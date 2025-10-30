Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

LOTERIA

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2842, quarta-feira (29/10): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

DA REDAÇÃO

DA REDAÇÃO

30/10/2025 - 08h38
A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2842 da Lotomania na noite desta quarta-feira, 29 de outubro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$4 milhões.

  • 20 acertos - Não houve acertador; 
  • 19 acertos - 7 apostas ganhadoras, (R$ 36.327,82 cada); 
  • 18 acertos - 112 apostas ganhadoras, (R$ 2.027,22 cada); 
  • 17 acertos - 848 apostas ganhadoras, (R$ 187,42 cada); 
  • 16 acertos - 4418 apostas ganhadoras, (R$ 35,97 cada); 
  • 15 acertos - 17968 apostas ganhadoras, (R$ 8,84 cada). 

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2842 são:

  •  27 - 86 - 83 - 05 - 12 - 11 - 06 - 54 - 63 - 10 - 21 - 44 - 76 - 75 - 35 - 67 - 25 - 48 - 64 - 84

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2843

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 31 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2843. O valor da premiação está estimado em R$7,5 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 19h (horário de MS).

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

ACIDENTE

Acidente na BR-262 deixa um morto e um ferido próximo a Anastácio

As vítimas retornavam de Corumbá com destino a Campo Grande

30/10/2025 11h00

Acidente na BR-262 deixa um morto e um ferido próximo a Anastácio

Acidente na BR-262 deixa um morto e um ferido próximo a Anastácio FOTO A Princesinha News

Na madrugada desta quinta-feira (30), um grave acidente deixou um morto e um ferido na BR-262, a cerca de 12 quilômetros do trevo de Anastácio, próximo ao Hotel Fênix, sentido Miranda.

De acordo com informações do site A Princesinha News, o Corpo de Bombeiros Militar de Aquidauana foi chamado por volta da 1h15 e ao chegarem no local, a equipe se deparou com um veículo totalmente danificado e duas vítimas.

O motorista do carro, um jovem de 21 anos, não resistiu aos ferimentos e foi encontrado já sem vida no local do acidente.

A outra vítima, um passageiro de 32 anos, apresentava um corte na região da cabeça, escoriações na cintura escapular e dores na mão direita. Ele foi socorrido consciente e orientado pelos bombeiros e encaminhado ao pronto-socorro de Aquidauana, onde recebeu atendimento médico.

Ainda segundo informações do site local, as vítimas retornavam de Corumbá com destino a Campo Grande, após prestarem serviços na cidade pantaneira.

Equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e da perícia também estiveram no local para os procedimentos legais e o levantamento das circunstâncias do acidente.

As causas do acidente ainda não foram divulgadas. O caso deverá ser investigado pelas autoridades competentes.

RECONHECIMENTO INTERNACIONAL

Pantanal de Mato Grosso do Sul vira tema de evento em Nova York

O evento levará à Nova York um pouco da vivência local com gastronomia, artesanato e muita música

30/10/2025 10h30

Turismo, cultura, música e gastronomia da maior área alagável do mundo fazem parte da programação do Visit Brasil Gallery

Turismo, cultura, música e gastronomia da maior área alagável do mundo fazem parte da programação do Visit Brasil Gallery FOTO: Divulgação

Esse ano, o Pantanal de Mato Grosso do Sul é tema do evento internacional Visit Brasil Gallery, que acontece de 29 de outubro a 2 de novembro, em Nova York. O evento convida o público internacional a descobrir o Brasil com todos os sentidos.

De acordo com o diretor-presidente da Fundação de Turismo de MS, Bruno Wendling, esta é a ação do ano para o turismo de Mato Grosso do Sul. "A Galeria Visit Brasil vai culminar com o lançamento de uma campanha disruptiva, inovadora e fora da curva do nosso destino, que reúne elementos da natureza, sons do Pantanal, gastronomia pantaneira, conservação e, claro, a promoção do bioma para o mercado internacional com a presença de empresário sul-mato-grossenses nas rodadas de negócios”, explicou.

