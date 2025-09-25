Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

MATO GROSSO DO SUL

Reprovados e ausentes somam 18 mil candidatos no concurso da Polícia Civil

Prazo de recursos para essa etapa fica aberto até 23h59 min de amanhã (26), com o resultado da prova objetiva marcado para 1° de outubro

Leo Ribeiro e João Pedro Flores

Leo Ribeiro e João Pedro Flores

25/09/2025 - 09h47
Nesta quinta-feira (25), por meio do Diário Oficial de Mato Grosso do Sul, a Secretaria de Estado de Administração (SAD) publicou o resultado do Concurso Público da Polícia Civil, que somou 84% dos participantes entre "reprovados e ausentes" e somente 3,4 mil aprovados entre os mais de 21 candidatos na disputa. 

Esse concurso público, para provimento dos cargos de Escrivão e Investigador de Polícia Judiciária - como bem acompanhou o Correio do Estado - somou 27 mil inscritos, antes de serem aplicadas as provas no domingo de 14 de setembro. 

Após essa etapa, já foi possível observar uma leve queda na concorrência entre as 400 vagas, tendo em vista que apenas 21.422 candidatos acabaram realizando as provas para terem a chance de alcançar um salário inicial de R$ 6.569,53.

Agora, conforme documento assinado pelo titular da SAD, Frederico Felini; pelo secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública (Antônio Carlos Videira) e pelo delegado-geral da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, Lupérsio Degerone Lucio, a relação de reprovados e ausentes soma mais de 18 mil candidatos, sendo: 

  • 12.916 - reprovados
  • 5.098 - ausentes

Há uma série de pontos e datas as quais os candidatos precisam estar atentos, como os 60 dias a partir da publicação do edital para consulta individual das "folhas de respostas" e dos boletins de desempenho nas provas objetivas, que ficam disponíveis no Portal do Instituto Avalia pelos próximos dois meses. 

Além disso, há a possibilidade de interpor recurso quanto ao resultado preliminar da Prova Escrita Objetiva, "por desconformidade da marcação do gabarito com o resultado preliminar apresentado", como cita o edital, o que precisa ser protocolado em formulário próprio disponível no mesmo portal. 

Para essa etapa de recursos há um prazo específico, que dura apenas dois dias, portanto vai desta quinta-feira (25/09) até 23h59min de sexta-feira (26).

"Após as 23 horas e 59 minutos do dia 26/09/2025, o sistema de interposição de recursos será fechado, ficando o candidato, a partir desse horário, impossibilitado de apresentar eventuais recursos contra o resultado preliminar da Prova Escrita Objetiva. " frisa o edital de resultado publicado hoje. 

Ou seja, dos mais de 27 mil inscritos e 21.422 que realizaram as provas, sem esses mais de 18 mil reprovados e ausentes o Concurso Público da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul agora conta com apenas 3.408 candidatos na disputa pelas 300 vagas para investigador e outras 100 para escrivão. 

Próximas etapas

  • 25 e 26 de setembro: envio dos recursos contra o resultado preliminar.
  • 1º de outubro: resultado da prova objetiva.

Aprovados na prova objetiva

  • 15 de outubro| convocação para envio de documentos. 
  • 15 a 22 de outubro| prazo para envio de documentos.
  • 15 de outubro| convocação para avaliação psicológica.
  • 26 de outubro| avaliação psicológica.
  • 12 a 14 de novembro| exames médico-odontológicos.

Após serem aprovados nas etapas de exames médicos, os candidatos seguem para o Teste de Aptidão Física (TAF), com aplicação prevista para acontecer entre os dias 22 e 23 de novembro, com o resultado preliminar saindo cerca de quatro dias depois, em 27 deste penúltimo mês em questão. 

Com isso, a classificação preliminar deve sair apenas no último mês de 2025, marcada para 11 de dezembro, conforme previsto em edital, com prazo para recursos que deve se estender a partir de então até o dia 12. 

 

A versão final está marcada para o dia 17, classificação essa que define quem será convocado para o Curso de Formação, que abrirá o prazo para matrículas online de 17 a 22 de dezembro.

Com no mínimo 600 horas/aula, esse curso acontece de 20 de janeiro a 15 de maio de 2026, na Academia de Polícia Civil (Acadepol), em Campo Grande.

