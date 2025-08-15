Restaurante de sushi interditado funcionava sem licença sanitária em Campo Grande - Gerson Oliveira/Correio do Estado

O restaurante de sushi, conhecido por preços acessíveis de R$ 1 para determinadas iguarias da culinária japonesa e que foi interditado pela Vigilância Sanitária de Campo Grande, não possuía licença sanitária.

A reportagem esteve no local nesta sexta-feira (14) e constatou que o lacre da interdição havia sido arrancado da porta do estabelecimento.

Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) informou que o estabelecimento recebeu quatro denúncias na ouvidoria do Sistema Único de Saúde (SUS). Ao ser informada, cinco servidores da Vigilância Sanitária foram inspecionar o local.

Imagens divulgadas pelo órgão mostram a condição precária de higiene: gordura acumulada no fogão e embaixo da pia, sujeira e falta de organização, como mochilas guardadas embaixo da pia junto com frascos jogados em uma caixa plástica.



Em outro ponto, havia um amontoado de objetos sobre uma caixa de engradado de bebidas, e os utensílios de cozinha estavam soltos dentro de bandejas plásticas. Também foi encontrado alimento armazenado fora da geladeira.

Outro problema apontado pela Vigilância Sanitária foi a ausência de produtos para que os funcionários realizassem a higienização das mãos.



Segundo a nota da Sesau, havia armazenamento irregular de alimentos, a cozinha não apresentava estrutura adequada para funcionamento e o estabelecimento operava sem licença sanitária, colocando em risco a saúde dos clientes.

“O estabelecimento foi interditado e autuado, podendo receber penalidades previstas na legislação sanitária. A reabertura só ocorrerá após a comprovação das adequações exigidas”, diz a nota da Sesau.

A pasta ressaltou a importância de frequentar locais que cumpram as normas sanitárias e orientou que, em caso de flagrante de situações que coloquem a saúde pública em risco, a denúncia deve ser feita pelos canais oficiais da Ouvidoria SUS, pelo número 0800 314 ou pelo site (link aqui).

Riscos de comer sushi em locais impróprios



O sushi é um alimento que caiu no gosto do campograndense, e a cidade oferece diversas opções de restaurantes na Cidade Morena.



No entanto, a manipulação e o armazenamento inadequados de ingredientes crus, como o peixe, favorecem a proliferação de bactérias e parasitas que podem causar problemas de saúde.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) alerta que peixes crus conservados de maneira incorreta podem conter parasitas como o Anisakis, provocando:

diarreia;

dores abdominais;

vômitos;

infecções.

