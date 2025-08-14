Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Cidades

Restaurante de sushi é interditado por condições precárias de higiene em Campo Grande

Também foram constatados armazenamento irregular, falta de estrutura para higienização e ausência de condições mínimas para funcionamento seguro

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

14/08/2025 - 18h46
Um restaurante especializado em sushi, que não teve o nome divulgado, foi interditado pela Vigilância Sanitária devido a diversas irregularidades envolvendo higiene, na noite dessa quarta-feira (13), no Centro de Campo Grande.

De acordo com a Vigilância Sanitária, uma equipe do Serviço de Fiscalização de Alimentos foi até o restaurante após receber diversas denúncias sobre irregularidades no local.

Durante a inspeção, foram constatadas condições precárias de higiene e organização. A equipe também constatou:

  • Armazenamento e manipulação de produtos perecíveis fora da refrigeração
  • Falta de estrutura e materiais adequados para higienização das mãos
  • Ausência de condições mínimas para funcionamento seguro

Imagens divulgadas pela Vigilância nas redes sociais mostram que o local estava sujo, com várias bandejas e demais utensílios armazenados em meio a materiais de limpeza e outros produtos, fogão e chão em condições precárias de limpeza.

Ainda conforme as imagens, diversos sushis já preparados estavam armazenados em local impróprio, sem refrigeração e junto a mochilas e outros utensílios.

Diante da situação, houve a interdição do local, com objetivo de proteger a saúde da população e evitar riscos de contaminação por alimentos.

A Vigilância Sanitária ressalta que denúncias sobre irregularidades podem ser feitas pelos canais oficiais da Ouvidoria SUS, pelo telefone (67) 3314-9955.

 

Unidade foi interditada devido a más condições de higiene e outras irregularidades

Cidades

Moradores aprovam reforma em Unidade de Saúde da Família no Aero Rancho

A entrega oficial da USF acontecerá nesta sexta-feira, mas resultado já tem alegrado os usuários

14/08/2025 18h30

Fachada reformada da unidade

Fachada reformada da unidade Foto: Sesau

Moradores do bairro Aero Rancho, em Campo Grande, avaliaram positivamente as melhorias realizadas na Unidade de Saúde da Família (USF) Dr. Sebastião Eloy Pereira, que passou por uma reforma completa e será entregue oficialmente nesta sexta-feira (15).

Usuária do posto há 33 anos, a aposentada Maria Fátima Ignácio de Souza, 74, disse que ficou satisfeita com as mudanças.

“Eu fiquei maravilhada com a reforma. A gente fica orgulhosa de como a unidade está hoje”, relatou. Ela também elogiou o atendimento da equipe médica.

O pintor João Batista, 63, destacou que a unidade já precisava de nova pintura e se surpreendeu com o resultado. “A reforma ficou muito melhor do que eu esperava”, afirmou.

Fachada reformada da unidadeSala reformada (Foto: Sesau)

Para a telefonista Suely Ribas Mendes, 21, grávida de sete meses, o espaço mais amplo e arejado influencia na qualidade do atendimento. “Parece até que está mais rápido, está funcionando melhor”, avaliou.

A jovem mãe Rafaela Gama, 26, que fez o pré-natal durante o período de obras, disse que a nova estrutura transmite mais segurança para o cuidado com o filho recém-nascido.

Paciente da unidade há mais de duas décadas, Maria Ilma Rosa, 56, afirmou que o ambiente está mais organizado e confortável.

Histórico

A USF Dr. Sebastião Eloy Pereira integra o Complexo de Saúde do Aero Rancho, que inclui ainda o Centro Regional de Saúde, a base do Samu e o Centro de Atenção Psicossocial. A reforma da unidade, concluída em junho deste ano, foi a primeira intervenção completa no prédio. A obra anterior, realizada há cerca de dez anos, não chegou a ser finalizada.

Cidades

Ônibus intermunicipais de MS passam a contar com internet Starlink

Conexão estará disponível durante toda a viagem e não deve impactar no preço das passagens

14/08/2025 18h15

Conexão está disponível inicialmente pela empresa Viatur

Conexão está disponível inicialmente pela empresa Viatur Foto: Divulgação / Agems

Quem viaja de ônibus intermunicipais em Mato Grosso do Sul agora conta com mais uma tecnologia, com internet Starlink disponível durante todo o trajeto, segundo informou a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agems).

A primeira empresa a implantar o serviço de internet Starlink nos ônibus de Mato Grosso do Sul é de transporte rodoviário Viatur. A tecnologia garante conectividade ilimitada via satélite de alta velocidade.

A novidade coloca Mato Grosso do Sul no mesmo patamar de estados como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso e Pará, que já adotaram a ferramenta.

A Starlink, desenvolvida pela SpaceX, utiliza uma rede de satélites de baixa órbita para fornecer internet de alta velocidade em qualquer ponto do planeta, superando barreiras de conectividade em áreas remotas e durante deslocamentos.

Segundo a empresa de transporte rodoviário, o investimento não vai impactar no valor da passagem, segundo o diretor da Viatur, Carlos Luzardo.

“Estamos investindo em inovação para oferecer mais conforto, segurança e praticidade aos nossos passageiros. É a primeira vez que a internet via satélite é disponibilizada no transporte intermunicipal no estado, e acreditamos que essa tecnologia será um diferencial importante para nossos clientes”, afirma.

O diretor-presidente da Agems, Carlos Alberto de Assis, ressaltou que o serviço reforça a visão de modernização do Estado.

“Estado digital é isso que queremos para Mato Grosso do Sul. Fico muito feliz de ver a Viatur investindo para que as pessoas tenham uma viagem mais tranquila e segura, não só para o motorista, mas também para os passageiros, que estarão conectados durante todo o trajeto", disse.

"Essa inovação eleva a qualidade do transporte intermunicipal e mostra que estamos avançando com responsabilidade e foco no bem-estar da população. É assim que caminha o Mato Grosso do Sul, acrescentou Assis.

A diretora de Transportes da Agems, Caroline Tomanquevez, destacou o papel da regulação para incentivar avanços no setor.

“A missão da Agência é garantir que o transporte intermunicipal atenda aos padrões de qualidade, segurança e acessibilidade. Projetos como esse mostram que inovação e regulação podem caminhar juntas para melhorar a vida dos usuários”, afirma.

* Com assessoria