 

Acerto

Patrola recebe 'extra' de R$ 7 milhões por obra polêmica no Pantanal

Valores englobam obras de revestimento na MS-228, Rodovia Transpantaneira

25/09/2025 11h00

Trecho da MS-228, na região do Pantanal

Trecho da MS-228, na região do Pantanal Foto: Reprodução

O governo de Mato Grosso do Sul reconheceu oficialmente uma dívida de quase R$ 7 milhões com a empreiteira AL dos Santos, de propriedade de André Luiz dos Santos, o “Patrola”. Com a empresa em meio a denúncias ambientais, embargos e investigações por suspeita de corrupção, o valor é referente a serviços prestados na rodovia MS-228, uma das principais vias da região pantaneira, em obras desde maio de 2022.  

O reconhecimento de dívida foi oficializado nesta quinta-feira (25), em dição do diário oficial, e confirma o pagamento de R$ 6.996.852,28, relativos à 12ª medição final da obra e um reajuste adicional. 

Iniciada há três anos com orçamento total de R$ 37,4 milhões, a obra ficou paralisada há meses por determinação do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MS), que apontou danos ambientais graves no Pantanal.

Impacto Ambiental 

A polêmica obra acontece em um trecho de cerca de 40 quilômetros, entre o km 45 e o km 84 da MS-228, em Corumbá. Segundo levantamento técnico do Tribunal de Contas, uma das paralisações ocorreu pois o serviço de elevação da estrada com terra e cascalho criou uma espécie de barragem, impedindo o fluxo natural das águas da chuva e dos rios da região.

O impacto, segundo os especialistas, ameaçava transformar áreas alagadas em zonas secas e comprometer todo o ecossistema pantaneiro. As denúncias surgiram em julho de 2023, quando ambientalistas e moradores locais alertaram sobre os danos.

À época, o presidente do TCE, Jerson Domingos, determinou uma vistoria in loco. A inspeção, feita inclusive com uso de helicóptero, constatou que o projeto impedia o alagamento natural da planície, prejudicando baías, corixos e a própria fauna da região.

Diante da gravidade dos fatos, o TCE emitiu uma medida cautelar de embargo, proibindo a retomada das obras e recomendando que órgãos como a Marinha, Exército, Embrapa Pantanal e a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) fossem acionados para avaliar os impactos ambientais causados.

O dono da empreiteira responsável, André Patrola, é alvo de investigações do Ministério Público por suspeitas de corrupção, fraude em licitações, lavagem de dinheiro e enriquecimento ilícito em contratos firmados com prefeituras do estado, principalmente em Campo Grande.

Cabe destacar que a MS-228, conhecida também como Estrada Parque do Pantanal, deveria estar pronta em 420 dias a partir do início das obras, conforme estipulado em contrato. No entanto, entre paralisações, embargos e falta de materiais, o cronograma já estourou em mais de um ano. Em fevereiro de 2024, a obra foi suspensa novamente, desta vez por falta de cascalho, já que a cascalheira responsável pela extração do material ainda não tinha licença ambiental regularizada. Posteriormente, a obra que seria retomada em janeiro deste ano, foi paralisada por mais seis meses. 

Trecho da MS-228, na região do Pantanal

Saiba *

O trecho onde a obra foi executada liga áreas importantes da planície pantaneira, incluindo a região da Curva do Leque, entroncamento com a MS-184, até o interior da Nhecolândia. 

O levantamento técnico do TCE mostrou que o aterro feito na via represava a água da chuva e dos rios, impedindo que ela chegasse às áreas alagadas.

A reportagem entrou em contato com a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) e aguarda retorno.  

HIPÓTESE

Porcos-do-mato não foram a causa do acidente aéreo no Pantanal, diz polícia

Na tarde de ontem (24), o Corpos de Bombeiros ainda investigava a hipótese de que o piloto tentou arremeter a aeronave após avistar porcos na pista de pouso

25/09/2025 10h45

A tragédia ocorreu próximo da pista de pouso

A tragédia ocorreu próximo da pista de pouso FOTO: Divulgação

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco) descartou a hipótese de que o acidente aéreo no Pantanal tenha sido causado pela presença de porcos-do-mato na pista de pouso. 

