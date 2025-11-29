Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Resultado da Loteria Federal 06022-4 de hoje, sábado (29/11)

A Loteria Federal é a modalidade mais tradicional das loterias da Caixa, com sorteios realizados às quartas e sábados; veja números sorteados

Da Redação

Da Redação

29/11/2025 - 19h08
A Caixa Econômica Federal realizou a extração 06022-4 da Loteria Federal na noite deste sábado, 29 de novembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Resultado da extração 06022-4 :

5º prêmio: 29007

4º prêmio: 73197

3º prêmio: 33994

2º prêmio: 10201

1º prêmio: 46553

O sorteio da Loteria Federal é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Como jogar na Loteria Federal

Os sorteios da Loteria Federal são realizados às quartas e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

Para apostar na Loteria Federal você escolher o bilhete exposto na casa lotérica ou adquiri-lo com um ambulante lotérico credenciado. Você escolhe o número impresso no bilhete que quer concorrer, conforme disponibilização no momento da compra.

Cada bilhete contém 10 frações e pode ser adquirido inteiro ou em partes. O valor do prêmio é proporcional à quantidade de frações que você adquirir.

Com a Loteria Federal, são diversas as chances de ganhar. Você ganha acertando:

  • Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais;
  • A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
  • Bilhetes cujos números correspondam à aproximação imediatamente anterior e posterior ao número sorteado para o 1º prêmio;
  • Bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a umas das 3 (três) dezenas anteriores ou das 3 (três) dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excetuando-se os premiados pela aproximação anterior e posterior;
  • A unidade do primeiro prêmio.

Premiação

Você pode receber o prêmio em qualquer lotérica ou nas agências da Caixa.

Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento deve ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e do bilhete (ou fração) original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de sua apresentação em Agência da Caixa.

esquema antigo

Policial é preso ao receber propina de contrabandistas em MS

Conforme a PF, que fez a prisão, na sacola havia em torno de R$ 160 mil e quem fazia o pagamento é ex-policial

29/11/2025 13h47

Apreensão ocorreu após denúncia anônima de que uma mulher faria saque de grade quantidade de dinheiro num banco

Apreensão ocorreu após denúncia anônima de que uma mulher faria saque de grade quantidade de dinheiro num banco

Um policial, cuja identidade não foi divulgada, foi preso pelo Polícia Federal nesta sexta-feia em Três Lagoas no momento em que recebia em torno de R$ 160 mil em propina porque supostamente facilitava as atividades de contrabandistas em Mato Grosso do Sul. 

Elém dele, foi preso um um ex-policial, também com longo histórico por suas atividades ligadas ao contrabando, que fazia a entrega do dinheiro para o colega da ativa. Sua identidade tabém não foi revelada pela PF. 

Conforme note emitida pela PF, a investigação começou com o recebimento de denuncia anônima de que uma mulher sacaria uma grande quantia para pagar proprina a um policial, em decorrência do envolvido no crime de contrabando e possível favorecimento.

Com esta inforação, agentes da PF fizeram  pesquisas para verificar a veracidade da informação e constataram a existência de vários registros criminais por contrabando e descaminho em desfavor da pessoa indicada pelo autor da denúncia anônima. 

Identificou-se, também, que seu marido era ex policial, além de que também contava com registros criminais pela prática do delito de contrabando e de descaminho. 

Diante disso, diz anota, a PF acompanhou a possível situação e verificou que, de fato, o saque em espécie ocorreu e, no momento da entrega do dinheiro ao policial, os dois foram abordados e presos em flagrante.

Agora eles devem poder responder pelos crimes de corrupção passivas, corrupção ativa e lavagem de dinheiro.

TRAGÉDIA

Ciclone deixa 120 mortos e 130 desaparecidos no Sri Lanka

Boa parte do país ficou submersa, com dezenas de pessoas presas nos telhados das casas para fugir da água

29/11/2025 13h15

Mapa Sri Lanka - País na Ásia Meridional

Mapa Sri Lanka - País na Ásia Meridional

O ciclone Ditwah, que atingiu o Sri Lanka na sexta-feira, 28, provocou mais de 120 mortes e 130 desaparecimentos. Boa parte do país ficou submersa, com dezenas de pessoas presas nos telhados das casas para fugir da água. As inundações afetaram quase 400 mil pessoas em todo o país, forçando cerca de 45 mil a buscar abrigo.

A intensidade do ciclone sobrecarregou os serviços de emergência do Sri Lanka, mas os resgates têm sido dificultados por interrupções nos sistemas de transportes e telecomunicações.

A região mais afetada é a central da ilha, a cerca de 160 quilômetros ao norte da capital, Colombo. No leste do país, quase uma centena de estudantes estão ilhados em alojamentos estudantis sem comida ou água potável, enquanto as águas da enchente se aproximam do campus universitário.

Apesar do número oficial de 120 mortes, autoridades temem que o estrago seja bem maior: apenas um dos distritos, Badulla, na região central, contabiliza 50 mortes e 41 desaparecimentos, segundo informou a prefeitura ao New York Times.

O desastre natural agrava as dificuldades de um país que ainda tenta superar as cicatrizes de décadas de guerra civil e de uma recente crise econômica.

Os serviços ferroviários estão suspensos e muitas rodovias estão bloqueadas. Foram relatadas interrupções generalizadas nas comunicações e um quarto da população está sem energia elétrica

O Ministério das Relações Exteriores da Índia informou ter enviado 27 toneladas de suprimentos por via aérea e marítima, incluindo barracas, cobertores e kits de higiene, além de equipes de resgate com 80 pessoas para auxiliar nos esforços de emergência.

Os Estados Unidos também destinaram US$ 2 milhões para apoiar os esforços de socorro imediato, segundo a Embaixada dos EUA em Colombo.

