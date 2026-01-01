Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Regras para ciclomotores começam a valer nesta quinta; saiba mais

Infratores sujeitos à multa, pontuação na CNH e apreensão do veículo

Agência Brasil

01/01/2026 - 20h00
As novas regras sobre o trânsito de ciclomotores em via pública começaram a valer nesta quinta-feira (1º).  As exigências do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) valem para todo o Brasil. São elas: a necessidade do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam), emplacamento e licenciamento anual do veículo e a habilitação do condutor.

Os ciclomotores são os veículos de duas ou três rodas com motor de combustão interna de até 50 cilindradas (popularmente chamadas de cinquentinhas) ou com motor elétrico com potência máxima de 4 quilowatts (kW) e com velocidade de fabricação limitada a 50 quilômetros/hora (km/h).

Os veículos que ultrapassam esses limites (cilindrada, potência ou velocidade) são classificados como motocicletas, motonetas ou triciclos e já têm as respectivas regras definidas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Registro, emplacamento e licenciamento

Os ciclomotores devem ser registrados e licenciados, conforme os artigos 13 e 14 da resolução.

  • veículos novos: devem sair da loja com nota fiscal e o pré-cadastro no Renavan feito pelo fabricante ou importador.
  • veículos antigos (fabricados ou importados antes da resolução): o ciclomotor pode não ter o número de chassi ou VIN (sigla em inglês de Vehicle Identification Number), o código de 17 caracteres que serve como a identidade única do veículo, com informações sobre sua fabricação, modelo e ano.

Neste caso de não possuir registro original, será necessário obter o Certificado de Segurança Veicular (CSV), gravar o número de chassi (VIN), levar a nota fiscal do bem e o documento de identidade do condutor.

O CSV é emitido após inspeção veicular realizada por Instituições Técnicas Licenciadas (ITLs) credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

O Código de Trânsito (CTB) exige que o condutor de ciclomotor tenha a Autorização para Conduzir Ciclomotores (ACC) ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria A, documento mais abrangente que autoriza o cidadão habilitado a conduzir veículos motorizados de duas ou três rodas, de quaisquer cilindradas.

Equipamentos obrigatórios

O uso de capacete é obrigatório tanto para o condutor quanto para o passageiro de ciclomotores.

Estes veículos devem ser dotados dos equipamentos obrigatórios estabelecidos no Código de Trânsito (CTB) e pelo Contran. Entre eles:

  • dispositivo limitador eletrônico de velocidade;
  • campainha;
  • sinalização noturna dianteira, traseira, lateral e nos pedais;
  • espelho retrovisor do lado esquerdo; e
  • pneus em condições mínimas de segurança

Regras de circulação

Pelas regras para andar com um ciclomotor em vias públicas:

  • é proibido circular em ciclovias ou calçadas. Os ciclomotores devem se deslocar na rua, preferencialmente no centro da faixa da direita.
  • é proibido circular em vias de trânsito rápido: não podem circular em vias sem cruzamentos diretos ou semáforos, a menos que haja acostamento ou faixas de rolamento próprias.

Penalidades

De acordo com a Resolução Nº 996/2023, dirigir um ciclomotor sem habilitação ou sem registro, a licença do veículo constitui infração gravíssima, sob a pena de multa de R$ 293,47; sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH); além da retenção do ciclomotor pelas autoridades e recolhimento do veículo até o pátio do Detran.

FOLGAS

Moradores de Campo Grande podem ter até 14 feriados prolongados em 2026

Ao todo, pode haver 43 dias de folga, contabilizando feriados, pontos facultativos e fins de semana emendados com datas comemorativas

01/01/2026 15h00

Divulgação

Em 2026, os feriados prolongados tomarão conta do calendário. Para a população de Campo Grande, há a possibilidade de ter 14 feriados prolongados, contabilizando os pontos facultativos. Ao todo, serão 19 datas comemorativas para folgar, porém algumas caem em fins de semana, como é o caso de:

  • 13 de junho (sábado) - Dia de Santo Antônio (feriado municipal)
  • 11 de outubro (domingo) - Divisão do Estado (feriado estadual), 
  • 15 de novembro (domingo) - Proclamação da República (feriado nacional)

No melhor dos cenários, os dias de folga podem chegar até 43 dias, contabilizando feriados, pontos facultativos e fins de semana emendados com as datas comemorativas. Destes, 22 serão em dias úteis. Apenas os meses de março e julho serão mais duradouros, pois não terão feriados. 

