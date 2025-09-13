Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Com 27 mil inscritos, provas do concurso da Polícia Civil serão aplicadas neste domingo (14)

Os locais de prova já foram divulgados e podem ser acessados na página do candidato

Tamires Santana

Tamires Santana

13/09/2025 - 08h15
Está marcada para acontecer neste domingo (14), a aplicação das provas Concurso Público da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul para provimento dos cargos de Escrivão de Polícia Judiciária e Investigador de Polícia Judiciária.

Os locais de prova foram divulgados na segunda-feira (8), e os mais de 27 mil candidatos podem acessar o cartão de inscrição com todos os detalhes no portal do candidato, disponível no endereço eletrônico www.avalia.org.br

Vale lembrar que, a  identificação do local de realização da prova é de responsabilidade exclusiva do candidato.

Conforme o cronograma, em todos os locais de prova de Mato Grosso do Sul, a abertura dos portões está marcada para 12h, e o fechamento para às 13h. A aplicação das provas está prevista para 13h30.

CONCURSO

Conforme previsto no edital publicado e noticiado pelo Correio do Estado, são 400 vagas, sendo 100 para escrivão de Polícia Judiciária e 300 para investigador de Polícia Judiciária. O salário inicial é de R$ 6.569,53. A carga horária semanal é de 40 horas, a ser cumprida em expediente normal das repartições públicas estaduais ou escala de serviço.

A Prova Escrita será realizada em 14 de setembro e os documentos referentes a Prova de Títulos devem ser enviados entre 15 e 22 de outubro.

Depois disso, o concurso segue para a etapa de Avaliação Psicológica que ocorrerá em 26 de outubro. Logo após, o exame de saúde será realizado entre os dias 12 e 14 de novembro. Seguindo o cronograma, o Teste de Aptidão Física (TAF) está previsto para os dias 22 e 23 de novembro.

O formulário da Investigação Social deve ser enviado entre 15 e 22 de outubro. O resultado final será publicado em 17 de dezembro de 2025. O Curso de Formação será realizado de 20 de janeiro a 15 de maio de 2026. O ingresso na corporação será a partir de 25 de maio de 2026.

Segundo o que foi divulgado pelo Correio do Estado, a concorrência para o certame é de aproximadamente 67 candidatos por vaga. Isso porque,  aproximadamente 27 mil pessoas se inscreveram. São 400 vagas, sendo 100 para escrivão de Polícia Judiciária e 300 para investigador de Polícia Judiciária.

Oportunidade

Prefeitura de MS abre vagas de estágio para Ensino Médio e 17 cursos de graduação

Podem participar estudantes a partir de 16 anos

04/09/2025 17h30

Visão aérea de Sidrolândia

Visão aérea de Sidrolândia Divulgação

A Prefeitura Municipal de Sidrolândia, cidade localizada a cerca de 64 km de Campo Grande, abriu vagas de estágio para estudantes de níveis médio e superior atuarem no município.

Para as vagas de nível, é preciso estar matriculado no Ensino Médio e ter pelo menos 16 anos de idade. A jornada de trabalho é de quatro horas diárias e os contratados receberão bolsa-auxílio de R$ 400,00 por mês.

Já para as vagas de nível superior do estágio da Prefeitura de Sidrolândia os estudantes precisam estar cursando graduação em alguma das seguintes áreas:

  • Direito;
  • Ciências Contábeis;
  • Técnicos de Enfermagem;
  • Enfermagem;
  • Odontologia;
  • Serviço Social;
  • Psicologia;
  • Administração;
  • Farmácia;
  • Fisioterapia;
  • Pedagogia;
  • Educação Física;
  • Nutrição;
  • Publicidade e Propaganda;
  • Jornalismo;
  • Análise de sistema e Sistema da informação;
  • Tecnólogo em Recursos Humanos.

Para esses, a bolsa-auxílio terá valor de R$ 700,00 por mês e a carga horária de trabalho será de seis horas diárias.

COMO PARTICIPAR

As inscrições para o processo seletivo ficam abertas até 14 de setembro.

Quem tiver interesse deverá se inscrever pelo site do IEL.

O edital completo pode ser acessado aqui.

