Nesta quinta-feira (25), por meio do Diário Oficial de Mato Grosso do Sul, a Secretaria de Estado de Administração (SAD) publicou o resultado do Concurso Público da Polícia Civil, que somou 84% dos participantes entre "reprovados e ausentes" e somente 3,4 mil aprovados entre os mais de 21 candidatos na disputa.

Esse concurso público, para provimento dos cargos de Escrivão e Investigador de Polícia Judiciária - como bem acompanhou o Correio do Estado - somou 27 mil inscritos, antes de serem aplicadas as provas no domingo de 14 de setembro.

Após essa etapa, já foi possível observar uma leve queda na concorrência entre as 400 vagas, tendo em vista que apenas 21.422 candidatos acabaram realizando as provas para terem a chance de alcançar um salário inicial de R$ 6.569,53.

Agora, conforme documento assinado pelo titular da SAD, Frederico Felini; pelo secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública (Antônio Carlos Videira) e pelo delegado-geral da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, Lupérsio Degerone Lucio, a relação de reprovados e ausentes soma mais de 18 mil candidatos, sendo:

12.916 - reprovados

- reprovados 5.098 - ausentes

Há uma série de pontos e datas as quais os candidatos precisam estar atentos, como os 60 dias a partir da publicação do edital para consulta individual das "folhas de respostas" e dos boletins de desempenho nas provas objetivas, que ficam disponíveis no Portal do Instituto Avalia pelos próximos dois meses.

Além disso, há a possibilidade de interpor recurso quanto ao resultado preliminar da Prova Escrita Objetiva, "por desconformidade da marcação do gabarito com o resultado preliminar apresentado", como cita o edital, o que precisa ser protocolado em formulário próprio disponível no mesmo portal.

Para essa etapa de recursos há um prazo específico, que dura apenas dois dias, portanto vai desta quinta-feira (25/09) até 23h59min de sexta-feira (26).

"Após as 23 horas e 59 minutos do dia 26/09/2025, o sistema de interposição de recursos será fechado, ficando o candidato, a partir desse horário, impossibilitado de apresentar eventuais recursos contra o resultado preliminar da Prova Escrita Objetiva. " frisa o edital de resultado publicado hoje.

Ou seja, dos mais de 27 mil inscritos e 21.422 que realizaram as provas, sem esses mais de 18 mil reprovados e ausentes o Concurso Público da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul agora conta com apenas 3.408 candidatos na disputa pelas 300 vagas para investigador e outras 100 para escrivão.

Próximas etapas

25 e 26 de setembro: envio dos recursos contra o resultado preliminar.

envio dos recursos contra o resultado preliminar. 1º de outubro: resultado da prova objetiva.

Aprovados na prova objetiva

15 de outubro| convocação para envio de documentos.

15 a 22 de outubro | prazo para envio de documentos.

prazo para envio de documentos. 15 de outubro| convocação para avaliação psicológica.

26 de outubro| avaliação psicológica.

12 a 14 de novembro| exames médico-odontológicos.

Após serem aprovados nas etapas de exames médicos, os candidatos seguem para o Teste de Aptidão Física (TAF), com aplicação prevista para acontecer entre os dias 22 e 23 de novembro, com o resultado preliminar saindo cerca de quatro dias depois, em 27 deste penúltimo mês em questão.

Com isso, a classificação preliminar deve sair apenas no último mês de 2025, marcada para 11 de dezembro, conforme previsto em edital, com prazo para recursos que deve se estender a partir de então até o dia 12.

A versão final está marcada para o dia 17, classificação essa que define quem será convocado para o Curso de Formação, que abrirá o prazo para matrículas online de 17 a 22 de dezembro.

Com no mínimo 600 horas/aula, esse curso acontece de 20 de janeiro a 15 de maio de 2026, na Academia de Polícia Civil (Acadepol), em Campo Grande.