Confira os feriados em Campo Grande

  • 1 de janeiro (quinta-feira) - Ano Novo (feriado nacional) 
  • 16 a 18 de fevereiro (segunda a quarta-feira) - Carnaval (ponto facultativo)
  • 3 de abril - Sexta-feira Santa (feriado nacional)
  • 21 de abril (terça-feira) - Tiradentes (feriado nacional)
  • 1 de maio (sexta-feira) - Dia do Trabalho (feriado nacional)
  • 4 de junho (quinta-feira) - Corpus Christi (ponto facultativo)
  • 13 de junho (sábado) - Dia de Santo Antônio (feriado municipal)
  • 26 de agosto (quarta-feira) - Aniversário de Campo Grande (feriado municipal)
  • 7 de setembro (segunda-feira) - Independência do Brasil (feriado nacional)
  • 11 de outubro (domingo) - Divisão do Estado (feriado estadual)
  • 12 de outubro (segunda-feira) - Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional)
  • 15 de outubro (quinta-feira) - Dia do professor (ponto facultativo)
  • 28 de outubro (quarta-feira) - Dia do servidor público (ponto facultativo)
  • 2 de novembro (segunda-feira) - Dia de Finados (feriado nacional)
  • 15 de novembro (domingo) - Proclamação da República (feriado nacional)
  • 20 de novembro (sexta-feira) - Consciência Negra (feriado nacional)
  • 24 de dezembro (quinta-feira) - Véspera de Natal (ponto facultativo)
  • 25 de dezembro (sexta-feira) - Natal (feriado nacional)
  • 31 de dezembro (quinta-feira) - Véspera do Ano Novo (ponto facultativo) 
     

LOTERIAS

Aposta de Ponta Porã está entre as vencedoras da Mega da Virada

Sortudo participou de bolão com 10 cotas e vai receber cerca de R$ 181 milhões

01/01/2026 12h02

O sortudo participou de um bolão com 10 cotas e vai receber aproximadamente R$ 181 milhões.

O sortudo participou de um bolão com 10 cotas e vai receber aproximadamente R$ 181 milhões.

Continue Lendo...

Uma aposta registrada em Ponta Porã, no sul de Mato Grosso do Sul, está entre as seis ganhadoras da Mega da Virada 2025/2026, que distribuiu o maior prêmio da história das Loterias Caixa. O concurso especial pagou, ao todo, R$ 1.091.357.286,52, valor dividido igualmente entre os acertadores das seis dezenas.

Além da aposta feita em Ponta Porã, também acertaram os números uma aposta registrada em lotérica de João Pessoa (PB), outra em Franco da Rocha (SP) e três apostas realizadas por meio do canal digital. Cada uma das apostas vencedoras vai receber exatamente R$ 181.892.881,09.

O sorteio, referente ao concurso 2855 da Mega-Sena, foi realizado na manhã desta quinta-feira (1º), no Espaço da Sorte, em São Paulo, após atraso provocado pelo grande volume de apostas registradas nas últimas horas antes do encerramento dos jogos. A 17ª edição da Mega da Virada entrou para a história não apenas pelo prêmio recorde, mas também pela arrecadação, que ultrapassou R$ 3 bilhões - aumento de 22,6% em relação a 2024.

Em Ponta Porã, o prêmio saiu para um bolão com dez cotas, o que significa que cada participante deverá receber cerca de R$ 18,1 milhões, conforme a divisão interna do grupo. Outro bolão premiado foi registrado em Franco da Rocha, no interior de São Paulo, com 18 cotas.

As dezenas sorteadas foram: 09 - 13 - 21 - 32 - 33 - 59.

Além dos vencedores da Sena, milhares de apostadores em todo o país também foram contemplados nas faixas inferiores. A Quina, destinada a quem acertou cinco números, teve 3.921 apostas ganhadoras, com prêmio individual de R$ 11.931,42. Já a Quadra, que premia quem acerta quatro dezenas, pagou R$ 216,76 para cada um dos 308.315 ganhadores.

Por se tratar de um concurso especial, a Mega da Virada não acumula. Caso não houvesse ganhadores na faixa principal, o prêmio seria redistribuído entre os acertadores da Quina, o que não foi necessário nesta edição.

O próximo sorteio da Mega-Sena, concurso 2856, ocorre no sábado (3), a partir das 21h (horário de Brasília). As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas credenciadas ou pelos canais eletrônicos da Caixa. A aposta simples, com seis números, custa R$ 6.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