CRONOGRAMA

  • Até 14/09 - Inscrições e entrega de documentos no local indicado no edital
  • 15/09 - Análise curricular e conferência documental
  • 16/09 e 17/09 - Entrevistas por telefone
  • 17/09 - Envio do resultado para publicação
  • 18/09 - Divulgação da lista de aprovados, reprovados e ausentes

Os candidatos aprovados que não forem chamados de imediato permanecerão em um banco de dados, podendo ser convocados conforme a necessidade da Administração Municipal, dentro do prazo de até um ano e meio.

Empregos e Carreira

Concurso do IBGE com vagas em MS e salário de R$ 2,6 mil está com inscrições abertas

No total, são 58 vagas temporárias para o cargo de agente de pesquisas e mapeamento; inscrições terminam dia 10

04/09/2025 15h01

IBGE está com inscrições em processo seletivo

IBGE está com inscrições em processo seletivo Foto: Divulgação

Com três vagas em Mato Grosso do Sul, as inscrições para o processo seletivo simplificado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) seguem abertas até a próxima quarta-feira (10). Em todo o Brasil, são 58 vagas para o cargo de agente de pesquisas e mapeamento.

Em Mato Grosso do Sul, há oportunidades em Aquidauana, Ponta Porã e Nova Andradina.

A remuneração mensal é de R$ 2.676,24, com auxílio-alimentação no valor de R$ 1 mil, além de auxílio-transporte e auxílio pré-escolar, quando for o caso.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas apenas de forma presencial em um posto do IBGE.

O interessado deve entregar apenas o formulário, disponível no edital, preenchido e assinado.

De acordo com o edital, as vagas estão distribuídas em 28 municípios:

  • Espírito Santo: Colatina (3); São Mateus (1);
  • Minas Gerais: Cambuí (2), Divinópolis (2), Patrocínio (2), Paracatu (2);
  • Mato Grosso: Sinop (2);
  • Mato Grosso do Sul: Aquidauana (1), Ponta Porã (1), Nova Andradina (1);
  • Paraná: Arapongas (2), Assis Chateaubriand (2), Jaguariaiva (1), Pitanga (1), Rio Negro (1), Santo Antônio da Platina (1), São José dos Pinhais (2), São Mateus do Sul (1), Telêmaco Borba (1);
  • Santa Catarina: Florianópolis (8), Itajaí (1), Lages (5), São Miguel do Oeste (5);
  • São Paulo: Araçatuba (2), Itu (2), Rio Claro (2), São Carlos (2), São José do Rio Pardo (2).

Candidatos autodeclarados pretos e pardos e pessoas com deficiência (PCD) podem concorrer em reserva de vagas, conforme a legislação brasileira.

Os candidatos com deficiência devem entregar, junto com o formulário de inscrição, o laudo médico que ateste a condição relatada.

Quem pode se inscrever

Para concorrer a uma vaga é necessário ter ensino médio completo, idade mínima de 18 anos completos, na data de contratação, e ter nacionalidade brasileira ou portuguesa.

Os contratos temporários terão vigência de 30 dias, podendo ser sucessivamente prorrogados por igual período até o contrato atingir a duração de 1 ano.

Conforme o IBGE, as renovações e rescisões dos contratos estarão condicionadas ao cronograma da coleta de dados e à avaliação de desempenho individual do contratado.

Além da necessidade do trabalho do IBGE, a vigência dos contratos temporários dependerá da disponibilidade de recursos orçamentários.

Cronograma

As inscrições começaram no dia 1º e seguem até as 16h (de MS) do dia 10 de setembro.

A divulgação da relação preliminar dos candidatos inscritos está prevista para 16 de setembro.

Já a interposição de recursos contra a relação preliminar dos candidatos inscritos será nos dias 17 e 18 de setembro.

A divulgação da relação definitiva dos candidatos inscritos será em 22 de setembro; divulgação do resultado preliminar da análise de títulos e do parecer da equipe multiprofissional, 22 de setembro; e interposição de recursos contra o resultado preliminar da análise de títulos e o parecer da equipe multiprofissional: 23 e 24 de setembro.

A divulgação do resultado final do processo seletivo está prevista para 26 de setembro.