Ainda na quarta-feira (24), o Corpo de Bombeiros informou que ainda investigava a hipótese de que a queda do avião que matou quatro pessoas em uma fazenda na área rural de Aquidauana, teria sido causada pela presença de porcos selvagens no momento do pouso, que fizeram com que o piloto tentasse arremeter a aeronave de pequeno porte. A tentativa não teve sucesso e o avião caiu a cerca de 100 metros da cabeceira da pista.

A informação foi com base em relatos de trabalhadores rurais que estavam na fazenda no momento da queda, que aconteceu no final da tarde de ontem (23), na Fazenda Barra Mansa, onde foram filmadas as duas versões da novela Pantanal.

Entretanto, de acordo com a delegada titular da Dracco, Ana Claúdia Medina, os animais já não estavam mais na pista quando o avião caiu. "Até o momento, o que se sabe é que os animais não estão relacionados com a arremetida por parte do piloto", afirmou a delegada.

Nesse sentido, a motivação do acidente segue sob investigação.

Cabe ressaltar que, o avião no qual estavam o piloto e mais três ocupantes tinha um longo histórico de irregularidades, conforme revelam investigações do setor de Operações Aéreas do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco), departamento da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul.

O Cessna havia sido apreendido em 2019, durante a Operação Ícaro, na pista de pouso de Aquidauana. Na época, exames periciais teriam atestado que plaquetas de identificação estavam adulteradas e que o avião operava com certificado de aeronavegabilidade cancelado. 

Depois de apreendido, o avião ficou sob os cuidados do DRACCO por três anos e foi devolvido ao piloto Marcelo Pantaneiro, como é conhecido, em 2022. O piloto e proprietário do avião é um dos mortos no acidente. 

Além disso, de acordo com as informações iniciais da Agência Nacional de Aviação Civil(ANAC), o avião Cessna, prefixo PT-BAN, fabricada em 1958, não estava habilitada para fazer o serviço de táxi aéreo.

Na manhã desta quinta-feira (25),  o Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA IV), ligado ao Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), estavam a caminho do local da queda par colaborarem com a investigação.

VÍTIMAS

Na noite de terça-feira (23), a delegada Ana Cláudia Medina, do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco), confirmou as identidades das vítimas, sendo elas:

  • Marcelo Pereira de Barros (piloto e proprietário da aeronave);
  • Kongjian Yu;
  • Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz;
  • Rubens Crispim Jr.

De acordo com o que foi divulgado ontem (24), pelo Correio do Estado, os corpos de Marcelo Pereira, Luiz Fernando e Rubens Crispim passaram por exames para identificação formal no Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IML) de Aquidauana.

Já o corpo do arquiteto chinês, Kongjian Yu aguaradava a chegada dos familiares para a realização de perícia,tendo em vista o respeito a uma tradição cultural da China. Parentes do especialista devem vir ao Brasil para acompanhar a liberação.

O ACIDENTE

No final da tarde de terça-feira (23), um avião que levava uma equipe de documentaristas à região da fazenda Barra Mansa, localizada a cerca de 100 quilômetros da área urbana de Aquidauana e onde foram filmadas as duas versões da novela Pantanal, caiu no final da tarde, explodiu e os quatro ocupantes morreram. 

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil, os corpos ficaram carbonizados devido à explosão. A tragédia ocorreu próximo da pista de pouso e a suspeita inicial é de que o piloto, Marcelo Pereira de Barros, que também seria proprietário do avião, tenha tentado arremeter instantes antes do pouso, mas a aeronave perdeu potência e acabou caindo.

A Fazenda Barra Mansa, região onde aconteceu a tragédia, foi fundada em 1940 pela família Rondon, é uma das mais tradicionais do Pantanal. Ela está localizada em uma das áreas de maior biodiversidade da região, e ganhou destaque por ter sido escolhida para as filmagens da novela Pantanal tanto na versão original de 1990, como para o remake da Rede Globo.

Ela está localizada no município de Aquidauana, cidade a a cerca de 130 km de Campo Grande. A sua área é considerada privilegiada por estar próxima ao encontro do Rio Negro com a Vazante do Castelo, conhecida como a região mais rica e preservada de todo o Pantanal.

