do chamado “Bloco Velho”, passando para as outras áreas após a conclusão, até a consolidação total da operação, com previsão de 56 meses.

PROJETO

A concessão do Hospital Regional abrange setores como limpeza, lavanderia, cozinha, jardinagem, portaria, segurança e administração. Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas e demais profissionais da área continuarão sob responsabilidade do Estado.

A vencedora deverá, no prazo de dois anos, concluir a construção de dois novos blocos que incluem a oferta de Centro de Imagem e Diagnóstico, Unidade de Terapia Intensiva (UTI), Unidade Coronariana (UCO) com 70 leitos, hemodinâmica, centro cirúrgico, Central de Material Esterilizado e internações com 180 leitos.

E, em até 4 anos, será concluída a reforma do prédio atual, que fará o local passar de 37.000 m², com estrutura de 10 andares, capacidade de 362 leitos e atendimento de 46 especialidades médicas, para 71.000 m² e 577 leitos, além da ampliação do estacionamento, que passará a oferecer 753 vagas.

De acordo com a titular do EPE de governo, Eliane de Toni, serão investidos aproximadamente R$ 1 bilhão e mais de R$ 245 milhões anuais em operações. 

Além disso, outras melhorias incluem: entrega das obras de ampliação até o ano de 2029; aumento de 96% na capacidade de internação; e redução do tempo médio de permanência dos pacientes de 7 para 5 dias.

O Hospital Regional de Mato Grosso do Sul é considerado o maior hospital de alta complexidade do Estado, atendendo mais de 1,5 milhão de pacientes por ano. A PPP será responsável por modernizar e expandir os serviços essenciais por um período de 30 anos.

Durante a cerimônia, o governador afirmou que a decisão da privatização do Regional foi motivada por experiências bem-sucedidas no Brasil e no mundo em gestão de hospitais públicos. 

“Este foi o melhor modelo encontrado que envolvesse a ampliação do hospital, a construção, a parte estrutural, física, modernização do hospital, não só do ponto de vista de equipamento e da sua estrutura, mas do ponto de vista da gestão. Temos muita convicção de que essa mudança traria um resultado muito positivo e impactaria a saúde e no projeto da saúde de todo o Estado”, afirmou o governador. 

EMPRESA

O leilão da concessão aconteceu na sede da B3 em São Paulo e teve cinco interessadas. A Construcap ofereceu um deságio de 22% ao valor de referência definido para a contraprestação do Estado, que era de R$ 20,3 milhões, oferecendo R$ 15,9 milhões, valor muito inferior ao dos quatro outros concorrentes do leilão.

Por meio da sua subsidiária Inova Saúde, a Construcap gere outros três hospitais no modelo PPP: Hospital Regional Dr. Rubens Savastano, em São José dos Campos (SP); Hospital Regional Dr. Adib Domingos Jatene, em Sorocaba (SP); e Hospital Centro de Referência da Saúde da Mulher, em São Paulo (SP).

explicação da buraqueira

Operação "Buraco Sem Fim" encontra R$ 429 mil na casa de presos

Rudi Fioresi, ex-secretário de obras, foi um dos 7 presos. Alvo é uma empresa que desde 2019 faturou R$ 113 milhões

12/05/2026 10h17

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Parte dos R$ 429 mil foi encontrada na casa de Edivaldo Pereira Aquino, chefe do serviço de tapa-buracos de Campo Grande

Parte dos R$ 429 mil foi encontrada na casa de Edivaldo Pereira Aquino, chefe do serviço de tapa-buracos de Campo Grande

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Na operação batizada de "Buraco Sem Fim", promotores do Grupo Especial de Combate à Corrupção (Gecoc) encontraram R$ 429 mil em dinheiro em dois dos endereços nos quais cumpriram sete mandados de prisão e 10 mandados de busca  e apreensão na manhã desta terça-feira (12) em  Campo Grande. 

"Durante o cumprimento das ordens judiciais de busca e apreensão, foram encontrados valores altos em dinheiro vivo, totalizando pelo menos R$ 429 mil. Só no endereço de um servidor, havia R$ 186 mil em espécie. No imóvel de outro alvo, havia R$ 233 mil, também em notas de Real", informou, em nota, o Ministério Público. 

A operação desta terça-feira teve como alvo principal uma empresa que presta serviços de tapa-burados que, de acorco com a nota oficial do MP, faturou entre 2018 e 2025, "contratos e aditivos que somam o montante de R$ 113.702.491,02".

