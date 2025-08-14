Restaurante de sushi é interditado por condições precárias de higiene em Campo Grande

Sushis eram armazenados em local impróprio e sem refrigeração - Foto: Reprodução

Um restaurante especializado em sushi, que não teve o nome divulgado, foi interditado pela Vigilância Sanitária devido a diversas irregularidades envolvendo higiene, na noite dessa quarta-feira (13), no Centro de Campo Grande.

De acordo com a Vigilância Sanitária, uma equipe do Serviço de Fiscalização de Alimentos foi até o restaurante após receber diversas denúncias sobre irregularidades no local.

Durante a inspeção, foram constatadas condições precárias de higiene e organização. A equipe também constatou:

Armazenamento e manipulação de produtos perecíveis fora da refrigeração

Falta de estrutura e materiais adequados para higienização das mãos

Ausência de condições mínimas para funcionamento seguro

Imagens divulgadas pela Vigilância nas redes sociais mostram que o local estava sujo, com várias bandejas e demais utensílios armazenados em meio a materiais de limpeza e outros produtos, fogão e chão em condições precárias de limpeza.

Ainda conforme as imagens, diversos sushis já preparados estavam armazenados em local impróprio, sem refrigeração e junto a mochilas e outros utensílios.

Diante da situação, houve a interdição do local, com objetivo de proteger a saúde da população e evitar riscos de contaminação por alimentos.

A Vigilância Sanitária ressalta que denúncias sobre irregularidades podem ser feitas pelos canais oficiais da Ouvidoria SUS, pelo telefone (67) 3314-9955.