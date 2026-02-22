Carreta acima do peso derruba ponte de concreto na MS-080, em Rio Negro

´Ponte do Rio do Peixe´ cedeu, na manhã deste domingo, na MS-080, aproximadamente na altura do KM-150, em Rio Negro, município localizado a 155 quilômetros de Campo Grande.
De acordo com o governo de Mato Grosso do Sul, parte de uma carreta que atravessava a estrutura, no momento do ocorrido, chegou a cair no rio. O veículo chegou a ficar pendurado entre o asfalto e a água. Não houve feridos.
A queda se deve às fortes chuvas registradas nos últimos dias na região e a travessia da carreta, que estava com excesso de peso.
A via está interditada e motoristas devem pegar rodovias alternativas, como a BR-163 (indo por São Gabriel do Oeste) e BR-419 (indo para Corumbá).
Polícia Militar Rodoviária Estadual (BPMRv) foi acionada e realiza a interdição da via para garantir a segurança dos usuários.
Secretário de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara; prefeito de Rio Negro, Henrique Ezoe e o diretor-presidente da Agesul, Rudi Fiorese, estão na MS-080 acompanhando pessoalmente o incidente ocorrido nesta manhã.
“Viemos acompanhar esse incidente que tivemos aqui em Rio Negro. Isso já havia sido monitorado pela Agesul, tanto que nós temos placas orientando a carga permitida para transitar sobre a ponte e hoje infelizmente tivemos uma carreta come excesso de peso que passou e ocorreu esse acidente. Graças a Deus não teve vítimas”, ressaltou Alcântara.
O secretário ainda disse que irá providenciar melhorias em estradas vicinais alternativas da região.
“Nós vamos providenciar agora duas rotas alternativas para o município de Rio Negro. Uma delas indo para São Gabriel do Oeste e a outra dando acesso para a região do Pantanal. São duas vicinais do município que a Agesul imediatamente irá providenciar a melhoria dessas vicinais para dar escoamento tanto aos produtores como o transporte escolar do município”, esclareceu o secretário.
O chefe da pasta de Infraestrutura afirmou que a ponte será reconstruída o mais breve possível.
“A Agesul já está providenciando um contrato emergencial para a recuperação dessa ponte assim como já estamos fazendo a recuperação de todas as outras pontes de madeira na região do Pantanal”, afirmou Alcântara.
O Correio do Estado entrou em contato com a Agesul, via -mail, para saber qual o valor da obra, quando começará e quando terminará, mas, até o fechamento desta reportagem, não foi respondido. O espaço segue aberto para resposta.
MS-080
MS-080, também conhecida como Rodovia José Domingos, é saída para o Detran-MS/UEMS, possui 162 quilômetros de extensão e passa pelos municípios de:
- Campo Grande
- Rochedo
- Corguinho
- Rio Negro
Em 4 de fevereiro de 2026, intensas chuvas (aproximadamente 250 milímetros) atingiram o município de Rio Negro e interditaram temporariamente a MS-080, devido a alagamentos na rodovia.
Além disso, a chuvarada abriu inúmeros buracos na MS-080, principalmente entre Campo Grande e Corguinho, fato que gerou reclamações de motoristas que trafegam semanalmente pela via.