Em cinco dias, o evento reunirá mídia, autoridades, influenciadores, profissionais do turismo e o público americano em torno de uma narrativa que celebra o Pantanal como uma obra-prima viva. A cada estação, suas águas redesenham os contornos da terra, conduzindo ciclos de vida em uma coreografia natural de cores, sons e emoções refletida em cada espaço da Gallery.

Turismo, cultura, música e gastronomia da maior área alagável do mundo fazem parte da programação do Visit Brasil Gallery

“Estamos muito felizes com essa oportunidade de poder fortalecer ainda mais a nossa marca com uma campanha robusta como essa. Temos certeza que terá um grande impacto no mercado internacional”, finaliza Wendling.

Destaques

A programação será diversa, tendo em vista que, além de exposições fotográficas e audiovisuais que revelam a vibrante fauna, flora e as águas do Pantanal, a Gallery contará com rodadas de negócios entre parceiros estratégicos e empreendedores interessados em expandir conexões com o Brasil, palestras culturais com artistas e especialistas regionais e debates sobre sustentabilidade e inovação no turismo.

O público também poderá vivenciar apresentações culinárias ao vivo com chefs convidados, que irão destacar a rica herança gastronômica pantaneira preparando pratos tradicionais no local.

No evento, Mato Grosso do Sul levará à Nova York um pouco da vivência local com gastronomia, artesanato e muita música numa verdadeira viagem sensorial.

Isso porque, inicialmente, a música de MS será destaque no sábado (01/11) quando acontece o lançamento do projeto musical que traz os sons do Pantanal de Mato Grosso do Sul como protagonista.

Já na gastronomia, o chef Paulo Machado vai apresentar a cozinha pantaneira em duas aulas show. A primeira tem inspiração na Rota Gastronômica Pantaneira com a ‘chipa pantaneira’, um clássico de Mato Grosso do Sul que une a tradição guarani em uma massa leve de polvilho e queijo, símbolo das fronteiras do estado.

O Macarrão de Comitiva com aioli de pequi e brotos, prato da transumância no Pantanal feito com carne seca, alho e macarrão quebrado. O toque do aioli de pequi traz o sabor marcante do fruto nativo e a leveza dos brotos frescos. A aula finaliza com um drink de tereré, bebida gelada de erva-mate típica de Mato Grosso do Sul servida com limão e açúcar, além de um toque de cachaça para celebrar o espírito pantaneiro.

A segunda aula show é baseada na Rota das Águas e o chef vai fazer um ceviche de tilápia e mandioca, versão sul-mato-grossense encontrada nas embarcações turísticas do Pantanal. O prato combina o frescor do pescado com a textura da mandioca e o equilíbrio dos cítricos. Em seguida, ele serve doce de leite artesanal com queijo fresco, puro aconchego pantaneiro. Tudo acompanhado de ‘mate cocido’, uma infusão tostada de erva-mate com melado e gelo. Bebida refrescante e aromática que traduz a hospitalidade e a simplicidade do Pantanal.

Além disso, durante todos os dias de evento uma sala de projeção vai exibir o clipe da história da música ‘Trem do Pantanal’, dos compositores Geraldo Roca e Paulo, e um documentário sobre a concepção do projeto musical com os sons Pantanal de Mato Grosso do Sul.

Haverá também exposição do rico e variado artesanato de Mato Grosso do Sul, uma verdadeira viagem pela cultura miscigenada. Cada peça conta histórias: os grafismos dos povos, a fauna e flora sul-mato-grossense esculpidas em madeira, traz peças em pedra, argila, ossos e até couro de peixe.

O EVENTO

Criada pela Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur/Visit Brasil), em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), a Gallery é um projeto itinerante inovador que transforma destinos brasileiros em experiências sensoriais únicas por meio da arte, moda, gastronomia e sustentabilidade. Mais do que uma exposição, é um convite para sentir o Brasil de dentro para fora — através de seus sabores, ritmos, tradições e paisagens. Esta edição é apresentada em parceria com os estados de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso que abrangem todo o bioma pantaneiro com cerca de 67% e 33% do território, respectivamente.