Ainda de acordo com o MPE, "a investigação constatou a existência de uma organização criminosa que atua fraudando, sistematicamente, a execução do serviço de manutenção de vias públicas no Município de Campo Grande, por meio da manipulação de medições e da realização de pagamentos indevidos".

"As evidências revelaram pagamentos públicos que não correspondem aos serviços efetivamente prestados, com o propósito de permitir o desvio de dinheiro público, o enriquecimento ilícito dos investigados e, como consequência, a má qualidade das vias públicas municipais", diz a nota do MPE.

Entre os sete presos nesta terça-feira está o ex-secretário municipal de obras, Rudi Fioresi, que estava à frente da Agesul. Mas, segundo o Governo do Estado, ele será oficialmente exonerado ainda hoje.  A previsão é de que seja publicada uma edição extra do Diário Oficial. 

Além dele também foi preso o engenheiro Edivaldo Pereira Aquino, coordenador do serviço de tapa-buracos. Parte do dinheiro apreendido na operação estava na casa dele. 

Outro detido que teve o nome divulgado é o engenheiro Mehdi Talayeh, que ocupa cargo de chefia na secretaria de obras e era apontado como provável substituto de Marcelo Miglioli, que deixou o comando da Sisep no começo de abril. Ele chegou a anunciar que estava deixando o comando da pasta para se candidatar a cargo eletivo.

Equipes do Gecoc também estiveram no condomínio Damha na manhã desta terça-feira. Embora não haja confirmação oficial, no endereço mora o empreiteiro André Luiz do Santos, o André Patrola. O empresário já havia sido alvo da operação Cascalhos de Areia, desencadeada em junho de 2023, mas que segue prestando serviços em uma série de contratos com a administração municipal. 

A operação Buraco Sem Fim foi desencadeada pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), por meio de investigação do Grupo Especial de Combate à Corrupção (Gecoc) em conjunto com o Grupo Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), a Unidade de Apoio à Investigação do CI/MPMS e a 31ª Promotoria de Justiça do Patrimônio Público de Campo Grande. 

 

Novos Contratos

Estado destina mais R$ 63 milhões para cursos profissionalizantes

Com isso o Estado chega ao terceiro contrato firmado em menos de uma semana e juntos somam quase R$ 100 milhões

12/05/2026 10h15

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Durante os três anos do Ensino Médio, os alunos matriculados terão atividades realizadas nas próprias unidades escolares da Rede Estadual de Ensino

Durante os três anos do Ensino Médio, os alunos matriculados terão atividades realizadas nas próprias unidades escolares da Rede Estadual de Ensino Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

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Por meio do Diário Oficial desta terça-feira (12), foi confirmado que o Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Educação (SED) firmou contrato com mais duas empresas para realização de cursos profissionalizantes na Rede Estadual de Ensino. 

Os novos acordos custaram cerca de R$ 63 milhões e o valor total já investido, chega próximo de R$ 100 milhões. 

O contrato assinado na semana passada firmado com a empresa FACINTEC - Instituto de Educação Técnica e Ensino Superior Ltda, custou aos cofres R$ 30,7 milhões. 

Os publicados hoje no Diário Oficial, mostram que a empresa CENTRAL DE COMPRAS; CENTRO EDUCACIONAL DIOFANTO LTDA, irá faturar com a assinatura cerca de R$ 51 milhões. Já a empresa GRADUAL ESTUDO E GESTÃO LTDA receberá R$ 12,3 milhões. 

Assim como noticiado pelo Correio do Estado anteriormente, os contratos têm duração inicialmente de 36 meses (3 anos), podendo ser estendidos por até 10 anos. 

O PROJETO 

A contratação de empresas para disponibilizar cursos profissionalizantes em escolas da Rede Estadual de Ensino, faz parte de uma iniciativa do Provert (Programa de Verticalização da Educação Profissional) com o objetivo de estruturar a formação profissional e tecnológica. 

O aluno interessado em participar do itinerário contínuo, participarão de formações integradas ao Ensino Médio ao longo dos três anos dessa etapa de ensino. 

Ao final também terá a entrega de diplomas de Técnico e terá acesso gratuito ao ensino superior para cursar Formação Tecnológica correspondente ao itinerário, servindo de complemento ao que foi aprendido ao longo do ensino médio. 

Ao todo o projeto está previsto para atender cerca de 12 mil estudantes de 1º ano do Ensino Médio pelo Provert, matriculados em 177 unidades escolares localizadas em 64 municípios.

Ainda de acordo com a SED, haverá mais empresas contratadas para atender à demanda da Rede Estadual de Ensino. 
 

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