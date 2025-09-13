Com 27 mil inscritos, provas do concurso da Polícia Civil serão aplicadas neste domingo (14)

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Está marcada para acontecer neste domingo (14), a aplicação das provas Concurso Público da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul para provimento dos cargos de Escrivão de Polícia Judiciária e Investigador de Polícia Judiciária.

Os locais de prova foram divulgados na segunda-feira (8), e os mais de 27 mil candidatos podem acessar o cartão de inscrição com todos os detalhes no portal do candidato, disponível no endereço eletrônico www.avalia.org.br.

Vale lembrar que, a identificação do local de realização da prova é de responsabilidade exclusiva do candidato.

Conforme o cronograma, em todos os locais de prova de Mato Grosso do Sul, a abertura dos portões está marcada para 12h, e o fechamento para às 13h. A aplicação das provas está prevista para 13h30.

CONCURSO

Conforme previsto no edital publicado e noticiado pelo Correio do Estado, são 400 vagas, sendo 100 para escrivão de Polícia Judiciária e 300 para investigador de Polícia Judiciária. O salário inicial é de R$ 6.569,53. A carga horária semanal é de 40 horas, a ser cumprida em expediente normal das repartições públicas estaduais ou escala de serviço.

A Prova Escrita será realizada em 14 de setembro e os documentos referentes a Prova de Títulos devem ser enviados entre 15 e 22 de outubro.

Depois disso, o concurso segue para a etapa de Avaliação Psicológica que ocorrerá em 26 de outubro. Logo após, o exame de saúde será realizado entre os dias 12 e 14 de novembro. Seguindo o cronograma, o Teste de Aptidão Física (TAF) está previsto para os dias 22 e 23 de novembro.

O formulário da Investigação Social deve ser enviado entre 15 e 22 de outubro. O resultado final será publicado em 17 de dezembro de 2025. O Curso de Formação será realizado de 20 de janeiro a 15 de maio de 2026. O ingresso na corporação será a partir de 25 de maio de 2026.

Segundo o que foi divulgado pelo Correio do Estado, a concorrência para o certame é de aproximadamente 67 candidatos por vaga. Isso porque, aproximadamente 27 mil pessoas se inscreveram. São 400 vagas, sendo 100 para escrivão de Polícia Judiciária e 300 para investigador de Polícia Judiciária.

